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Quase metade dos homens enviados a núcleo de violência doméstica em Salvador nega ter agredido mulheres

Empresários, advogados, servidores e trabalhadores estão entre os atendidos pelo programa, que recebe homens condenados por agressão

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 13:00

Homens encaminhados pelos juizados de violência doméstica de Salvador cumprem presença obrigatória
Homens encaminhados pelos juizados de violência doméstica de Salvador cumprem presença obrigatória Crédito: Divulgação

Toda semana, no número 734 da Avenida General San Martin, um ritual se repete. No edifício-sede da Guarda Civil Municipal, vinte cadeiras são dispostas em círculo. Os homens que as ocupam não pertencem à corporação. Chegam calados, de cabeça baixa ou com o cenho franzido, carregando no bolso uma intimação judicial. São empresários, advogados, servidores públicos, operários e desempregados. Todos foram enviados pelos juizados de violência doméstica da capital baiana. A presença é uma imposição penal ou uma condição para manter a liberdade provisória sob Medidas Protetivas de Urgência (MPUs). Além das violências cometidas e das medidas aos quais estão submetidos, esses homens têm mais uma coisa em comum: muitos deles chegam ali jurando que não fizeram nada de errado.

O Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio (NEF) de Salvador, inaugurado em outubro de 2021 pelo prefeito Bruno Reis como parte da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), lida diariamente com essa negação. O Relatório-Comparativo Anual de 2025-2024 do núcleo revela que exatamente 48% dos homens atendidos em 2025 afirmaram na entrevista inicial que não cometeram nenhuma agressão. Outros 1,2% alegaram desconhecer por completo o motivo de estarem sendo processados. Juntos, formam quase metade do contingente de 250 homens que passaram pelo programa naquele ano.

Colocá-los frente a frente com suas próprias condutas é a tarefa desempenhada por uma equipe de facilitadores formada por guardas civis com formação em psicologia e direito, além de técnicos e psicólogos voluntários. Em Salvador, a farda da Guarda Civil Municipal costuma ser associada ao policiamento preventivo nas praças ou à patrulha ostensiva nas festas populares. Na mesma instituição, contudo, servidores de carreira usam o tempo de serviço para tentar desarmar o machismo e a misoginia.

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Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
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Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
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Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
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Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
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Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
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Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
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Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
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Vera Lúcia foi achada desacordada; suspeito seria ex por Reprodução

James de Azevedo Silva, o coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM e facilitador do NEF, transita por esse contraste e observa diversos tipos de resistência que relatórios raramente conseguem captar. Por exemplo, quando homens ricos ou de prestígio social entram na sala de reuniões, o desconforto é imediato. "A gente observa nas expressões faciais que eles geralmente sentem que aquele lugar não era para eles. Em alguns momentos eles já verbalizaram. Eu já tive um grupo que é cheio de advogados e falavam que aquele espaço não era adequado, que a lei não é constitucional. Aí eu pedi que eles escrevessem um artigo sobre isso, já que eles tinham domínio sobre a situação. A gente tem grupos de diversas classes econômicas, do homem que é um simples cuidador de uma chácara a uma pessoa que é renomada na sociedade. Já teve casos assim”, afirma.

James Azevedo é Coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM
James Azevedo é Coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM Crédito: Divulgação

A fantasia de que a violência masculina contra mulheres seria um problema exclusivo das periferias ou das classes desprovidas de instrução é desfeita de imediato pelos registros do núcleo. O relatório anual de 2025 aponta que 32% dos atendidos tinham alta escolaridade: 27 homens com ensino superior incompleto, 34 com superior completo e 19 pós-graduados. Além disso, a categoria de "empresários e microempresários" atendidos pelo núcleo explodiu em 2025, saltando de 8 casos no ano anterior para 23, ou seja, um crescimento de 186%. Autônomos (92), trabalhadores formais (72) e servidores públicos (18) somam a grande maioria dos agressores soteropolitanos sob acompanhamento. Jamais houve um homem trans atendido pelo NEF desde a sua criação.

A blindagem e a exegese

A negação que impera no início das 24 sessões obrigatórias - divididas em doze encontros semanais no primeiro ciclo e doze encontros mensais no segundo - é destrinchada pela psicologia clínica como algo mais complexo do que a simples mentira para escapar da punição penal. Para Jamily Pereira dos Santos, psicóloga clínica, neuropsicóloga e facilitadora voluntária do NEF, trata-se de uma blindagem psíquica profunda.

“A negação é um dos fenômenos clínicos mais centrais no trabalho com homens autores de violência. Ela não é apenas uma defesa cognitiva, vai além disso, pois é uma defesa identitária. Nós compreendemos que a negação não é de má-fé e sim um mecanismo de autopreservação psíquica, ou seja, trabalhamos ela como defesa e não como mentira. Eles não o conseguem admitir a violência por terem medo de como são vistos, de serem punidos, de perderem vínculos e de desmoronarem emocionalmente”, explica.

A metodologia evita a acusação direta que faria o sujeito se fechar na defensiva. Jamily continua: “a estratégia técnica para romper a negação envolve criar segurança emocional, usar perguntas que abrem fissuras, trabalhar ambivalências, nomear sem moralizar, acolher a vergonha e usar o grupo como espelho, até porque a negação não se quebra com força, ela se dissolve quando o homem percebe que pode olhar para a violência sem perder sua humanidade”.

Além da negação, outro comportamento comum dos homens encaminhados pelas Medidas Protetivas é a transferência de responsabilidade. “Eles justificam sempre no sentido de que ela deu causa, que ela provocou o tempo inteiro até que ele perdeu a cabeça e xingou ou fez alguma situação em que ele quebrasse um móvel, por exemplo. Então, nossa atitude é perguntar se ele entende que disparar um murro para uma geladeira é como se ele estivesse disparando uma violência para uma mulher”, explica James.

Outras vezes, essa transferência de culpa e a manutenção do controle doméstico ganham contornos de justificativa religiosa. No NEF a autodeclaração religiosa é quase unânime: em 2025, 36% declararam-se católicos, 27% evangélicos e 28% afirmaram crer em Deus embora não possuíssem religião definida. O machismo, nesse contexto, costuma bater à porta dos facilitadores disfarçado de dogma bíblico.

James detalha a abordagem para desarmar a justificativa: “a gente vai no sentido de entender que não é essa a interpretação que a Bíblia quer passar. A mulher não tem que ser submissa ao homem porque está na Bíblia. Os dois têm direitos iguais. A gente vem trazendo a religião com respeito, mas quebrando esse lugar. Quando a gente coloca esse confronto com a religião dizendo que isso traz violência, que traz problemas para o casal, aí eles passam a entender de uma outra forma, mas ainda assim há uma resistência”.

A corda bamba emocional

O abalo da descoberta de que se tornaram réus em processos de violência contra mulheres, o afastamento forçado dos filhos e a vergonha perante a vizinhança potencializam desordens psíquicas graves nesses homens. Em 2025, 53% dos assistidos apresentaram ansiedade crônica, 48% enfrentaram distúrbios graves de sono e 14% manifestaram ideação suicida ativa. As tentativas ou relatos de suicídio entre os homens triados saltaram de 2% (5 casos) em 2024 para 7% (17 casos) em 2025. O consumo abusivo de álcool, detectado em 69% dos homens, atua como agravante nessa fogueira emocional.

Gerenciar essa vulnerabilidade sem perder o foco na responsabilização pelo ato agressivo é a corda bamba em que caminham os técnicos. Para Anderson de Santana Ribeiro de Mattos, psicólogo e facilitador do NEF, a intervenção oferece ferramentas práticas para homens que perderam as referências básicas de convivência. “O trabalho do NEF auxilia no manejo de vulnerabilidade emocional quando propõem temas como responsabilidade afetiva e comunicação não violenta e o seu papel neste contexto. O risco de auto-extermínio é algo que está ligado a outra diversidade de causas e formas de tratamento, nesse sentido orientamos dentro das nossa possibilidades. Para não perder o foco sobre a responsabilização pela violência doméstica devemos orientar que é necessário assumir responsabilidades perdidas”, afirma.

Jamily também fala sobre o desafio de sustentar esse duplo papel de cuidado e cobrança: “esse é um dos pontos mais delicados da prática, pois exige que nós, profissionais, sustentemos duas tarefas simultâneas que é cuidar da vida e cuidar da responsabilização, no entanto nenhuma das duas pode ser abandonada”.

A folha do calendário oficial do NEF para agosto de 2026, afixada na parede interna da sede, detalha o fluxo dos encontros. Nas segundas-feiras, os facilitadores Thiago Santos (guarda municipal) e Isabel de Pinho (delegada aposentada) lideram as turmas de primeiro ciclo do GRH 74 e 75, debatendo a Lei Maria da Penha e exibindo o curta-metragem “Dia de Maria”, que discute a repetição de padrões de abuso transgeracionais. Às quintas-feiras, James Azevedo reassume as turmas 76 e 77 para tratar de escuta ativa e relações abusivas. Nas sextas-feiras, o segundo ciclo se reúne sob a condução de Sílvio de Jesus Valadão, debatendo a temática da masculinidade e da quebra do silêncio.

Outra mentalidade

Ao final do dia, esses homens recolhem seus pertences, levantam-se das cadeiras e retornam às ruas de Salvador. Cada um deles volta para a sua própria realidade doméstica, para os casamentos rompidos ou proibição de convívio com os filhos. De acordo com o relatório, 100% dos homens atendidos pelo NEF são pais, o que motivou a equipe a priorizar discussões sobre paternidade responsável em parceria com a Diretoria da Infância e Juventude da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude da Prefeitura de Salvador.

Alguns desses homens aceitaram responder a perguntas enviadas pela reportagem sobre como se sentem ao longo do processo. As respostas vieram manuscritas, sob anonimato. Em um dos papéis, a reação inicial aparece sem filtro: “fico indignado, cheio de ódio”.

Outro bilhete registra a acomodação gradativa ao espaço: “havia um certo desconforto, mas logo percebemos que todos estavam passando pela mesma situação, apesar de alguns ainda não perceberem seus comportamentos”. Um terceiro relata a permanência do ressentimento com o sistema de justiça: “muitas vezes ainda é revoltante passar por tudo isso”. Já o quarto homem parece que entendeu o recado: “estou precisando ter outra mentalidade”, afirma antes de anunciar que suas novas prioridades na vida são “saúde física e mental”.

Por @flaviaazevedoalmeida

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