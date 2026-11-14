FLAVIA AZEVEDO

Quem vai proteger a sua imagem quando você não puder mais dizer "não"?

O caso do vídeo de FHC mostra um vácuo legal no Brasil, onde o testamento vital já garante decisões médicas, mas ainda não protege sua privacidade e seu legado da exposição nas redes sociais

Flavia Azevedo

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 13:00

Fernando Henrique Cardoso (FHC) Crédito: JF DIORIO/Agência Estado

Há alguns anos, um amigo da área de cinema me procurou. Ele estava produzindo um documentário sobre pessoas centenárias do Recôncavo Baiano e soube que minha avó já havia completado cem anos. Então, gostaria de entrevistá-la para o projeto. Só que, àquela altura, D. Noemia já não pensava nem se expressava com a mesma clareza e sagacidade que lhe eram tão características. Ela não tinha diagnóstico de demência e se movimentava com facilidade, mas, aos cem anos, vivia a natural desaceleração que o tempo impõe ao corpo e à mente. Diante daquele convite que consideramos afetuoso, eu e meu pai conversamos e nos fizemos a seguinte pergunta: “se ela estivesse no pleno domínio de sua antiga autonomia, gostaria de ter essa fase da vida exposta a estranhos?”. Na dúvida, dissemos “não”.

Lembrei dessa situação nos últimos dias, depois da divulgação de um vídeo nas redes sociais em que aparecem imagens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, hoje com 95 anos, diagnosticado com a doença de Alzheimer em estágio avançado. No vídeo, ele surge quase como cenário: inerte, atrás do tal "influenciador", aparentemente sem qualquer contato com a realidade. O episódio me causou um desconforto imenso, provocou revolta em muita gente e virou questão judicial. FHC é um dos homens públicos mais relevantes da história recente do Brasil, alguém que construiu sua biografia pela palavra brilhantemente articulada e pela extrema capacidade intelectual. A repercussão do uso de sua vulnerabilidade como conteúdo digital me parece um “freio de arrumação” ético. Com uma população cada vez mais longeva, precisamos pensar sobre até onde vai o direito de mostrar o outro quando ele talvez já não tenha condições de consentir, seja famoso ou anônimo. E, paralelamente, que providências podemos tomar em relação à nossa própria imagem.

Wesley Oliveira gravou vídeo mostrando detalhes da casa do ex-presidente FHC 1 de 7

No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção à imagem e à intimidade é pilar constitucional. O artigo 5º da Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, direito reforçado pelo artigo 20 do Código Civil, que permite proibir a exposição ou a utilização da imagem de alguém quando isso atingir sua honra ou se destinar a fins comerciais sem autorização. Mesmo quando falamos de figuras públicas, cuja trajetória desperta legítimo interesse histórico e jornalístico, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o interesse público não anula a dignidade da pessoa humana. Ser um personagem central da história não transforma o indivíduo em patrimônio disponível para qualquer tipo de registro, especialmente quando o foco passa a ser a exposição íntima.

Sabemos que idade avançada e fragilidade física não significam, automaticamente, incapacidade civil. Desde o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Direito brasileiro passou preservar ao máximo a autonomia de idosos e pessoas com limitações cognitivas ou motoras, para que continuem sendo sujeitos de direitos e não meros objetos de tutela. No entanto, o diagnóstico consolidado de Alzheimer em estágio avançado retira a capacidade de discernir e consentir sobre aquela – ou qualquer outra - exposição. O olhar então se volta para a responsabilidade de familiares e cuidadores diante de quem já não pode manifestar sua própria vontade. Estamos falando de amor, mas também de direitos e deveres.

O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece que é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Quando alguém não consegue expressar claramente sua vontade, a autorização concedida por familiares ou representantes legais deve contemplar o melhor interesse daquela pessoa, e não a conveniência de terceiros. Há uma diferença imensa entre o registro afetivo guardado no álbum de família, o depoimento colhido dentro de rigorosos critérios jornalísticos e a publicação de um vídeo em plataformas digitais que convertem visualizações em receita e capital social. No caso de FHC, aquela imagem serviu apenas para alimentar a economia da atenção. Ou seja, explicitamente quebrou-se a fronteira entre homenagem e exploração.

FHC, mulher e filhos 1 de 5

Curiosamente, embora a sociedade brasileira discuta cada vez mais o envelhecimento, ainda temos enorme dificuldade de planejar como desejamos ser tratados se a fragilidade chegar. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina reconhece as Diretivas Antecipadas de Vontade - o chamado testamento vital -, que permitem a qualquer pessoa lúcida registrar previamente quais tratamentos médicos aceita ou recusa caso fique incapacitada de se expressar. No entanto, não existe na legislação brasileira um instrumento específico que garanta o cumprimento de desejos sobre privacidade, exposição em redes sociais ou uso da imagem quando não se pode mais decidir. Ainda que seja possível registrar orientações pessoais, o cumprimento dessas vontades depende, em última instância, da lealdade de quem ficará encarregado de zelar por nós.

O respeito a uma história de vida não pode depender apenas da força que a pessoa ainda tem para dizer "não" diante de uma câmera aberta. Proteger a privacidade de alguém em estado de fragilidade não significa escondê-lo do mundo, como argumentou o tal “influenciador”, mas impedir que sua biografia seja reduzida a uma fase de vulnerabilidade. A dignidade humana não sai de cena junto com a cognição. Ao contrário, é justamente nesse momento que ela exige maior atenção.

Em mim, esse episódio relembra a necessidade de manifestar como quero ser tratada caso um dia não possa pensar com a clareza que tenho hoje. Talvez seja bom você pensar nisso também. Poucas vezes conversamos com nossos filhos, companheiros ou amigos sobre o que consideramos aceitável expor se um dia já não tivermos o controle da narrativa sobre nós mesmos. Cartas íntimas? Mensagens de Whatsapp? A imagem? O que pode e o que não? A tecnologia, que resolve tantas coisas, ainda não criou um filtro para o pudor e para o discernimento. Então, se um dia não pudermos mais decidir o que o mundo pode ver de nós, quem estará ao nosso lado com coragem e respeito suficientes para, honestamente, se perguntar “ela gostaria?” e, na dúvida, sustentar um “não”? Eu aposto em algumas pessoas. Principalmente em meu filho, que já tem várias orientações. E você? Tem alguém em quem pode confiar?