Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saias estampadas, lenços, bermudões, peças de efeito se destacam na moda de rua da cidade

Veja nossa curadoria da semana

  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães
  • Foto do(a) author(a) Helenildo Amaral

  • Paula Magalhães

  • Helenildo Amaral

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 15:41

Confira os visus
Confira os visus Crédito: Helenildo Amaral

O estilista e DJ Deco Sodré (@decosodre) entende de moda e escolheu um visual monocromático onde os detalhes fazem diferença. Primeiro pela camisa feita por ele toda drapeada à mão. Dá um super efeito.

O segundo destaque está no lenço amarrado no cós da calça que injetou cor e bossa na produção.

Silvana Bonfim (@silvanabonfim) elegeu uma saia que faz o look se destacar em qualquer lugar. A estampa poderosa rouba a cena.

 Isadora Levi (@isadoralevi) passeava pelo Museu da Misericórdia com um outfit irresistível para fotografar. Bermuda e camisa de alfaiataria elegantes arrematados com cinto largo de couro e bolsa de mão vintage.

  João Guaragna (@joaoguaragna) domina a técnica do upcycling em jeans, isso fica bem claro na bermuda feita por ele. A modelagem ampla e o patchwork com retalhos parece uma obra de arte têxtil .

Mais recentes

Imagem - A inteligência artificial tem sexo e é masculino

A inteligência artificial tem sexo e é masculino
Imagem - O melhor, insano! Jogamos Modern Warfare 4 e Call of Duty voltou a acertar o alvo

O melhor, insano! Jogamos Modern Warfare 4 e Call of Duty voltou a acertar o alvo
Imagem - Rua das Flores, do Pão de Ló e Beco do Xixi: quando Salvador tinha nomes muito mais criativos na cidade

Rua das Flores, do Pão de Ló e Beco do Xixi: quando Salvador tinha nomes muito mais criativos na cidade