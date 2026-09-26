Teatro Vila Velha reabre em Salvador e faz a cidade reencontrar suas próprias memórias

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Moyses Suzart
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 05:00
Graças ao Vila Velha, uma frase se tornou cláusula pétrea da baianidade: o baiano não nasce, estreia. E neste palco parece caber todo mundo. Cada pessoa que estava ali na inauguração parecia ter lembranças do Passeio Público ou do teatro, que prova ser a grandeza o verdadeiro sinônimo de afeto. Ver o Vila Velha voltar à cena é como ativar memórias de um lugar em que a arte é cotidiano, vivência e expressão. Com seus 83 anos, João Barroso parecia não acreditar que estava tudo novinho em um lugar que faz parte de sua história, e vice-versa. Chorava só de falar do lugar, onde, em 1964, participou da primeira apresentação, junto com a Escola de Samba Juventude do Garcia.
“É um dia de muita emoção. Eu estava aqui em 1964 e estou aqui em 2026. Sente o peso disso? A gente que viu o teatro nascer e vem participando de todas as etapas vê um teatro tão bonito, tão diferente daquele que começou, e fica emocionado, fica com o olho marejado. Acima de tudo, é um motivo de muita alegria e muita satisfação estar participando dessa inauguração. Eu tive o cuidado de ver o teatro nascer e participei da sua inauguração, em 1964. E minha emoção ainda tem algo especial”, disse João.
João é o melhor exemplo de quanto a inauguração conectou o passado e o presente. Se ele foi artista no primeiro ato, seu neto, Bruno Barroso, cantou no palco inaugural, ontem. “Não tenho dimensão da emoção. O Vila parece que nasce e renasce para isso: trazer afetos que levamos para sempre. Quem diria que viveria uma nova emoção aqui? Meu neto no palco!”, disse.
Teatro Vila Velha reabre em Salvador conectando seis décadas de história
A lembrança, no entanto, não ficou restrita a Barroso. Para Márcio Meirelles, um dos principais nomes da história do Vila Velha, a relação do teatro com a cidade também não cabe apenas dentro de suas paredes. E talvez por isso a reabertura do prédio tenha sido acompanhada pela recuperação do Passeio Público, transformando o entorno em parte da própria história do recomeço.
“O teatro não para. Ele começou antes do prédio. Em 1959, quando o Teatro dos Novos se formou, eles começaram o Teatro Vila Velha em todas as praças, escolas, igrejas, no interior. Eles faziam teatro enquanto construíam esse prédio. E agora, quando estava na reforma, durante dois anos a gente continuou ocupando a cidade, ocupando vários outros espaços, outras cidades, inclusive fora do país, em Portugal. O Vila Velha continua andando, não para. E agora a gente volta para a nossa casa, para o nosso prédio. A gente ocupa agora o Vila, o Vila ocupa o Vila”.
O retorno, para Meirelles, não significa apenas voltar ao endereço de origem. É recuperar a possibilidade do encontro em um momento em que, segundo ele, é preciso aproximar especialmente as crianças da experiência concreta da arte. Nova geração, novos afetos.
“Estamos de volta com o mesmo empenho, a mesma necessidade de encontros, de fala. E, nesse momento de muita preocupação com a infância, a gente precisa acrescentar à educação formal um outro nível, um outro plano, da fantasia, da beleza, da estética, da poesia, da reflexão, da crítica. É preciso tirar as crianças das telas e botar na vida real. E o teatro é a vida real. É a vida ali, viva, pulsando. O que acontece ali está acontecendo ali. Se sangrar, sangra.”
E, quando fala em essência, Meirelles não separa teatro de afeto. Para ele, uma coisa está necessariamente ligada à outra, principalmente quando o assunto é o Vila.
“Teatro é afeto, teatro é amor, teatro é desejo, mas também teatro é encontro. É uma coisa só. Na verdade, teatro é o público. É o lugar de onde se vê teatro, a palavra grega significa isso. Nós somos a cena, o teatro é o público. Então, falar em afeto, falar em relações, é falar em teatro. É sinônimo. É redundância.”
Mas o encantamento com o teatro reformado vem acompanhado de uma preocupação bastante concreta: como manter tudo aquilo funcionando. Meirelles lembra que a bilheteria, sozinha, não é suficiente para sustentar a estrutura e anuncia a retomada do projeto Amigos do Teatro Vila Velha, baseado em doações de pessoas que queiram participar da manutenção do espaço.
“A grande emoção de ver o teatro reformado, andar por aí e tudo mais, sempre me traz essa preocupação e me bota com o pé no chão. Eu sou um cara que não tenho muita possibilidade de vaidade. Ser de Capricórnio me deixa com base. Eu sempre penso nisso: como é a manutenção disso aí? Porque cresceu. Isso era um galpão industrial que foi adaptado para ser um teatro, com plateia asfaltada, depois pavimentada com paralelepípedo, e que virou essa coisa enorme, esse elefante no Passeio Público. E como é que a gente vai sustentar isso? A gente sabe que a bilheteria só não sustenta.”
A prefeitura inaugurou, mas a manutenção é de todos. O investimento total no complexo chegou a R$ 28,6 milhões, sendo R$ 14,6 milhões destinados às obras físicas e R$ 14 milhões à aquisição de equipamentos. Sem contar o novo Passeio Público. Agora, é o desafio da manutenção. Um deles será o Amigos do Teatro Vila Velha.
“É isso: as pessoas que acreditam e que querem investir, que querem ter seu nome também nessa história, estar em conjunto com a gente, podem entrar nessa plataforma e fazer um plano de doação de dez reais, de vinte, de cem, de um milhão. A gente aceita também 1 milhão. A gente não vai brigar, não vai devolver”, brinca Meirelles.
A intervenção também alcançou o Passeio Público, espaço histórico construído em 1810 e integrado ao complexo do Vila Velha. O local passou por obras de requalificação com preservação do traçado urbanístico original e restauração de monumentos, painéis, fonte e do mirante voltado para a Baía de Todos os Santos. Também foram implantados recursos de acessibilidade e vagas destinadas a pessoas com deficiência.
No meio da reforma, porém, o próprio prédio tratou de lembrar a quem chegava que sua história é muito mais antiga que o teatro. Uma escavação para a instalação do elevador revelou um antigo muro, estrutura que antecede o Vila Velha e remete à própria história do Passeio Público.
“O muro é de pedra. É um muro de contenção. Onde ele está era tudo terra. Aí cavou para botar o elevador e apareceu o muro que estava aí. Em cima desse muro teve uma parede que caiu com aquelas chuvas. Então esse muro a gente preservou. Quando você entra no palco, vai ver o muro de pedra, um muro que existia antes do Teatro Vila Velha, um muro do Passeio Público. Deve ser de 1800 e alguma coisa”, completa.
Se o passado insiste em permanecer nas paredes, o futuro aparece como razão para o Vila Velha reabrir as portas. Para o prefeito Bruno Reis, a nova fase do teatro deve manter justamente essa vocação de revelar artistas e projetar a produção cultural baiana para além de Salvador. Um futuro que já começou, mas sem esquecer as raízes.
“Há exatos 62 anos, Gil, Caetano e tantos outros grandes artistas inauguravam esse teatro. Ele foi palco da revelação e da produção cultural da Bahia, projetando nossos artistas que lideraram movimentos culturais no Brasil e no mundo. Agora recebe uma grande reforma, um novo Teatro Vila Velha junto com o novo Passeio Público, e espero que ele possa inspirar as novas gerações, novos artistas a serem revelados aqui. Para que a Bahia, em especial Salvador, continue sendo, já que nós somos o berço, palco de revelações de grandes artistas e possa projetar esse grande caldeirão cultural que é a nossa cidade”, afirma.
A prefeitura quer que o Vila volte a funcionar como uma espécie de vitrine para quem produz cultura nos bairros de Salvador. A intenção é aproximar coletivos e movimentos culturais do palco que, há seis décadas, ajudou a revelar nomes importantes da cena baiana.
“Esse equipamento tem o propósito de resgatar a nossa memória, valorizar a nossa história, estimular o setor cultural, que é tão importante para a nossa economia, que gera milhares de empregos e renda para soteropolitanos e baianos, e também produzir novos artistas. Aqui que o baiano não nasce, estreia”, completa.
O sol já tinha se escondido atrás da Ilha de Itaparica e a lua iluminava o Passeio Público quando finalmente o Vila renasceu. Novos artistas lembravam de velhas histórias, reforçando o afeto e a ancestralidade que colocou cada bloquinho na história do teatro.
Enquanto narravam a trajetória do Vila, artistas da nova geração baiana, como Bruno Barroso, Giovani Cidreira, Luiza Brito, Manoela Rodrigues e Jadsa, cantavam e encantavam na sala principal revitalizada. O grupo lembrou de canções cantadas na estreia, lá nos anos 60, por Caetano e Gil. Uma apresentação impecável, um show à altura do espaço. Iluminação, acústica, tudo novinho, com cheirinho do velho Vila. Claro, antes da apresentação, um abre-alas que representou o antigo samba do Garcia.
Até a ministra da Cultura, Margareth Menezes, tem história no lugar. Ela veio ver de perto a inauguração e elogiou a prefeitura de Salvador pela obra.
“Eu realmente vim aqui para prestigiar esse momento pelo que o Teatro Vila Velha representa, não só para a história do teatro da Bahia, mas para o Brasil mesmo. É um teatro que tem aí um nascedouro de tantas pessoas. E eu também tenho uma história aqui. O primeiro show que produzi para concorrer ao Troféu Caymmi, em 1985, na minha carreira, foi aqui no Teatro Vila Velha. Então, são muitas emoções.”
Margareth aproveitou a reabertura para celebrar a volta do espaço e reconhecer quem mantém viva a cena cultural baiana.
“Quero parabenizar a prefeitura por essa entrega maravilhosa e os artistas baianos também, toda a cena, a produção do teatro, da música, enfim, da dança baiana, por receber de volta o Teatro Vila Velha. Márcio Meirelles, de parabéns. É um dia de festa, um momento importante para a cidade de Salvador, para o estado e também para o governo federal. E para mim também, como artista.”
Agora, é só futuro e presente, não necessariamente nesta ordem. Com o fim das apresentações de inauguração, o Vila agora tem a eternidade pela frente.
“Quando vivemos mais cultura, vivemos melhor. A baianidade é mais viva aqui. É um momento especial estar ao lado de quem valoriza e ama este espaço. O talento e a baianidade precisam estar na materialização dos espaços como o Vila”, conta a vice-prefeita, Ana Paula Matos, enquanto o abre-alas saía do Vila e invadia o Passeio Público. No meio, Bruno e seu avô Barroso caiam no samba.
Lembranças e afetos até extrapolam o Vila e surpreendem em qualquer lugar, até na casa deste repórter. Ao chegar em casa, minha esposa, Olívia Suzart, ex-atriz, atual advogada e assistente social, buscou no fundo da alma sua relação com a história do Vila. “Eu vi colocar cada tábua desse chão”, resumiu. Ela entrou, em 1996, no Grupo de Teatro dos Novos e participou da peça Um Tal de Dom Quixote. “Foi lá que dei uns beijinhos em Lázaro Ramos”, completou. Que o sol de afetos do Vila volte a brilhar… mas que Lazinho fique bem longe daqui de casa.