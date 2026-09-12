RONALDO JACOBINA

Taboada inaugura novo capítulo e segue entregando sua cozinha clássica francesa

Restaurante no Rio Vermelho ganhou um salão repaginado e mais acolhedor, além de uma nova dinâmica de funcionamento

Ronaldo Jacobina

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 05:00

Filé au Poivre Crédito: divulgação

O suflê continua chegando à mesa ainda inflado, o filé au poivre mantém seu lugar intocável no cardápio e as vieiras seguem protagonizando as coquilles Saint-Jacques. O Taboada Bistrot mudou de gestão, de chef e de ambiente, mas manteve os sabores que, ao longo de 18 anos, fizeram da casa um clássico francês em Salvador. A novidade agora está também no relógio: o restaurante ampliou o horário, passou a abrir mais dias para o almoço e lançou o Le Menu, executivo em três tempos.

Sob a gestão do Grupo 33, o endereço do Rio Vermelho ganhou um salão repaginado e mais acolhedor, além de uma nova dinâmica de funcionamento. A mudança busca atualizar a experiência do cliente sem descaracterizar um restaurante cuja identidade foi construída em torno da cozinha francesa e de um repertório reconhecido pelo público.

Confit de pato Crédito: divulgação

Esse cuidado pode ser percebido na permanência dos pratos que se tornaram símbolos do lugar. As Coquilles Saint-Jacques, por exemplo, mantêm as vieiras no centro de uma preparação delicada, que exige atenção ao tempo de cocção para preservar textura e sabor. O Suflê de Queijo também continua entre os mais pedidos, com a leveza e o volume que dependem de precisão no preparo e fazem com que o prato precise sair do forno diretamente para a mesa.

O Filé au Poivre conserva seu espaço com o molho encorpado de pimenta, um dos emblemas da cozinha de bistrô. Na mesma linha aparece o Gratin Dauphinois, preparado com finas lâminas de batata envolvidas em creme de leite fresco e assadas lentamente. Já o Magret de Canard exige domínio do ponto da carne e da pele, que deve chegar, e chega, dourada e crocante. São receitas conhecidas, mas que não sobrevivem apenas pela tradição: precisam ser bem executadas a cada serviço. E a chef Elvira de Morais sabe disso.

Conquilles Saint Jacques Crédito: divulgação

À frente da cozinha, antes assinada pelo francês Bertrand Feunteun (que é seu cunhado) ela segue com a proposta de manter esse patrimônio gastronômico e, ao mesmo tempo, acrescentar novas possibilidades ao cardápio. A principal delas foi criada para acompanhar a ampliação dos horários de atendimento. O Taboada agora recebe o público para o almoço de terça a domingo, e o jantar de terça a sábado.

O novo horário aproxima o restaurante de outros momentos da rotina do bairro. A casa passa a ser uma opção para o almoço de trabalho, para encontros durante a semana ou para quem prefere experimentar a cozinha do bistrô à luz do dia e com mais informalidade. É também nesse período que entra em cena o Le Menu, servido de terça à sábado.

O executivo mantém a estrutura tradicional de uma refeição francesa, dividida em entrada, prato principal e sobremesa. O cliente monta sua sequência escolhendo uma opção em cada etapa, com valor fixo de R$ 119. A seleção combina referências clássicas com pratos pensados para um almoço completo, sem transformar a experiência em uma versão reduzida ou apressada.

Suflê de queijo gruyere Crédito: divulgação

Entre as entradas estão os canapés de Steak Tartare, servidos sobre fatias de brioche tostado. A Salada da Casa combina queijo de cabra e geleia de maçã ao Cabernet Sauvignon com folhas, granola salgada, tomates confit, picles de cebola e croutons. Há ainda os Mexilhões Gratinados ao creme de gorgonzola, escolha de sabor mais intenso para abrir a refeição.

Nos principais, o Paillard de Filé ao Poivre estabelece uma ligação direta com um dos clássicos do restaurante. A carne chega acompanhada de aligot e vagens salteadas. Outra opção é o Frango Cordon Bleu, empanado e recheado com queijo e presunto royale, servido com maionese rústica de batatas e salada de rúcula.

Completa a seleção o Filé de Peixe à Belle Meunière, com camarões, champignons e arroz pilaf. O molho, preparado à base de manteiga, salsa e alcaparras, reúne untuosidade, frescor e acidez, uma combinação recorrente no repertório francês para acompanhar pescados.

Stake tartare Crédito: divulgação

Na etapa final, a escolha pode recair sobre a Mousse de Chocolate com praliné de castanhas; a Tarte Tatin, clássica torta francesa de maçãs caramelizadas servida com sorvete de baunilha; ou o Cheesecake de Caramelo au Beurre Salé, finalizado com caramelo amanteigado e flor de sal.