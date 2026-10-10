OPINIÃO

Promessas brilhantes e falsos resultados: Por que o fim da escala 6x1 é muito ruim para nossa economia?

A preocupação maior está nos negócios que combinam atendimento presencial, poucos empregados e pouca margem

J Jorge Cajazeira

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 05:00

Varejo está entre atividades impactadas Crédito: Nara Gentil/Arquivo CORREIO

Painho me ensinou que o trabalho dignifica o homem. Confesso que, em certas segundas-feiras, já acordo me achando digno o suficiente.

Sempre trabalhei intensamente. Durante anos, saía de Mucuri, na Bahia, e seguia pela BR-101 até Vitória, no Espírito Santo, onde embarcava para São Paulo. Viajava na segunda-feira e voltava na sexta, chegando em casa muito depois das 23h. Meus filhos cresceram vendo o pai nos fins de semana.

Hoje, aposentado pelo INSS após 30 anos de trabalho na Suzano, cumpro 40 horas semanais como servidor público estadual e encaro outra jornada como consultor internacional, atendendo meus clientes. Três vezes por semana, chego em casa à uma da madrugada, depois de 12 horas em sala de aula. Ao todo trabalho 48h semanais fácil, fácil. Cinco vezes no ano passo longas semanas no exterior trabalhando cerca de 10h por dia, defendendo os interesses dos negócios brasileiros na ISO. Sou muito bem remunerado pelo que faço. Não me incomodo de trabalhar tanto.

A proposta em discussão no Senado brasileiro prevê a passagem de 44 para 40 horas, dois dias de repouso e transição de 14 meses. O fim da famosa escala 6x1. A questão que precisamos enfrentar é se esse desenho oferece condições adequadas de adaptação às diferentes atividades e aos pequenos negócios.

Penso, sinceramente, que o fim da escala 6x1 é um câncer para a economia brasileira.

É preciso fazer contas. Segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, a redução de 44 para 40 horas pode elevar os custos com empregados formais entre R$ 178,2 bilhões e R$ 267,2 bilhões por ano. Os cálculos consideram a reposição das horas reduzidas mediante novas contratações ou pagamento de horas extras. São projeções condicionadas a essas formas de adaptação; ganhos de produtividade e reorganização do trabalho podem modificar o resultado.

O impacto proporcional pode ser maior justamente para quem tem menos estrutura. Nas empresas industriais com até nove empregados, a CNI estima aumento de 8,7% nos gastos com pessoal, quando a reposição ocorre por contratação, ou de 13%, quando se recorre às horas extras. Esses percentuais se referem à despesa com pessoal. Não se pode aplicá-los indistintamente a qualquer pequeno empreendimento, mas eles revelam a dimensão do desafio para parte dessas empresas.

A aritmética ajuda a entender. Mantido o salário, passar de 44 para 40 horas eleva em 10% o valor da hora contratada. A folha da equipe existente permanece igual, mas compra menos horas de trabalho. Num exemplo hipotético, dez empregados que trabalham 44 horas oferecem, juntos, 440 horas semanais. Com a redução, serão 400. Se o negócio precisar preservar a mesma cobertura, sem conseguir compensar a diferença com maior eficiência, terá de encontrar outras 40 horas de trabalho por semana, ou seja, o equivalente à jornada de mais um empregado.

É aí que a discussão chega ao balcão. Um pequeno mercado, uma padaria ou um restaurante pode precisar manter o atendimento durante os mesmos dias e horários. Com uma equipe reduzida, há menos possibilidades de distribuir folgas e substituir profissionais. A contratação adicional aumenta despesas; as horas extras carregam um adicional; fechar mais cedo pode significar perder vendas. Quando nenhuma dessas alternativas cabe no orçamento, começa a quebradeira dos pequenos empreendedores.

Minha preocupação está nos negócios que combinam atendimento presencial, poucos empregados e pouca margem para absorver despesas adicionais. Neles, o aumento dos custos pode reduzir o dinheiro disponível para investir, pressionar preços ou comprometer a continuidade da operação. Porque o pequeno empresário pode até concordar com o discurso, mas, até onde sei, aplauso ainda não quita folha de pagamento.

Há uma palavra que deveria ocupar o centro dessa discussão: produtividade. Para uma equipe produzir em 40 horas o que antes produzia em 44, seu rendimento por hora precisa aumentar 10%. Essa conta vale em Washington, em Pequim e na padaria da esquina. A aritmética, felizmente, ainda não se filiou a partido político.

Como estamos nesse quesito? Segundo a série de produtividade por hora da Organização Internacional do Trabalho, entre 2010 e 2024 o avanço brasileiro foi de apenas 7,5%. Nos Estados Unidos, chegou a 17,6%. Na China, atingiu 155,9%. Em quatorze anos, portanto, a produtividade brasileira cresceu menos que os 10% necessários para compensar integralmente uma redução de 44 para 40 horas com a mesma equipe. São médias nacionais, e cada atividade possui sua realidade, mas o contraste dimensiona o desafio.

Estados Unidos e China possuem sistemas políticos e econômicos muito diferentes. Ambos, contudo, conseguiram elevar a produção por hora mais rapidamente que o Brasil nesse período. Os americanos partiram de um patamar elevado e continuaram avançando: em 2024, sua produtividade por hora correspondia a aproximadamente 3,8 vezes a brasileira. A China partiu de uma base muito menor e avançou com velocidade extraordinária. Seu nível ainda estava ligeiramente abaixo do brasileiro nessa medida, mas a distância diminuiu substancialmente. Crescimento e nível são coisas diferentes; os dois importam.

A baixa produtividade brasileira tampouco autoriza um diagnóstico de preguiça nacional. Ela reflete as condições em que trabalhadores e empresários produzem: equipamentos, qualificação, infraestrutura, tecnologia, gestão e ambiente de negócios. Um profissional dedicado, operando com ferramentas inadequadas e processos deficientes, pode se cansar muito e produzir pouco. O esforço individual não resolve sozinho os entraves da economia.

Também precisamos observar onde os ganhos acontecem. Segundo estudo do FGV IBRE, entre 1996 e 2024 a produtividade por hora da agropecuária cresceu, em média, 5,8% ao ano; nos serviços, apenas 0,2%. O desempenho de uma lavoura mecanizada não se transfere automaticamente para o restaurante, o salão de beleza ou o pequeno comércio.

Minha crítica está em prometer uma redução generalizada sem demonstrar como as empresas mais vulneráveis conseguirão compensá-la. Onde a produtividade não crescer o suficiente, preservar o volume de produção e atendimento exigirá reposição de horas, com os custos correspondentes. O Parlamento consegue alterar a jornada numa votação. Fazer a produtividade crescer exige um trabalho consideravelmente maior.

A produtividade brasileira enfrenta obstáculos que começam muito antes de o trabalhador bater o ponto. Exigências redundantes, obrigações tributárias complexas e regras pouco previsíveis consomem tempo e dinheiro que poderiam financiar treinamento, máquinas e melhorias de gestão. Uma licença atrasada pode deixar equipamentos parados; uma disputa interminável pode adiar investimentos. Em sua avaliação de 2026, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta que o peso regulatório brasileiro restringe o dinamismo empresarial, o investimento e a produtividade. Por aqui, o empresário precisa conhecer seu negócio e fazer uma pós-graduação permanente em como conseguir exercê-lo.

Esse problema integra o chamado Custo Brasil. Estradas ruins aumentam o tempo de transporte; insegurança jurídica encarece o financiamento; crédito caro dificulta a modernização. Uma empresa pode ter empregados dedicados e continuar pouco produtiva porque opera num ambiente que desperdiça seus recursos. Estimativa do Movimento Brasil Competitivo com a Fundação Getúlio Vargas, divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, calculou esse custo adicional em R$ 1,7 trilhão por ano, em valores de 2021. Trata-se de uma comparação com as condições de operação nos países da OCDE.

Há também o paternalismo econômico: a pretensão de tutelar decisões e proteger permanentemente determinados grupos das consequências de sua ineficiência. Quando benefícios e barreiras à concorrência preservam empresas pouco produtivas, trabalhadores e capital ficam presos em atividades que poderiam gerar mais riqueza em outras condições. A OCDE identifica esse mecanismo no Brasil. O favor permanente pode tornar mais interessante disputar proteção em Brasília do que conquistar clientes com qualidade e inovação. Nesse ambiente, há quem invista mais na proximidade com o poder do que na eficiência da fábrica.

E, já que o debate costuma ganhar passaporte ideológico, cabe uma sugestão aos admiradores de Pequim na esquerda brasileira: incluam o Código do Trabalho chinês no roteiro da viagem. Na China, há jornadas extremas que dão sentido à expressão “trabalhar de sol a sol”. O conhecido regime “996” significa trabalhar das nove da manhã às nove da noite, seis dias por semana. Segundo o órgão nacional de estatísticas do país, os empregados das empresas trabalharam, em média, 48,2 horas por semana em agosto de 2026. A distância entre ambos merece atenção de quem transforma países estrangeiros em exemplos convenientes, escolhendo apenas a parte da fotografia que combina com o discurso.

O desafio brasileiro é criar condições para produzir mais em cada hora, ampliando a possibilidade de trabalhar menos com melhor remuneração. Isso exige investimento, qualificação, concorrência e um Estado que funcione. Quem sabe comecemos dando uma folga à burocracia? Até agora, a escala do Custo Brasil permanece impressionantemente estável: 24 horas por dia, sete dias por semana.