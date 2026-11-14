Alô Alô Bahia

Salvador recebe evento de fim de ano do Alô Alô Bahia com mais de 40 marcas e abertura de Nizan Guanaes

Famoso publicitário Nizan Guanaes vem a Salvador para jantar de fim de ano do Alô Alô Bahia

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Publicado em 14 de novembro de 2026 às 05:00

Famoso publicitário Nizan Guanaes vem a Salvador para jantar de fim de ano do Alô Alô Bahia Crédito: Divulgação

O Alô Alô Bahia realiza, na próxima quarta-feira (18), mais uma edição do seu tradicional Jantar do Ano, no Teatro Castro Alves, em Salvador. Exclusivo para convidados, o evento terá a participação de mais de 40 marcas e empresas, reunindo representantes de diferentes setores em uma noite que combina negócios, gastronomia e música.

A celebração, que antecipa a temporada de verão, ocupará dois espaços emblemáticos do TCA: o Foyer da Sala Principal e o Jardim Suspenso.

Reinaugurado em julho, após uma ampla reforma, o Teatro Castro Alves será parte importante da experiência preparada para os convidados. O foyer, projetado por Bina Fonyat, receberá o público em um ambiente marcado pela arquitetura moderna do equipamento cultural. De lá, uma escadaria conduzirá ao Jardim Suspenso, onde o jantar acontecerá a céu aberto, com vista para o Largo do Campo Grande.

A programação será aberta pelo publicitário baiano Nizan Guanaes, que falará sobre Marketing do Fundador, abordando como a trajetória e a identidade de quem empreende podem contribuir para diferenciar marcas e negócios no mercado.

Outro destaque será a apresentação especial do cantor e compositor Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso. O artista ganhou projeção nacional com a canção “Todo Homem”, apresentada no espetáculo Ofertório, ao lado do pai e dos irmãos Moreno e Tom Veloso.

O projeto do Jantar do Ano foi apresentado em outubro a representantes de marcas, empresas e agências durante um café da manhã realizado no Preta Bistrô, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia), na Graça.

Marcas e parceiros

O Jantar do Ano do Alô Alô Bahia é apresentado pela QPC Incorporadora e tem patrocínio de Costa do Sauípe, Land School / Gurilândia, Eletromídia, Grupo Prima, Nanö Beach Hotel, Rede Bahia, Moura Dubeux, Guanabara, Salvador Shopping, Camarote Villa, Faculdade de Medicina Zarns, MS Home, Shopping Paralela, Laboratório Sabin, Todeschini Salvador, Avatim, Grupo Lemos Passos, Grupo Luiz Mendonça / Bravo Caminhões e Ônibus / Aura Brasil, Claro e Fundação Baía Viva.