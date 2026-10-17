SALVADOR

Quarentão, Flat Jardim de Alah já foi reduto de garotas de programa e hoje vive dias de nostalgia e solidão

Construído em 1985, o Flat Jardim de Alah acompanhou a transformação do bairro, já teve fama de cabaré e já viu até morte de traficante

Moyses Suzart

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 08:46

Flat Jardim de Alah Crédito: Divulgação

Quando Ivani figueiredo inaugurou seu restaurante no Flat Jardim de Alah, em 1991, aquele tímido bairro era mato, coqueiral e uma praia belíssima como quintal do seu estabelecimento. Ela nem se lembra se já existiam alguns lugares históricos da região, como o saudoso Bambara, a sede de Praia do Esporte Clube Vitória ou os tradicionais motéis da região, que faziam fronteira com o Costa Azul. Ela só tem uma única certeza: o flat já existia. Há 41 anos de frente para o mar, o empreendimento já teve fama de abrigar o metro quadrado com mais garotas de programa, já viu traficante morto pela polícia, mas nunca perdeu sua essência de cartão postal.

“Era tudo mato, não tinha nenhum prédio como tem agora. Só tinha o hotel e o Flat. Mesmo assim, o nosso estabelecimento bombava, pois o Jardim de Alah era muito frequentado. Meu restaurante era bem maior, pois não cabia tanta gente. Era uma referência no bairro. ‘Onde vai ficar? Na frente do Flat Jardim de Alah’”, lembra Ivani, de 73 anos, ao lado do marido, Gilberto Borges, de 79. Ambos estão aposentados, mas mantêm o negócio, o mais antigo do centro comercial do Flat. “Hoje está fraco, melhora no verão. Mesmo assim, ainda vale ter um restaurante com esta vista”, diz Gilberto, enquanto arrumava as mesas do restaurante, que vende comida baiana.

Construído em 1985, o Flat Jardim de Alah nasceu em uma Salvador que começava a transformar de vez a relação da cidade com a própria orla. Localizado na Avenida Octávio Mangabeira, o empreendimento foi projetado originalmente como um condomínio residencial, com dois blocos de três andares, piscina e área comercial. Um desafio para o bairro, pois nasceu em uma época em que a região servia apenas como passagem do Centro de Salvador para praias mais tradicionais, como Itapuã, Placaford e Piatã. Deu certo. O Flat acabou contribuindo para que o bairro ganhasse adeptos, mas de uma maneira não muito esperada. Os apartamentos foram comprados, mas eram utilizados para aluguel de temporada, hospedagem transitória.

Flat Jardim de Alah 1 de 20

“Era um período de muita movimentação. Para nós, comerciantes, era bom, pois a clientela era do próprio lugar. Querendo ou não, quase ninguém sabe que aqui no Flat também tem restaurantes, salão de beleza, entre outros negócios. Por isso ficamos assim, vazios a maior parte do tempo”, conta a proprietária de outro restaurante do Flat, Nadir Sampaio, que está no local desde 1997. “Muita gente fechou por isso. Apesar de ser um lugar legal, com este visual, muita gente não sabe que aqui, além de moradia, também tem comércio”, completa.

Nadir também lembra de um tempo de fartura. “Quando ainda tinha barraca de praia, o povo todo saía do mar para almoçar aqui. Também tinha vida noturna, até restaurante tinha música ao vivo dentro do Flat. Vinha gente de todo lugar, sem contar os hóspedes. Agora é este vazio aqui, mas ainda tenho esperança de que teremos o público de volta”, diz Nadir, que tem em seu estabelecimento comida baiana, churrasco, além de um pequeno mercadinho.

O Flat abriga 29 estabelecimentos comerciais, sendo 26 abertos, com diversos serviços, e ao menos cinco restaurantes. Ao todo, são 138 apartamentos do tipo quarto e sala, divididos em dois blocos. Em 41 anos de história, o local guarda muitas histórias e famas. Quando ainda era utilizado para aluguel por temporada, a fama, com o perdão do palavrão, era de “Flat das Pu…”, pela quantidade de garotas de programa que alugavam o espaço, principalmente nos anos 1990.

“A nossa área da piscina parecia um cabaré. Elas faziam do Flat um local de atendimento. Muitas nem moravam aqui, alugavam somente para o trabalho. Por isso que, nesta época, poucas pessoas escolhiam morar aqui. Lembro de pessoas que venderam seu apartamento pela pressão da mulher, que achava que o marido iria ser abduzido pelas garotas de programa”, lembra um morador local, que topou falar sem se identificar. “Não vou mentir, eu usava o serviço às vezes”, completa.

A fama de cabaré domiciliar começou a mudar com a popularização do bairro e a chegada de pessoas que tinham o apartamento com o desejo de fixar moradia. Foi aí que a administração começou a fiscalizar mais a entrada e a saída do lugar. Em comum acordo dos moradores, o controle dos aluguéis foi mais rígido e até um limite de pessoas por apartamento foi fixado. Isso tudo antes do Airbnb. A fama foi caindo no esquecimento, e o Flat passou a abrigar moradores mais idosos e alguns hóspedes esporádicos.

Goianas, as amigas Waldirene Lourenço e Sueli de Lima sempre se hospedam no Flat Jardim de Alah. Ambas estão em Salvador para um congresso no Centro de Convenções e acham uma boa localização. “Eu ainda acho o custo-benefício abaixo do esperado, mas gostamos daqui pela praticidade e por já conhecer o proprietário. Mas algumas amigas estão buscando outros lugares mais modernos, pelo Airbnb. Eu também acho que vou mudar,não está mais valendo à pena como antes”, conta Sueli.

Mesmo com a moradia tranquila e a paisagem privilegiada, nem sempre a paz reina no local. Um dos casos mais emblemáticos do lugar aconteceu em 2019. Na madrugada do dia 18 de dezembro daquele ano, os moradores acordaram com tiros e gritos da polícia. O suspeito de ser líder do BDM, Jão de Pirajá, foi morto em confronto com a polícia. Eles já estava morando no lulgar há alguns meses. Lá, ninguém fala sobre o assunto.

Hoje, o Flat compõe a paisagem local, que continua com seus coqueiros, mas agora com muito mais opções. Se em 1991 Ivani olhava pela porta do restaurante e via mato, coqueiros e uma praia quase particular, hoje a paisagem é outra. O Jardim de Alah ganhou prédios, comércio, trânsito, hotéis, condomínios e uma rotina própria, deixando de ser apenas um caminho para quem seguia em direção às praias mais distantes. No meio dessa transformação, o Flat permaneceu ali, acompanhando as mudanças sem perder a característica de pequena comunidade à beira-mar.