FLAVIA AZEVEDO

Quando fui conservadora e larguei minha carreira pelo meu ex-marido, nenhuma feminista se intrometeu

Quem patrulha casamentos, reprime mulheres, julga escolhas e tenta ditar regras para a vida alheia são as antifeministas que agora entenderam também como ganhar dinheiro com isso

Flavia Azevedo

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 13:00

Vamos continuar trabalhando para manter as portas abertas Crédito: Pexels

Juro por tudo que você quiser: nunca, em 52 anos de vida, conheci uma feminista que tentasse proibir qualquer mulher de colecionar receitas culinárias, cuidar da casa, ser mãe em período integral, ser bancada pelo marido ou ter como único objetivo da existência ser “troféu” de homem. Pode até ser que exista, mas também nunca tive notícias de feministas obrigando mulheres a abortar, deixar o sovaco cabeludo, usar franja vegana (detesto, inclusive) ou colecionar gatos. A verdade é que ninguém (absolutamente ninguém!) liga para uma mulher que decide ser conservadora e tradicional.

Inclusive não houve uma vivente que batesse em minha porta quando, em priscas eras, resolvi casar com um homem (no cartório, na igreja e mudando meu sobrenome) e abandonar meu trabalho pra seguir com ele em sucessivas transferências de cidades. Naquele tempo, achei normal que a carreira dele se desenvolvesse enquanto a minha acontecia cheia de interrupções e de maneira errática.

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Porém, um dia eu pedi o divórcio e, além de minha mãe e meu pai, foram mulheres feministas que me ajudaram. Do primeiro endereço onde morei depois da tempestade, passando pela assistência jurídica e meu retorno ao jornalismo, pude contar com mulheres feministas. Sem julgamentos, sem acusações, sem nada. O feminismo é assim: amigo da liberdade. Inclusive da liberdade de ser antifeminista, coisa que só é possível por causa do feminismo. Pasme.

Nestes tempos o óbvio precisa ser dito? Pois vamos lá. As mulheres que hoje sobem no salto nas redes sociais para se dizerem “inimigas do feminismo” estão, na prática, usufruindo de conquistas que esse mesmo movimento garantiu. Para gravar um vídeo indignado contra a emancipação feminina, essa mulher precisou que, antes dela, outras mulheres brigassem para que ela pudesse estudar, trabalhar sem pedir licença ao marido, administrar o próprio dinheiro e falar o que pensa em público. Atacar o movimento que te deu o direito de ter um cartão de crédito e o microfone para falar é, no mínimo, uma hipocrisia danada.

O feminismo nunca disse que cuidar da família é errado ou que faz de alguém menos mulher. O xis da questão é a diferença entre escolher algo porque quer e ser empurrada para aquilo porque não tem outra opção. Cuidar do lar é uma escolha legítima quando você tem formação, alternativas e segurança, mas vira armadilha quando é a única opção. O feminismo luta para que a porta esteja aberta. Se você vai passar por ela ou não, é problema seu. Você pode escolher não ter conta em banco, se assim desejar, e pedir dinheiro pro marido todo dia de manhã. Quem vai te obrigar ao contrário?

Só que inventar caricatura engaja muito mais. É mais fácil ir para a internet vociferar contra uma imaginária “feminista que odeia a família” do que sentar para debater a sério o que interessa: a diferença de salários entre homens e mulheres, a canseira da dupla jornada, autonomia, segurança e oportunidades iguais. Assim, uma história inteira de conquistas que alcançaram todas as mulheres é transformada em um showzinho patético de slogans e chiliques virtuais.

Para muita gente, o antifeminismo virou um modelo de negócios muito rentável. As antifeministas são grandes empreendedoras e isso não se pode negar. A ética é que é questionável. Na internet, a raiva vira clique, o clique vira alcance e o alcance vira dinheiro e poder. Quanto mais agressivo o ataque à autonomia das mulheres, principalmente vindo de outras mulheres, mais o algoritmo distribui o conteúdo. Até aqui é ridículo e irritante, mas ainda não chega a preocupar de verdade.

O problema é quando essa palhaçada começa a ameaçar direitos essenciais. Quando parte dessa turma passa a questionar a lei do feminicídio, por exemplo, ou a garantir que machismo não existe, a brincadeira fica perigosa. A lei do feminicídio não foi inventada por teóricos para dar privilégio a ninguém. Ela entrou no Código Penal em 2015 porque o país precisava responder à quantidade absurda de mulheres mortas em condições específicas nas quais o fato de serem mulheres é elemento fundamental. Tipo a vizinha que apanha do marido por decidir usar batom vermelho, sabe? E que acaba morta se resolve se separar.

Nesse bolo doido, a antiquíssima estratégia de jogar mulher contra mulher surge renovada. Agora, querem fazer parecer que existe um tribunal feminista pronto para julgar quem prefere a maternidade, o casamento tradicional ou seguir suas próprias regras religiosas. Basta olhar ao redor e o ridículo se revela. Na defesa real dos direitos das mulheres cabe tudo: a dona de casa, a executiva, a trabalhadora autônoma e a religiosa têm exatamente o mesmo direito à dignidade e nunca se disse o contrário. O feminismo não quer ditar regras de como mulheres devem viver; ele só luta para que mulheres possam decidir.

“Mas, então, ser antifeminista também deveria ser um direito respeitado pelo feminismo”, você pode estar pensando. E é. Claro! Qualquer mulher pode optar por não usufruir de seus direitos garantidos por lei. Do mesmo modo que qualquer pessoa pode decidir trabalhar de graça, por exemplo, sem gozar o direito de receber salário. Ou, podendo andar livremente pela cidade, o cidadão tem o direito de estabelecer que só quer andar em uma quadra. Ou, tendo direito ao SUS, pode optar por tratar suas moléstias sem assistência médica e em casa.

O que o trabalhador que não quer receber salário não pode é tentar proibir que os outros sejam remunerados. O cidadão que prefere andar só na própria quadra não pode fechar as ruas do bairro vizinho. E o doente que dispensa médicos não pode pretender extinguir a medicina para toda a população. Entender isso é bem fácil.

É exatamente essa manobra que fazem as antifeministas: tentar aplicar a todas as mulheres a opção pessoal de não usufruir de direitos garantidos por lei. Só que em parte. Enquanto as outras devem ficar caladas, elas gritam em público. Enquanto as outras devem depender dos maridos, elas não abrem mão das próprias contas bancárias. Você já percebeu esse detalhe, claro.

O antifeminismo no Brasil é, portanto, esse fenômeno engraçado: uma carreira próspera, tocada por mulheres independentes que cruzam o país e dão palestras lotando auditórios para explicar às outras por que deveriam ficar em casa. É louco, eu sei. E vai passar. Enquanto isso, vamos respirar fundo e continuar trabalhando para manter microfones ligados para todas as mulheres e a porta da rua aberta mesmo para quem, hoje, garante que prefere ficar trancada.