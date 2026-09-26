OPINIÃO

Sou agnóstica, mas veio um quiabo inteiro no meu prato de caruru e agora tenho uma obrigação com Cosminho

Não sei se acredito em intervenção gastronômica divina, mas também não sou maluca a ponto de ignorar certos sinais

Flavia Azevedo

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 13:00

O quiabo inteiro é sinal de compromisso Crédito: Pexels

Olhe que ando em carurus de preceito há dezenas de setembros e nunca fui sorteada com o legume principal do evento caindo inteiro no meu prato. Esse acontecimento, caso você seja a única pessoa que não sabe, significa a obrigação de, a partir daquela data, fazer caruru todo ano para a “criançada”. Possivelmente já roubei no jogo alguma vez - tipo avistar o bicho boiando na panela e desviar a concha -, mas a verdade é que caruru de preceito costuma ser servido por terceiros. A pessoa que vai comer não tem autonomia nem na quantidade, que dirá em decidir se o quiabão vai entrar no prato.

Seja como for, fato é que nunca aconteceu e as chances vinham diminuindo, já que os convites minguaram ao longo do tempo e essa é uma queixa geral. Nos últimos anos fui apenas a dois carurus: o de Mainha e o de Neto, ambos impecáveis. Até que, neste setembro, do absoluto nada, recebi inacreditáveis seis convites. Isso é fartura, poder e glória e quem é da Bahia sabe. Infelizmente, não pude ir ao primeiro, mas Gui foi e voltou com as tapués abençoadas com toda sorte de comida amarela feita pelas mãos de Dora, que não é qualquer cozinheira. Ele chegou rindo, avisando que tinha me salvado ao tirar um quiabo inteiro prestes a cair na minha vasilha. Esnobei o perigo e disse que podiam vir até três quiabos que eu não cederia a chantagens do destino.

São Cosme e Damião 1 de 9

Enquanto discursava sobre minha imunidade racional e agnóstica às crenças populares, abri a vasilha e dei de cara com a realidade: camuflado entre seus companheiros bem picadinhos, reluzia um segundo e inteiro quiabo. Gui tinha tirado um, mas Cosminho mandou o reforço. Crendeuspai! Diante daquela hortaliça boiando em dendê, certo pânico se instalou de imediato. Como pessoa curiosa e desconfiada de qualquer fenômeno sobrenatural, me recusei a aceitar a sentença sem antes consultar a literatura especializada. Fui às fontes pesquisar a tradição, imbuída do único objetivo de encontrar uma desculpa plausível e juridicamente válida para não ter que cozinhar para dezenas de pessoas, todo ano, a partir de 2027.

Tentei primeiro a via hagiográfica e burocrática, indo checar a certidão dos santos para ver se achava uma brecha na lei. Pude, então, relembrar que Cosme e Damião nem baianos eram: foram médicos cristãos que viveram na Ásia Menor no século III, trabalhavam de graça e acabaram degolados sob o imperador Diocleciano. Pensei ter ganho a causa, afinal onde se encaixam o azeite de dendê e o quiabo nessa equação asiática? O problema é que a Bahia mistura e tempera tudo. No sincretismo local, os médicos viraram os Ibejis, orixás da infância e da alegria. E o quiabo é oferenda sagrada de Xangô, cujo rango foi salvo pelos Ibejis ao enganarem Exu numa disputa de dança. Ou algo assim. Resumo da apelação: a teologia baiana é uma armadilha perfeitamente amarrada em torno do prato.

Fui tentar então a via do calendário, calculando que se a Igreja Católica comemora no dia 26 e a tradição popular no dia 27 de setembro, eu alegaria conflito irresolvível de agendas. Na falta de uma data, não poderia promover o evento. Doce ilusão. Descobri que a tradição é maleável e o prazo de carência se estende até 25 de outubro, dia dos santos gêmeos Crispim e Crispiniano. Não há desculpa que resista a dois meses inteiros de margem de manobra.

Investigando um pouco mais a tradição, confirmei que fui vítima de uma conspiração premeditada. Os cozinheiros colocam de propósito sete quiabos inteiros no fundo do caldeirão. É um verdadeiro marketing multinível do sagrado, onde quem pega o legume assume o compromisso de oferecer o banquete no ano seguinte, multiplicando a promessa numa progressão geométrica interminável. Ou seja, a cada caruru, brotam mais sete. Dora, você me paga.

Quanto mais eu lia, menos conseguia me desapegar. Apelei para a antropologia na tentativa de entender por que meu ceticismo não dava conta de simplesmente ignorar o “sorteio”. Lembrei que o caruru transforma casas em espaços coloridos e alegres, cheios de fartura e afeto. Também que achar esse bendito quiabo inteiro significa exatamente a sorte de ter a porta arrombada por uma felicidade toda feita de dendê, fartura, família e amigos. Não sei se acredito em intervenção gastronômica divina, mas também não sou maluca a ponto de ignorar certos sinais. Neste ano, Cosminho está claramente de chamego comigo e resolveu tirar essa onda com a minha cara.

A verdade é que a racionalidade serve para nos defender de muita coisa, mas não nos protege da nossa própria cultura. A decisão de fazer comida amarela no próximo ano é, pra mim, o reconhecimento de que certos rituais chamam nossos afetos pra perto e isso é cada vez mais necessário. O quiabo pode não ter poderes mágicos, mas aquele específico teve o poder concreto de me fazer planejar uma festa para quem eu amo. Fora que é uma excelente desculpa pra eu fazer Mainha me ensinar como se faz o melhor vatapá do mundo, do passado, do presente e do futuro.

Por fim, continuo perfeitamente agnóstica, mas agora com obrigação espiritual oficial marcada no calendário. No próximo 21 de setembro vai ter caruru aqui em casa, a mesa vai estar farta e o convite já está estendido a todos os que pertencem ao grupo chamado “quem é sabe”. Só deixo um conselho de amiga para quem for se servir na minha panela: meçam muito bem o trajeto da concha, porque Cosminho não é moleza e os sete quiabos inteiros estarão lá.