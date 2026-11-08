MODA

Saias estampadas, lenços, bermudões, peças de efeito se destacam na moda de rua da cidade

Veja nossa curadoria da semana



Paula Magalhães

Helenildo Amaral

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 15:41

Confira os visus Crédito: Helenildo Amaral

O estilista e DJ Deco Sodré (@decosodre) entende de moda e escolheu um visual monocromático onde os detalhes fazem diferença. Primeiro pela camisa feita por ele toda drapeada à mão. Dá um super efeito.

O segundo destaque está no lenço amarrado no cós da calça que injetou cor e bossa na produção.

Silvana Bonfim (@silvanabonfim) elegeu uma saia que faz o look se destacar em qualquer lugar. A estampa poderosa rouba a cena.

Isadora Levi (@isadoralevi) passeava pelo Museu da Misericórdia com um outfit irresistível para fotografar. Bermuda e camisa de alfaiataria elegantes arrematados com cinto largo de couro e bolsa de mão vintage.