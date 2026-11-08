BAIANIDADES

Rua das Flores, do Pão de Ló e Beco do Xixi: quando Salvador tinha nomes muito mais criativos na cidade

Mesmo com a imposição do poder público, muitos espaços resistiram com seus nomes antigos por pura teimosia ou pirraça popular

André Uzeda

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 12:48

Praia da Preguiça Crédito: Divulgação

Salvador já teve nomes de ruas muito mais simples e, por isso mesmo, mais bonitos. Rua das Flores, do Jenipapo, da Poeira, da Vala, da Lama, das Tulhas, do Pão de Ló, da Forca, do Fogo… E por aí vai.

Os becos também não perdiam em matéria de poesia e sonoridade. Beco do Limoeiro, da Mangueira, da Faísca, do Xixi, do Calundu e do Garapa. Curiosamente, apesar de Salvador ter sido planejada durante a monarquia portuguesa, na regência do vaidoso Dom João III, os nomes da realeza não batizaram as principais rotas de acesso no nascer da nova capital da colônia.

Ao que consta, não havia um planejamento específico sobre isso. Então, os próprios habitantes assumiram esta incumbência. A cidade era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las era preciso apontar o dedo. As ruas, então, passaram a ser organicamente chamadas daquilo que mais a caracterizavam: fosse um acidente geográfico, um fato cotidiano marcante ou uma atividade comercial de relevo.

Esporte e transformação na Praia da Preguiça 1 de 73

Na Cidade Baixa, por exemplo, na área portuária, os nomes eram Rua da Praia, Direita da Praia, do Cais Novo, do Cais Dourado, da Ribeira e da Preguiça – estas últimas até conseguiram resistir ao tempo e se perpetuar, mesmo quando as configurações mais burocratizadas avançaram como novo modelo de batismo nas ruas de Salvador.

A mudança começa no século 18. Os nomes dos fidalgos passam a nomear sobrados, casarões e estabelecimentos comerciais, se estendendo em ato contínuo para os espaços públicos. A Rua do Sodré, hoje no bairro do 2 de Julho, era uma referência a Jerônimo Sodré Pereira, que residia em um imponente solar na região. Anos depois, o espaço seria adquirido pela família de Castro Alves e seria justamente o lugar onde ‘o poeta dos escravos' viria a morrer, vítima de uma tuberculose, aos 24 anos.

Outros locais seguiram a mesma lógica de expansão e mistura entre o espaço público e o espaço privado. A Rua do Maciel, no Pelourinho, nasceu para batizar o sobrado de José Sotero Maciel de Sá Barreto – hoje parte do que sobrou do prédio é chamado de Solar do Ferrão e abriga a sede do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), de Salvador.

A denominação caiu tanto no gosto popular que o quarteirão passou a ser dividido em Rua do Maciel de Cima e Rua do Maciel de Baixo, usando o nome do aristocrata para distinguir duas partes diferentes da mesma alameda.

Guerra do Paraguai

O escritor e jornalista Nelson Cadena, no livro ‘A Cidade da Bahia’, contextualiza que “não se pode precisar a partir de que momento a denominação atribuída às ruas de Soterópolis passou a ser uma maneira de prestar homenagens”.

Cadena pontua, a partir da pesquisa em almanaques antigos, que este processo começou a se acirrar em 1870, ano do fim da Guerra do Paraguai. As ruas se tornam monumentos abertos para celebrar as altas patentes do exército brasileiro, após o vitorioso massacre promovido no país vizinho.

Foi a partir daí que nasceu a Rua Major Galvão, Rua General Argolo e Rua General Câmara. O largo Campo Grande, por exemplo, aterrado em 1856, inicialmente foi batizado de Praça Duque de Caxias, em homenagem ao comandante máximo do exército durante a campanha no Paraguai – e, desde 1962, patrono das Forças Armadas brasileiras.

O nome perdurou por 40 anos, até o monumento do Caboclo ser instalado no centro da praça, em homenagem à vitória popular na Guerra da Independência do Brasil na Bahia. A partir daí, o lugar passou a ser chamado de Praça 2 de Julho – embora, no laço afetivo dos moradores, tenha sido sempre Campo Grande.

Revolução de 1930

O processo das mudanças de nome se intensifica de forma dramática com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, com o golpe civil militar de 1930. Claro, nas primeiras décadas do século 20, já havia iniciativas pontuais de homenagear políticos proeminentes.

Foi assim que o governador JJ Seabra, por exemplo, passou a dar nome à Baixa dos Sapateiros. Os Conselheiros Pedro Luiz (no Rio Vermelho) e Rua Visconde de Rio Branco (no Centro) também ocuparam importantes ruas de circulação na cidade.

Mas com Vargas vem uma verdadeira varredura, impondo novas nomenclaturas de modo a reescrever a memória coletiva dos espaços de Salvador.

A Rua dos Barris passa a dar nome ao General Labatut, em homenagem ao mercenário francês da Guerra do 2 de Julho. A Rua Coqueiros do Farol, na Barra, se torna Rua Marques de Leão, almirante da Marinha no governo do presidente Hermes da Fonseca. A belíssima Rua do Alambique, no Rio Vermelho, se torna Rua Alexandre de Gusmão, diplomata português na época da monarquia lusitana. E por aí foi…

As mudanças foram tantas, conta Cadena, que o Indicador Baiano de 1936, uma espécie de catálogo de endereços da cidade, veio com dois espaços naquele ano. Um com os novos nomes e outro com os antigos para ajudar na memorização.

A cidade vivia naquele tempo a ebulição de uma ação transformadora, catapultada pela Semana de Urbanismo de 1935, que idealizava um novo modelo de moradia, transporte, organização social e trabalho na capital da Bahia.

O ponto crucial é que, mesmo com a imposição do poder público, muitos espaços resistiram com seus nomes antigos por pura teimosia ou pirraça popular. A cidade é – e sempre será – um espaço de disputa.