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Refrigerante do capeta? Fanta com personagem de Call of Duty vira alvo de intolerância religiosa

Campanha com a skin Ghost, marcada pela máscara de caveira, viralizou entre religiosos que associaram o personagem a um demônio e chegaram a atribuir mal-estar ao consumo do refrigerante

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 13:00

Ghost, de Call of Duty
Ghost, de Call of Duty Crédito: Reprodução

A que ponto chegamos no universo da intolerância religiosa. Ou fanatismo mesmo. Sobrou até para o pobre de um personagem que já morreu, ressuscitou e acabou sendo confundido com um demônio no rótulo da Fanta. Uma das mais emblemáticas skins do jogo Call of Duty, Ghost estampou recentemente os rótulos e latinhas do refrigerante de laranja e uva, em uma ação promocional para os amantes de jogos famosos, incluindo outros como Halo, World of Warcraft, Diablo IV e Forza Horizon 6. O problema é que o personagem Ghost tem uma máscara de caveira, o suficiente para pseudocristãos dizerem até que foram parar no hospital após beber a Fanta “amaldiçoada” pela caveira.

Na ação publicitária, os gamers ganham vantagens nos jogos, como personagens e armas, por meio de códigos que vinham nos rótulos. Porém, o efeito foi outro nos exemplares com o personagem do Call of Duty, um jogo de tiro em primeira pessoa. Um pastor chegou a dizer que foi parar no hospital após beber a Fanta Laranja com o rótulo. Ainda cometeu o crime de intolerância religiosa, associando a religiões de matriz africana.

“Em nome de Jesus. Olha como o diabo está trabalhando. Um refrigerante que nós bebe (sic), uma caveira, um demônio, né? Eu tomei este refrigerante e quase morro. Nós que conhecemos a palavra de Deus e temos discernimento temos que ficar espertos. Bebi dois copos do refrigerante e passei a noite todinha vomitando, passando mal. É a Fanta, está escancaradamente estampado o espírito da morte, o Exu Caveira. A pessoa fica mal mesmo. Amém?”, disse um vídeo de um suposto pastor, associado, de forma pejorativa e equivocada, à relação entre o orixá Exu e o demônio cristão. Nem uma coisa, nem outra. É apenas um personagem de game. E um herói, diga-se de passagem.

Simon “Ghost” Riley é um dos personagens mais populares da franquia Call of Duty, especialmente na série Modern Warfare. Soldado britânico das forças especiais, Ghost é conhecido pela máscara de caveira que se tornou sua marca registrada, além do comportamento reservado e da personalidade extremamente disciplinada. Na história, ele integra a unidade Task Force 141 e atua em missões contra organizações terroristas que tentam destruir a Terra. O personagem chegou a morrer no Modern Warfare 2 (2009), após sofrer uma traição. A repercussão de sua morte foi tanta que a franquia resolveu resetar o jogo, apagando a morte dele e mantendo o personagem vivo, após pedidos dos fãs.

Lançamentos de jogos em 2026

Lançamentos do mundo game em 2026 por Divulgação
Lançamentos do mundo game em 2026 por Divulgação
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Lançamentos do mundo game em 2026 por Divulgação
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Lançamentos do mundo game em 2026 por Divulgação
Lançamentos do mundo game em 2026 por Divulgação
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Lançamentos do mundo game em 2026 por Divulgação
Lançamentos do mundo game em 2026 por Divulgação
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Lançamentos do mundo game em 2026 por Divulgação

Ele acabou estampando os rótulos da Fanta no mundo todo, mas só repercutiu negativamente no Brasil. O refrigerante queria aproximar a marca da cultura gamer ao apostar em personagens, elementos visuais e universos conhecidos pelo público, transformando a embalagem do refrigerante em mais um espaço de conexão com esse universo. A publicidade também foi em comemoração aos 25 anos do Xbox. Mas a viralização acabou sendo diferente por aqui. Depois do vídeo que citamos, outros apareceram com pessoas alegando que passaram mal só por tomar a bendita Fanta com o Ghost.

“Quando for comer, consagra ao Senhor, pois o mundo já é do maligno. Muitas vezes bebemos algo sem orar, olha o que acontece. Só não passei mal porque orei. Aqui, Exu Caveira na embalagem da Fanta. Tá repreendido, em nome de Jesus Cristo”, disse outro vídeo. A Fanta, tampouco a Activision, desenvolvedora do game, se pronunciaram. E nem precisa. A coleção sumiu das prateleiras e se tornou item de colecionador entre os gamers. Um kit com a coleção completa custa R$ 200 no Mercado Livre. Outra notícia importante: o Ghost está de volta.

O Call of Duty vai lançar o Modern Warfare 4, com lançamento para o dia 23 de outubro. O jogo já está disponível para pré-venda e, somente na primeira semana, mais de 400 mil cópias foram vendidas, somente na plataforma Steam, para quem joga no PC. Não foi divulgada a venda de outros consoles, como o PS5 e o Xbox. No jogo, Simon “Ghost” Riley será um dos protagonistas, desta vez lutando ao lado de chineses contra ameaças terroristas da Coreia do Norte.

O novo jogo, inclusive, abriu uma versão beta para o público experimentar nas últimas duas semanas. O novo Call of Duty chegou a registrar, somente nesta degustação, 115.145 players jogando simultaneamente na versão online, somente no Steam, sem contar os demais consoles. E olhe que o beta foi reservado apenas para convidados com códigos e para quem comprou a pré-venda, que pode chegar a R$ 479,90, dependendo do pacote e benefício.

No meio de tanto preconceito e extremismo, Ghost continua sendo apenas Ghost: um personagem de videogame, com uma caveira na máscara e muita história para contar (e jogar). Se há algo que realmente merece ser “repreendido”, talvez seja a incapacidade de separar ficção de realidade e, principalmente, a disposição de transformar uma simples campanha publicitária em motivo para atacar a fé alheia. A Fanta vai continuar sendo refrigerante, Ghost vai continuar sendo soldado e o mundo dos games, felizmente, seguirá sendo um lugar onde até uma caveira pode ser apenas uma caveira ou uma skin bacana para jogar com os amigos.

Call Of Duty e Fanta
Call Of Duty e Fanta Crédito: Divulgação

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Tags:

Call of Duty: Black ops 7 Games

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