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Suzane merece ser ouvida. Mas precisa ser questionada

Documentário sobre condenada por matar os país peca nos questionamentos à protagonista

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:00

Documentário sobre Suzane von Richthofen mostra o lado da mulher condenada pelo crime Crédito: Divulgação Netflix

Eu acredito piamente que todo mundo merece ser entrevistado. Como jornalista, acredito que é possível fazer uma boa entrevista com qualquer pessoa. Político, empresário, executivo, artista, um trabalhador que está na luta buscando seu sustento, um cidadão encalacrado com seus problemas, um suspeito de infringir a lei ou até mesmo um criminoso condenado. Duas discussões que parecem muito parecidas, mas não são, foram levantadas em relação ao documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, com a condenada por participar do planejamento do assassinato dos próprios pais, em 2002.

A primeira questão diz respeito à entrevista concedida por Suzane para a produção do documentário. Aqui, minhas críticas vão ao processo de produção, que deixa o espectador com a impressão de que ela conduz a narrativa, tangenciando questões mais delicadas e se mostrando exatamente como quer. Vejam: as perguntas que precisavam ser feitas estavam ali, mas a entrevistada estava tão à vontade que se deu ao luxo de usar o espaço para ir à forra contra um promotor que teria tentado um relacionamento afetivo com ela. O episódio poderia até ser abordado, mas faltaram perguntas e contrapontos para que o público pudesse avaliar a relevância e a consistência daquela história.

Como entrevistador, já estive em situações em que não dava tempo ou faltava oportunidade para fazer todas as perguntas necessárias, mas duvido que seja o caso de uma produção como esta. Acho que João Micheloni, no Observatório do Cinema, explica bem qual foi o problema: o “documentário da Netflix ouve Suzane, mas pergunta pouco”. Ouvi-la está longe de ser um defeito, mas deixar de levantar as questões é um dos problemas graves. O acesso exclusivo a uma fonte é um grande passo, mas também aumenta a responsabilidade de quem entrevista. Não resolve tudo.

Outro grande problema da produção está em apresentar Manfred e Marísia, os pais de Suzane, quase exclusivamente pela ótica dela, que descreve o casal de maneira bastante negativa. É legítimo que ela fale da infância e da relação familiar, mas os dois não estão vivos para apresentar sua versão. Caberia ao documentário encontrar outras maneiras de reconstruir suas histórias, evitando que as vítimas se tornassem personagens secundários da narrativa de quem participou de suas mortes.

O que a obra tem de positivo? Eles podem não ter aproveitado como deveriam, mas conseguiram acesso à protagonista, trouxeram muitas imagens de arquivo e levantaram uma questão muito importante, que aparece logo nos primeiros minutos: o desafio da ressocialização. É preciso distinguir, entretanto, ressocialização de arrependimento, perdão ou absolvição moral. Uma pessoa pode estar reinserida na sociedade sem que isso apague a responsabilidade pelo que fez.

A outra grande questão da história é o suposto pagamento de R$ 500 mil para que Suzane von Richthofen participasse da obra. Condenados podem lucrar com produções sobre suas próprias histórias? Hoje não existe uma proibição legal específica em vigor. A Câmara dos Deputados, aproveitando a repercussão do assunto, publicou nas redes sociais informações sobre o projeto de lei 5.912/2023, de autoria do deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), que busca impedir esse tipo de remuneração. A proposta foi aprovada na Câmara em março de 2026 e encaminhada ao Senado, onde ainda precisa ser analisada. Depois, caso aprovada, também dependerá de sanção presidencial.

A Netflix respondeu que não divulga detalhes de suas produções. O valor de R$ 500 mil foi divulgado em apuração jornalística, mas não houve confirmação oficial das partes. Se o pagamento realmente ocorreu, é legítimo perguntar como a produção preservou sua independência editorial. Afinal, ter acesso exclusivo a uma personagem tão controversa não deveria significar abrir mão de confrontá-la. Pelo contrário: quanto maior o interesse em ouvir Suzane, maior deveria ser o cuidado para não deixá-la conduzir a própria narrativa sem os questionamentos necessários.

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