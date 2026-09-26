CULTURA

Teatro Vila Velha reabre em Salvador e faz a cidade reencontrar suas próprias memórias

Com prédio revitalizado e Passeio Público recuperado, espaço histórico volta a receber artistas e público em uma noite marcada por encontros, lembranças e afeto

Moyses Suzart

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 05:00

Após dois anos de obras, Teatro Vila Velha reabre em Salvador conectando seis décadas de história Crédito: Carla Lucena

Graças ao Vila Velha, uma frase se tornou cláusula pétrea da baianidade: o baiano não nasce, estreia. E neste palco parece caber todo mundo. Cada pessoa que estava ali na inauguração parecia ter lembranças do Passeio Público ou do teatro, que prova ser a grandeza o verdadeiro sinônimo de afeto. Ver o Vila Velha voltar à cena é como ativar memórias de um lugar em que a arte é cotidiano, vivência e expressão. Com seus 83 anos, João Barroso parecia não acreditar que estava tudo novinho em um lugar que faz parte de sua história, e vice-versa. Chorava só de falar do lugar, onde, em 1964, participou da primeira apresentação, junto com a Escola de Samba Juventude do Garcia.

“É um dia de muita emoção. Eu estava aqui em 1964 e estou aqui em 2026. Sente o peso disso? A gente que viu o teatro nascer e vem participando de todas as etapas vê um teatro tão bonito, tão diferente daquele que começou, e fica emocionado, fica com o olho marejado. Acima de tudo, é um motivo de muita alegria e muita satisfação estar participando dessa inauguração. Eu tive o cuidado de ver o teatro nascer e participei da sua inauguração, em 1964. E minha emoção ainda tem algo especial”, disse João.

João é o melhor exemplo de quanto a inauguração conectou o passado e o presente. Se ele foi artista no primeiro ato, seu neto, Bruno Barroso, cantou no palco inaugural, ontem. “Não tenho dimensão da emoção. O Vila parece que nasce e renasce para isso: trazer afetos que levamos para sempre. Quem diria que viveria uma nova emoção aqui? Meu neto no palco!”, disse.

Teatro Vila Velha reabre em Salvador conectando seis décadas de história 1 de 33

A lembrança, no entanto, não ficou restrita a Barroso. Para Márcio Meirelles, um dos principais nomes da história do Vila Velha, a relação do teatro com a cidade também não cabe apenas dentro de suas paredes. E talvez por isso a reabertura do prédio tenha sido acompanhada pela recuperação do Passeio Público, transformando o entorno em parte da própria história do recomeço.

“O teatro não para. Ele começou antes do prédio. Em 1959, quando o Teatro dos Novos se formou, eles começaram o Teatro Vila Velha em todas as praças, escolas, igrejas, no interior. Eles faziam teatro enquanto construíam esse prédio. E agora, quando estava na reforma, durante dois anos a gente continuou ocupando a cidade, ocupando vários outros espaços, outras cidades, inclusive fora do país, em Portugal. O Vila Velha continua andando, não para. E agora a gente volta para a nossa casa, para o nosso prédio. A gente ocupa agora o Vila, o Vila ocupa o Vila”.

O retorno, para Meirelles, não significa apenas voltar ao endereço de origem. É recuperar a possibilidade do encontro em um momento em que, segundo ele, é preciso aproximar especialmente as crianças da experiência concreta da arte. Nova geração, novos afetos.

“Estamos de volta com o mesmo empenho, a mesma necessidade de encontros, de fala. E, nesse momento de muita preocupação com a infância, a gente precisa acrescentar à educação formal um outro nível, um outro plano, da fantasia, da beleza, da estética, da poesia, da reflexão, da crítica. É preciso tirar as crianças das telas e botar na vida real. E o teatro é a vida real. É a vida ali, viva, pulsando. O que acontece ali está acontecendo ali. Se sangrar, sangra.”

E, quando fala em essência, Meirelles não separa teatro de afeto. Para ele, uma coisa está necessariamente ligada à outra, principalmente quando o assunto é o Vila.

“Teatro é afeto, teatro é amor, teatro é desejo, mas também teatro é encontro. É uma coisa só. Na verdade, teatro é o público. É o lugar de onde se vê teatro, a palavra grega significa isso. Nós somos a cena, o teatro é o público. Então, falar em afeto, falar em relações, é falar em teatro. É sinônimo. É redundância.”

Mas o encantamento com o teatro reformado vem acompanhado de uma preocupação bastante concreta: como manter tudo aquilo funcionando. Meirelles lembra que a bilheteria, sozinha, não é suficiente para sustentar a estrutura e anuncia a retomada do projeto Amigos do Teatro Vila Velha, baseado em doações de pessoas que queiram participar da manutenção do espaço.

“A grande emoção de ver o teatro reformado, andar por aí e tudo mais, sempre me traz essa preocupação e me bota com o pé no chão. Eu sou um cara que não tenho muita possibilidade de vaidade. Ser de Capricórnio me deixa com base. Eu sempre penso nisso: como é a manutenção disso aí? Porque cresceu. Isso era um galpão industrial que foi adaptado para ser um teatro, com plateia asfaltada, depois pavimentada com paralelepípedo, e que virou essa coisa enorme, esse elefante no Passeio Público. E como é que a gente vai sustentar isso? A gente sabe que a bilheteria só não sustenta.”

A prefeitura inaugurou, mas a manutenção é de todos. O investimento total no complexo chegou a R$ 28,6 milhões, sendo R$ 14,6 milhões destinados às obras físicas e R$ 14 milhões à aquisição de equipamentos. Sem contar o novo Passeio Público. Agora, é o desafio da manutenção. Um deles será o Amigos do Teatro Vila Velha.

“É isso: as pessoas que acreditam e que querem investir, que querem ter seu nome também nessa história, estar em conjunto com a gente, podem entrar nessa plataforma e fazer um plano de doação de dez reais, de vinte, de cem, de um milhão. A gente aceita também 1 milhão. A gente não vai brigar, não vai devolver”, brinca Meirelles.

Barroso se apresentou na primeira inauguração do Vila. Agora foi a vez do seu neto Crédito: Moysés Suzart

A intervenção também alcançou o Passeio Público, espaço histórico construído em 1810 e integrado ao complexo do Vila Velha. O local passou por obras de requalificação com preservação do traçado urbanístico original e restauração de monumentos, painéis, fonte e do mirante voltado para a Baía de Todos os Santos. Também foram implantados recursos de acessibilidade e vagas destinadas a pessoas com deficiência.

No meio da reforma, porém, o próprio prédio tratou de lembrar a quem chegava que sua história é muito mais antiga que o teatro. Uma escavação para a instalação do elevador revelou um antigo muro, estrutura que antecede o Vila Velha e remete à própria história do Passeio Público.

“O muro é de pedra. É um muro de contenção. Onde ele está era tudo terra. Aí cavou para botar o elevador e apareceu o muro que estava aí. Em cima desse muro teve uma parede que caiu com aquelas chuvas. Então esse muro a gente preservou. Quando você entra no palco, vai ver o muro de pedra, um muro que existia antes do Teatro Vila Velha, um muro do Passeio Público. Deve ser de 1800 e alguma coisa”, completa.

Se o passado insiste em permanecer nas paredes, o futuro aparece como razão para o Vila Velha reabrir as portas. Para o prefeito Bruno Reis, a nova fase do teatro deve manter justamente essa vocação de revelar artistas e projetar a produção cultural baiana para além de Salvador. Um futuro que já começou, mas sem esquecer as raízes.

“Há exatos 62 anos, Gil, Caetano e tantos outros grandes artistas inauguravam esse teatro. Ele foi palco da revelação e da produção cultural da Bahia, projetando nossos artistas que lideraram movimentos culturais no Brasil e no mundo. Agora recebe uma grande reforma, um novo Teatro Vila Velha junto com o novo Passeio Público, e espero que ele possa inspirar as novas gerações, novos artistas a serem revelados aqui. Para que a Bahia, em especial Salvador, continue sendo, já que nós somos o berço, palco de revelações de grandes artistas e possa projetar esse grande caldeirão cultural que é a nossa cidade”, afirma.

A prefeitura quer que o Vila volte a funcionar como uma espécie de vitrine para quem produz cultura nos bairros de Salvador. A intenção é aproximar coletivos e movimentos culturais do palco que, há seis décadas, ajudou a revelar nomes importantes da cena baiana.

“Esse equipamento tem o propósito de resgatar a nossa memória, valorizar a nossa história, estimular o setor cultural, que é tão importante para a nossa economia, que gera milhares de empregos e renda para soteropolitanos e baianos, e também produzir novos artistas. Aqui que o baiano não nasce, estreia”, completa.

O sol já tinha se escondido atrás da Ilha de Itaparica e a lua iluminava o Passeio Público quando finalmente o Vila renasceu. Novos artistas lembravam de velhas histórias, reforçando o afeto e a ancestralidade que colocou cada bloquinho na história do teatro.

Enquanto narravam a trajetória do Vila, artistas da nova geração baiana, como Bruno Barroso, Giovani Cidreira, Luiza Brito, Manoela Rodrigues e Jadsa, cantavam e encantavam na sala principal revitalizada. O grupo lembrou de canções cantadas na estreia, lá nos anos 60, por Caetano e Gil. Uma apresentação impecável, um show à altura do espaço. Iluminação, acústica, tudo novinho, com cheirinho do velho Vila. Claro, antes da apresentação, um abre-alas que representou o antigo samba do Garcia.

Até a ministra da Cultura, Margareth Menezes, tem história no lugar. Ela veio ver de perto a inauguração e elogiou a prefeitura de Salvador pela obra.

“Eu realmente vim aqui para prestigiar esse momento pelo que o Teatro Vila Velha representa, não só para a história do teatro da Bahia, mas para o Brasil mesmo. É um teatro que tem aí um nascedouro de tantas pessoas. E eu também tenho uma história aqui. O primeiro show que produzi para concorrer ao Troféu Caymmi, em 1985, na minha carreira, foi aqui no Teatro Vila Velha. Então, são muitas emoções.”

Após dois anos de obras, Teatro Vila Velha reabre em Salvador conectando seis décadas de história Crédito: Moysés Suzart

Margareth aproveitou a reabertura para celebrar a volta do espaço e reconhecer quem mantém viva a cena cultural baiana.

“Quero parabenizar a prefeitura por essa entrega maravilhosa e os artistas baianos também, toda a cena, a produção do teatro, da música, enfim, da dança baiana, por receber de volta o Teatro Vila Velha. Márcio Meirelles, de parabéns. É um dia de festa, um momento importante para a cidade de Salvador, para o estado e também para o governo federal. E para mim também, como artista.”

Agora, é só futuro e presente, não necessariamente nesta ordem. Com o fim das apresentações de inauguração, o Vila agora tem a eternidade pela frente.

“Quando vivemos mais cultura, vivemos melhor. A baianidade é mais viva aqui. É um momento especial estar ao lado de quem valoriza e ama este espaço. O talento e a baianidade precisam estar na materialização dos espaços como o Vila”, conta a vice-prefeita, Ana Paula Matos, enquanto o abre-alas saía do Vila e invadia o Passeio Público. No meio, Bruno e seu avô Barroso caiam no samba.