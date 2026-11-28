INVESTIMENTO DA PREFEITURA

Senzala do Barro Preto renasce e fortalece legado do Ilê Aiyê no Curuzu; veja detalhes da reforma

Reforma moderniza estrutura da sede, amplia conforto e oferece melhores condições para projetos culturais e educativos

Bruno Wendel

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:00

A música e a dança marcam a celebração pela reabertura da Senzala do Barro Preto Crédito: Betto Jr./ SECOM PMS

Os tambores tocaram, a música tomou conta do Curuzu e, no céu, uma queima de fogos anunciou que era tempo de celebrar. Nesta sexta-feira (27), entre a força dos ritmos ancestrais e a emoção de um povo que carrega na história a resistência e o orgulho de suas raízes, a Senzala do Barro Preto voltou a ser entregue à comunidade. Assim como na tradicional saída do bloco, quando os rituais do candomblé abrem caminho com pedidos de agô, paz e proteção, a celebração também foi marcada por simbolismos e reverência à ancestralidade. Sede do Ilê Aiyê e um dos principais espaços de preservação e difusão da cultura afro-brasileira em Salvador, o espaço renasce após obras de requalificação realizadas pela Prefeitura.

A renovação abrange os oito pavimentos da construção e os 5,4 mil metros quadrados de área construída. Com investimento de aproximadamente R$ 8 milhões, a obra contemplou melhorias na climatização, na acústica e na acessibilidade, além da instalação de painéis de energia solar. A estrutura renovada dará melhores condições para a realização de ensaios, apresentações e atividades educativas e sociais, fortalecendo o papel da Senzala na formação de jovens e na preservação da ancestralidade negra.

Senzala do Barro Preto é reinaugurada 1 de 55

A cerimônia estava marcada para as 9h, mas, desde cedo, o trânsito na Rua Direta do Curuzu já estava bastante movimentado. A circulação de pessoas e veículos lembrou, para alguns moradores, um dia de festa. Não tão grandioso quanto as noites de ensaio, mas igualmente significativo para a população negra. “É uma celebração tão grande como se costuma ver, temos que comemorar. O prédio está lindo, com cores mais vivas, uma melhor distribuição do espaço. O Ilê não merecia menos do que isso, pelo seu significado, pela sua resistência, pela luta do povo negro para existir e persistir”, disse a funcionária pública Marisa Ferreira, moradora do Curuzu.

A doméstica Ana Paula Santana, 35 anos, estava a caminho da casa de uma vizinha para encontrar a filha, de 10 anos, quando parou diante do imponente prédio, com fachada revestida de azulejos nas cores amarelo, branco, preto, laranja e vermelho. “Está muito bonito e a comunidade agradece. Aí tem a Escola Mãe Hilda, que atende crianças a partir dos seis anos, além de vários cursos”, contou.

Entre os ansiosos pela reinauguração estava o estudante Mateus dos Santos, 14 anos, um dos jovens atendidos pela Senzala do Barro Preto. “O Ilê é muito importante porque dá uma ocupação para a gente. Eu mesmo não falto aos ensaios de sábado”, declarou o adolescente, que integra o Erê, bloco juvenil do Ilê Aiyê.

Fundador do Ilê Aiyê, Vovô do Ilê também destacou a importância da revitalização e do trabalho desenvolvido pela instituição junto à comunidade. “É muito importante, porque o trabalho pedagógico que o Ilê desenvolve é fundamental para a comunidade, pois, através da música, tira os jovens das drogas. É fundamental o apoio da Prefeitura”, afirmou.

Em seguida, o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos chegaram à Senzala do Barro Preto, ovacionados por apoiadores. Ambos usavam no pescoço o ojá, peça utilizada na composição do turbante do bloco. Após atenderem à imprensa, entraram no salão principal ao som da percussão do Ilê e deram início à cerimônia.

Durante a entrega do espaço, Bruno Reis lembrou uma das principais reivindicações dos frequentadores da sede: a falta de climatização, especialmente nos períodos de maior calor, quando são realizados os ensaios e as Noites da Beleza Negra. “O principal problema da sede é que não havia climatização. E aí, no final do ano, no verão, quando tinha que ter os ensaios e as Noites da Beleza Negra, sempre era muito calor, uma queixa geral das pessoas”, declarou o prefeito Bruno Reis durante a entrega do espaço. A reinauguração integra a programação do Festival Salvador Capital Afro e coincide com o encerramento do Novembro Azeviche, mês dedicado à valorização da cultura e da identidade negra.

Investimentos

A obra foi realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop).

Entre as melhorias estão a climatização dos ambientes, o tratamento acústico, a implantação de rampas de acesso e as adequações para pessoas com deficiência. Na cobertura, foi instalado um sistema de energia solar e realizada a substituição integral das telhas. A sede do Ilê passou por vistoria na segunda-feira (23), conduzida pela vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos.

“Com a requalificação, o Ilê ganha melhores condições para ampliar suas atividades culturais e educativas no Curuzu, com salas para aulas de dança e informática, espaços que fortalecem o trabalho da Escola Mãe Hilda e a implantação da cozinha ancestral”, disse Ana Paula.

Ainda segundo ela, a entrega reafirma o compromisso da Prefeitura com a valorização da cultura afro-brasileira e com o trabalho realizado há décadas pelo Ilê na formação de jovens e no enfrentamento ao racismo. “É um trabalho integrado de toda a Prefeitura, em parceria com o Ilê, para entregar à cidade esse equipamento tão importante para o povo de Salvador”, concluiu a vice-prefeita.

Serviços

A obra incluiu, entre as principais instalações, palco climatizado com 102 m²; auditório climatizado com 540 m²; foyer com climatização, cortinas de ar e sanitários; área de bares, camarins e infraestrutura de apoio a shows e espetáculos; tablado para sala de dança; cozinha industrial com portas de aço inox; portas acústicas para o estúdio de som; salas de diretoria, reunião e administração; varanda, terraço e copa climatizados; além de melhorias na iluminação, nos pisos e nas bancadas.

Também foram reformados os sanitários feminino, masculino e para pessoas com deficiência (PCD), com soluções de acessibilidade e metais em aço inoxidável. A estrutura recebeu ainda sistema misto de climatização, subestação elétrica particular e novas instalações elétricas, hidrossanitárias e demais sistemas prediais.

A requalificação beneficia também a Escola Mãe Hilda, que funciona no espaço e desenvolve atividades de educação, formação cultural e valorização da identidade negra junto a crianças e jovens da comunidade.

Legado

Fundado em 1974, o Ilê Aiyê é o bloco afro mais antigo do Brasil e se tornou uma das principais referências da cultura afro-brasileira. Além de sua atuação no Carnaval, a instituição mantém iniciativas nas áreas de educação, cultura, cidadania e enfrentamento ao racismo.