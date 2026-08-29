POR DENTRO DO NEF

Quase metade dos homens enviados a núcleo de violência doméstica em Salvador nega ter agredido mulheres

Empresários, advogados, servidores e trabalhadores estão entre os atendidos pelo programa, que recebe homens condenados por agressão

Flavia Azevedo

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 13:00

Homens encaminhados pelos juizados de violência doméstica de Salvador cumprem presença obrigatória Crédito: Divulgação

Toda semana, no número 734 da Avenida General San Martin, um ritual se repete. No edifício-sede da Guarda Civil Municipal, vinte cadeiras são dispostas em círculo. Os homens que as ocupam não pertencem à corporação. Chegam calados, de cabeça baixa ou com o cenho franzido, carregando no bolso uma intimação judicial. São empresários, advogados, servidores públicos, operários e desempregados. Todos foram enviados pelos juizados de violência doméstica da capital baiana. A presença é uma imposição penal ou uma condição para manter a liberdade provisória sob Medidas Protetivas de Urgência (MPUs). Além das violências cometidas e das medidas aos quais estão submetidos, esses homens têm mais uma coisa em comum: muitos deles chegam ali jurando que não fizeram nada de errado.

O Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio (NEF) de Salvador, inaugurado em outubro de 2021 pelo prefeito Bruno Reis como parte da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), lida diariamente com essa negação. O Relatório-Comparativo Anual de 2025-2024 do núcleo revela que exatamente 48% dos homens atendidos em 2025 afirmaram na entrevista inicial que não cometeram nenhuma agressão. Outros 1,2% alegaram desconhecer por completo o motivo de estarem sendo processados. Juntos, formam quase metade do contingente de 250 homens que passaram pelo programa naquele ano.

Colocá-los frente a frente com suas próprias condutas é a tarefa desempenhada por uma equipe de facilitadores formada por guardas civis com formação em psicologia e direito, além de técnicos e psicólogos voluntários. Em Salvador, a farda da Guarda Civil Municipal costuma ser associada ao policiamento preventivo nas praças ou à patrulha ostensiva nas festas populares. Na mesma instituição, contudo, servidores de carreira usam o tempo de serviço para tentar desarmar o machismo e a misoginia.

Mulheres vítimas de violência - alguns casos terminaram em feminicídios 1 de 123

James de Azevedo Silva, o coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM e facilitador do NEF, transita por esse contraste e observa diversos tipos de resistência que relatórios raramente conseguem captar. Por exemplo, quando homens ricos ou de prestígio social entram na sala de reuniões, o desconforto é imediato. "A gente observa nas expressões faciais que eles geralmente sentem que aquele lugar não era para eles. Em alguns momentos eles já verbalizaram. Eu já tive um grupo que é cheio de advogados e falavam que aquele espaço não era adequado, que a lei não é constitucional. Aí eu pedi que eles escrevessem um artigo sobre isso, já que eles tinham domínio sobre a situação. A gente tem grupos de diversas classes econômicas, do homem que é um simples cuidador de uma chácara a uma pessoa que é renomada na sociedade. Já teve casos assim”, afirma.

James Azevedo é Coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM Crédito: Divulgação

A fantasia de que a violência masculina contra mulheres seria um problema exclusivo das periferias ou das classes desprovidas de instrução é desfeita de imediato pelos registros do núcleo. O relatório anual de 2025 aponta que 32% dos atendidos tinham alta escolaridade: 27 homens com ensino superior incompleto, 34 com superior completo e 19 pós-graduados. Além disso, a categoria de "empresários e microempresários" atendidos pelo núcleo explodiu em 2025, saltando de 8 casos no ano anterior para 23, ou seja, um crescimento de 186%. Autônomos (92), trabalhadores formais (72) e servidores públicos (18) somam a grande maioria dos agressores soteropolitanos sob acompanhamento. Jamais houve um homem trans atendido pelo NEF desde a sua criação.

A blindagem e a exegese

A negação que impera no início das 24 sessões obrigatórias - divididas em doze encontros semanais no primeiro ciclo e doze encontros mensais no segundo - é destrinchada pela psicologia clínica como algo mais complexo do que a simples mentira para escapar da punição penal. Para Jamily Pereira dos Santos, psicóloga clínica, neuropsicóloga e facilitadora voluntária do NEF, trata-se de uma blindagem psíquica profunda.

“A negação é um dos fenômenos clínicos mais centrais no trabalho com homens autores de violência. Ela não é apenas uma defesa cognitiva, vai além disso, pois é uma defesa identitária. Nós compreendemos que a negação não é de má-fé e sim um mecanismo de autopreservação psíquica, ou seja, trabalhamos ela como defesa e não como mentira. Eles não o conseguem admitir a violência por terem medo de como são vistos, de serem punidos, de perderem vínculos e de desmoronarem emocionalmente”, explica.

A metodologia evita a acusação direta que faria o sujeito se fechar na defensiva. Jamily continua: “a estratégia técnica para romper a negação envolve criar segurança emocional, usar perguntas que abrem fissuras, trabalhar ambivalências, nomear sem moralizar, acolher a vergonha e usar o grupo como espelho, até porque a negação não se quebra com força, ela se dissolve quando o homem percebe que pode olhar para a violência sem perder sua humanidade”.

Além da negação, outro comportamento comum dos homens encaminhados pelas Medidas Protetivas é a transferência de responsabilidade. “Eles justificam sempre no sentido de que ela deu causa, que ela provocou o tempo inteiro até que ele perdeu a cabeça e xingou ou fez alguma situação em que ele quebrasse um móvel, por exemplo. Então, nossa atitude é perguntar se ele entende que disparar um murro para uma geladeira é como se ele estivesse disparando uma violência para uma mulher”, explica James.

Outras vezes, essa transferência de culpa e a manutenção do controle doméstico ganham contornos de justificativa religiosa. No NEF a autodeclaração religiosa é quase unânime: em 2025, 36% declararam-se católicos, 27% evangélicos e 28% afirmaram crer em Deus embora não possuíssem religião definida. O machismo, nesse contexto, costuma bater à porta dos facilitadores disfarçado de dogma bíblico.

James detalha a abordagem para desarmar a justificativa: “a gente vai no sentido de entender que não é essa a interpretação que a Bíblia quer passar. A mulher não tem que ser submissa ao homem porque está na Bíblia. Os dois têm direitos iguais. A gente vem trazendo a religião com respeito, mas quebrando esse lugar. Quando a gente coloca esse confronto com a religião dizendo que isso traz violência, que traz problemas para o casal, aí eles passam a entender de uma outra forma, mas ainda assim há uma resistência”.

A corda bamba emocional

O abalo da descoberta de que se tornaram réus em processos de violência contra mulheres, o afastamento forçado dos filhos e a vergonha perante a vizinhança potencializam desordens psíquicas graves nesses homens. Em 2025, 53% dos assistidos apresentaram ansiedade crônica, 48% enfrentaram distúrbios graves de sono e 14% manifestaram ideação suicida ativa. As tentativas ou relatos de suicídio entre os homens triados saltaram de 2% (5 casos) em 2024 para 7% (17 casos) em 2025. O consumo abusivo de álcool, detectado em 69% dos homens, atua como agravante nessa fogueira emocional.

Gerenciar essa vulnerabilidade sem perder o foco na responsabilização pelo ato agressivo é a corda bamba em que caminham os técnicos. Para Anderson de Santana Ribeiro de Mattos, psicólogo e facilitador do NEF, a intervenção oferece ferramentas práticas para homens que perderam as referências básicas de convivência. “O trabalho do NEF auxilia no manejo de vulnerabilidade emocional quando propõem temas como responsabilidade afetiva e comunicação não violenta e o seu papel neste contexto. O risco de auto-extermínio é algo que está ligado a outra diversidade de causas e formas de tratamento, nesse sentido orientamos dentro das nossa possibilidades. Para não perder o foco sobre a responsabilização pela violência doméstica devemos orientar que é necessário assumir responsabilidades perdidas”, afirma.

Jamily também fala sobre o desafio de sustentar esse duplo papel de cuidado e cobrança: “esse é um dos pontos mais delicados da prática, pois exige que nós, profissionais, sustentemos duas tarefas simultâneas que é cuidar da vida e cuidar da responsabilização, no entanto nenhuma das duas pode ser abandonada”.

A folha do calendário oficial do NEF para agosto de 2026, afixada na parede interna da sede, detalha o fluxo dos encontros. Nas segundas-feiras, os facilitadores Thiago Santos (guarda municipal) e Isabel de Pinho (delegada aposentada) lideram as turmas de primeiro ciclo do GRH 74 e 75, debatendo a Lei Maria da Penha e exibindo o curta-metragem “Dia de Maria”, que discute a repetição de padrões de abuso transgeracionais. Às quintas-feiras, James Azevedo reassume as turmas 76 e 77 para tratar de escuta ativa e relações abusivas. Nas sextas-feiras, o segundo ciclo se reúne sob a condução de Sílvio de Jesus Valadão, debatendo a temática da masculinidade e da quebra do silêncio.

Outra mentalidade

Ao final do dia, esses homens recolhem seus pertences, levantam-se das cadeiras e retornam às ruas de Salvador. Cada um deles volta para a sua própria realidade doméstica, para os casamentos rompidos ou proibição de convívio com os filhos. De acordo com o relatório, 100% dos homens atendidos pelo NEF são pais, o que motivou a equipe a priorizar discussões sobre paternidade responsável em parceria com a Diretoria da Infância e Juventude da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude da Prefeitura de Salvador.

Alguns desses homens aceitaram responder a perguntas enviadas pela reportagem sobre como se sentem ao longo do processo. As respostas vieram manuscritas, sob anonimato. Em um dos papéis, a reação inicial aparece sem filtro: “fico indignado, cheio de ódio”.

Outro bilhete registra a acomodação gradativa ao espaço: “havia um certo desconforto, mas logo percebemos que todos estavam passando pela mesma situação, apesar de alguns ainda não perceberem seus comportamentos”. Um terceiro relata a permanência do ressentimento com o sistema de justiça: “muitas vezes ainda é revoltante passar por tudo isso”. Já o quarto homem parece que entendeu o recado: “estou precisando ter outra mentalidade”, afirma antes de anunciar que suas novas prioridades na vida são “saúde física e mental”.