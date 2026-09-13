XEQUE-MATE NO ELITISMO

Salvador vive a "revolução popular do xadrez" com tabuleiros nas praças da cidade

Da periferia ao Centro, coletivos soteropolitanos popularizam o esporte, descentralizam o acesso e resgatam a memória da baiana que se tornou a primeira Mestre Internacional do Brasil

Flavia Azevedo

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 05:00

Tabuleiros de xadrez são armados em pontos da cidade com público diverso Crédito: Sora Maia

Numa quarta-feira qualquer, o tabuleiro de xadrez pode estar sobre um banco na escadaria do Museu de Arte da Bahia, numa mesa de plástico no foyer Cine Glauber Rocha, de frente para a Baía de Todos-os-Santos, ou espalhado nas mesas da Biblioteca Anísio Teixeira, na Avenida Sete. Não há mensalidade, não há sede com porta de madeira, não há o ruído do relógio de torneio cobrando pressa a cada lance. O que há é um grupo que se desloca pela cidade e transforma esquinas, escadarias e ginásios de bairro em salões de jogo abertos a quem passa.

A cartografia dessa ocupação desafia o mapa histórico do enxadrismo baiano. Durante décadas, a prática esteve encerrada na solenidade de salões privados, como o Clube de Xadrez Baiano ou as varandas do Iate Clube da Bahia, e nos edifícios nobres do Corredor da Vitória. A itinerância atual faz o caminho inverso: toma as calçadas da Graça, desce os Aflitos, ocupa a Praça Castro Alves e avança pelos trilhos do Subúrbio Ferroviário.

É uma ruptura de etiqueta respaldada em papel. A mudança de ambiente é orientada pelo manifesto “Do Pedestal à Praça”, documento formulado por Matheus Andrade, articulador da comunidade Cavaleiros do Centro e membro do coletivo Ô Rei – Clube de Xadrez. O texto defende o desmantelamento da aura de superioridade intelectual historicamente associada ao jogo para devolvê-lo à circulação cotidiana. A tese é de que, no espaço público, a dinâmica do aprendizado perde a formalidade acadêmica: o transeunte aproxima-se primeiro pela curiosidade do olhar e, em seguida, ocupa o assento.

Sem a vigilância do cronômetro, a alteração da paisagem urbana reconfigurou a demografia dos praticantes. As mesas ao ar livre passaram a registrar a presença contínua de mulheres, crianças e idosos - perfil raro nos torneios oficiais do estado -, dividindo a madeira com enxadristas dedicados ao estudo clássico de táticas de jogo.

A mestra dos Barris

A ocupação das ruas estabelece uma ponte direta com a memória de uma personagem que viveu a pouca distância desses novos pontos de encontro. Nascida em Belmonte, no Sul do estado, Ruth Völkl Cardoso (1934-2000) passou a infância na Alemanha, onde aprendeu os primeiros movimentos do jogo com o avô materno, possivelmente durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Repatriada ao Brasil no final da década de 1940, fixou residência no bairro dos Barris, em Salvador, de onde só saiu ao morrer, aos 74 anos.

Ruth não teve uma formação precoce. Sua estreia em torneios nacionais ocorreu apenas na idade adulta, durante o 4º Campeonato Brasileiro Feminino de Xadrez, realizado em Brusque (SC), em 1960. No mesmo ano, participou da fundação da Federação Bahiana de Xadrez, tornando-se sua primeira presidente. A rotina de treinos dividia-se entre o Clube de Xadrez Baiano - onde frequentava as mesas ao lado de nomes da elite enxadristica local, como José Pinto de Paiva e Hemar Barata - e o Iate Clube.

Dessa base baiana saiu a trajetória que a levou, em 1970, a ser a primeira brasileira a receber da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) o título de Mestre Internacional Feminina (WIM). Acumulou o heptacampeonato brasileiro e o bicampeonato do Torneio Zonal Sul-Americano, além de ter registrado a melhor performance individual no primeiro tabuleiro da Olimpíada de Skopje, na Iugoslávia, em 1972. Em suas excursões internacionais, frequentou o Manhattan Chess Club e o Marshall Chess Club, em Nova York, conviveu com o grande mestre Pal Benko e cruzou o caminho de Bobby Fischer.

Sobre a obsessão pelo jogo após a estreia em Santa Catarina, a própria Ruth registrou em depoimento preservado: "fiquei tão apaixonada que a partir daí a ideia de jogar cada vez melhor não me saía da cabeça". Para a enxadrista, a geometria das 64 casas extrapolava o limite do jogo: "cada jogada representava uma solução para os problemas que normalmente a gente tem na vida".

Do arquivo à rua

Quem resgatou essa documentação e a conectou com o movimento atual foi Gina Leite, cofundadora do coletivo Ô Rei e uma das coordenadoras da comunidade Cavaleiros do Centro. A aproximação com o acervo da enxadrista deu-se de forma gradual.

"Há cinco anos comecei a jogar xadrez, participei da fundação de Ô Rei – Clube de Xadrez e me tornei voluntária da Liga Brasileira de Xadrez Feminino. Em 2024 organizamos um circuito em homenagem à Ruth Cardoso, comecei a pesquisar sobre ela e finalmente me tornei sua biógrafa", relata Gina.

Para o grupo que hoje ocupa o Centro Histórico, a figura da moradora dos Barris funciona como um ponto de ancoragem histórica para a presença feminina no tabuleiro, mas com uma inflexão metodológica em relação ao passado dos clubes privados. "Ruth é uma mulher que se apaixonou pelo xadrez e é uma grande inspiração para a Comunidade Cavaleiros do Centro. Por outro lado, rompemos com a cultura de clube, ocupamos espaços públicos e cultivamos um ambiente inclusivo, cooperativo e de aprendizagem", afirma a pesquisadora.

A descentralização promovida pelo coletivo abdica da estrutura física permanente. No período de um ano, o Ô Rei e a Primeira Liga de Xadrez do Lobato estruturaram encontros itinerantes por doze pontos da capital baiana, articulando parcerias que vão do Museu de Arte da Bahia à Casa do Espanto e ao Ginásio do Sindicato dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos.

Trilhos do subúrbio

O movimento de ocupação territorial se expande também em direção ao Subúrbio Ferroviário e encontra ponto de fixação na comunidade do Lobato e na área do Itaberabão (torneio online de xadrez que acontece na Chapada Diamantina), por meio da articulação entre o coletivo Ô Rei e a Primeira Liga de Xadrez do Lobato.

Na periferia, a transição do ambiente fechado para a praça pública alterou a postura dos jogadores em relação ao jogo. Antônio Carlos, uma das lideranças à frente da Primeira Liga de Xadrez do Lobato e do Itaberabão, avalia que a retirada das paredes institucionais desarmou a inibição dos moradores locais.

"As pessoas jogam mais tranquilas, mais soltas, leves, descontraídas. No clube tem um aspecto de formalidade. E na comunidade do subúrbio as pessoas jogam mais soltas mesmo, mais pertencentes", explica Antônio Carlos. "Durante muitos anos o xadrez carregou o estereótipo de ser um esporte voltado à classe superior, a ambientes mais restritos, pessoas com poder aquisitivo maior. Hoje eu vejo que, nas praças do Lobato, esse estereótipo caiu por terra. Não é preciso ter bala na agulha para furar essa bolha — é preciso ter mais acesso a kits de tabuleiro e peças, vontade de aprender, disposição para jogar e, principalmente, consciência de que é um espaço onde todos possam se sentir pertencentes."

A nova guarda

A consolidação dessa infraestrutura popular nos bairros do Subúrbio Ferroviário produziu desdobramentos que ultrapassam a recreação de fim de semana. O aprendizado iniciado nas pranchas de madeira das praças públicas começou a formar multiplicadores dentro da própria rede pública de ensino.

Dois nomes sintetizam essa virada de chave no Lobato: Lavínia Barbosa e Pedro André Pereira. Lavínia teve o primeiro contato com o tabuleiro no projeto comunitário em 2019. Após desenvolver a prática e disputar torneios promovidos pela Federação Bahiana de Xadrez, passou a ministrar aulas do jogo na própria escola onde estuda.

Trajetória semelhante seguiu Pedro André Pereira. Ele começou a jogar no Lobato durante o período da pandemia de Covid-19, por meio da ação integrada com o projeto Bem Inspira. Com o avanço técnico, disputou competições fora do estado, viajando até Santa Catarina para competir, e, assim como Lavínia, assumiu o ensino do xadrez para outros estudantes em sua unidade escolar.

A trajetória das duas crianças do Subúrbio fecha um ciclo que começou com a Mestre Internacional nos salões do Corredor da Vitória e atravessou a cidade até desembarcar nos bairros populares: o tabuleiro, outrora restrito às salas com portas de madeira, agora é repassado de aluno para aluno nas salas de aula e nas praças da periferia de Salvador.

PRÓXIMOS ENCONTROS



Neste sábado (12), das 9h30 às 12h - Biblioteca Anísio Teixeira (Avenida Sete de Setembro, próximo ao Mosteiro de São Bento)

Próximo sábado (19), das 14h às 18h - Ginásio do Sindicato dos Bancários (Ladeira dos Aflitos)

26 de setembro (Sábado), das 14h às 18h Museu de Arte da Bahia – MAB (Graça)

27 de setembro (Domingo), às 10h30 Cine Glauber Rocha (Praça Castro Alves)