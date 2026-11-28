ENTREVISTA

“Tenho a responsabilidade de criar um ambiente diferente para novas gerações de mulheres”, diz presidente da Coelba

Saiba quem é Fabiana Lopes, a mulher que comanda uma das principais empresas de energia do país

Donaldson Gomes

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 13:00

Fabiana Lopes, presidente da Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

Em um segmento historicamente marcado pela presença masculina, principalmente nas posições de liderança, a presença de Fabiana Lopes como presidente da Neoenergia Coelba é um marco do processo de transformação no setor elétrico, um dos mais relevantes da economia brasileira. À frente da principal distribuidora de energia da Bahia — empresa estratégica para a infraestrutura e o desenvolvimento socioeconômico do estado —, a executiva comanda a operação com o desafio de integrar as demandas específicas de cada uma das sete grandes regiões baianas. “Não enxergo as barreiras de forma negativa, mas enxergo a minha responsabilidade em criar um ambiente diferente para as novas gerações, para a minha filha que está chegando e para as novas mulheres que vão participar do mercado de trabalho”, diz. Para sustentar o ritmo de crescimento econômico e modernizar o sistema elétrico, a Coelba executa um robusto plano de investimentos de R$ 25 bilhões até 2030, focado na expansão da rede, digitalização e melhoria contínua da qualidade do fornecimento.

Quem é

Fabiana Lopes é natural de Campinas (SP). A executiva possui experiência de mais de 20 anos no setor elétrico, tendo passado por diversas áreas como Planejamento Energético, Regulação, Marketing e Inteligência de Mercado. Atuou como conselheira e presidente do Conselho da Associação da Indústria de Cogeração de Energia (Cogen) por dois mandatos. Como diretora no Grupo Neoenergia, Fabiana Lopes foi responsável pelas áreas de Planejamento de Mercado e Contratação de Energia, Planejamento Energético e da Expansão da Rede de distribuição, além do planejamento estratégico das distribuidoras do grupo. Possui MBA Executivo em Economia e Gestão de Energia pelo Instituto de Pós-Graduação em Administração (COPPEAD), da Universidade Federal do Rio de Janeiro; MBA em Inovação Estratégica pela HSM University; Executive Program pela Singularity University; Executive Programa pelo INSEAD e especialização em Economia Financeira e Modelos de Previsão pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Você construiu uma carreira sólida no setor elétrico, atuando em diferentes áreas. O que mudou no momento em que a palavra final da operação passou a ser sua?

Ao longo dos primeiros anos em que trabalhei no setor elétrico, atuei muito em áreas estratégicas: planejamento energético, regulação, enfim. Isso me trouxe uma bagagem muito grande para olhar o setor em todas as pontas — desde a geração, transmissão, distribuição até a comercialização de energia. Isso me trouxe uma visão holística que hoje me ajuda muito na tomada de decisão. Estar à frente da operação de uma grande empresa como a Coelba traz uma responsabilidade imensa. São muitos funcionários espalhados por um estado inteiro que depende de uma infraestrutura básica como a energia para o seu próprio desenvolvimento. Quando recebi o convite para assumir a presidência — primeiramente na Neoenergia Cosern, no Rio Grande do Norte —, pensei: como vai ser, já que sempre trabalhei em áreas estratégicas, estar à frente da operação? Eu amei, me apaixonei, especialmente porque tive a certeza de algo em que sempre acreditei: é através das pessoas, da nossa capacidade de engajá-las por um propósito, objetivo e ideal, que conseguimos entregar os melhores resultados. A operação de uma grande empresa como a Coelba envolve a mobilização de muitos profissionais e de vários stakeholders em prol da sociedade e do melhor fornecimento de energia possível para o estado. É uma responsabilidade imensa, mas, ao mesmo tempo, é o que faz meus olhos brilharem e o que eu gosto de fazer.

Estamos falando de um estado que tem a dimensão de muitos países. Quando você olha para o mapa, onde enxerga o maior desafio da Coelba?

De fato, a Bahia é maior do que muitos países. Somos um só estado, mas divididos em sete mesorregiões com características muito específicas e cada uma com seus próprios desafios. Temos, por exemplo, a região Oeste, que cresce de forma pujante do ponto de vista do agronegócio, com uma verticalização não apenas do agro, mas da própria indústria, com uma expectativa de expansão importante. No Sul, temos uma região de mata densa e fechada, com uma climatologia completamente diferente e com os desafios de uma área belíssima para o turismo, que atrai visitantes do mundo inteiro e possui suas especificidades. A região de Salvador também apresenta um crescimento importante nos setores imobiliário e turístico. A Chapada Diamantina é outra região linda, com peculiaridades próprias. Acho que o desafio não está em uma única região, mas em conseguir entender como funciona o desenvolvimento e as características específicas de cada uma, realizar o planejamento mais assertivo possível e desdobrar isso em prol da sociedade, da indústria, do comércio, do desenvolvimento social e do atendimento a todos os clientes. Conhecer cada uma dessas regiões e suas especificidades para, junto aos stakeholders, governo, municípios e sociedade, fazer o melhor planejamento: esse é o grande desafio.

Nos últimos anos, a Coelba adotou uma postura mais proativa em relação às demandas do estado. Como vocês chegaram a essa mudança na forma de atuação?

Nós entendemos as demandas de todos os segmentos e setores. O que precisa ser feito é um planejamento conjunto. É preciso unir esforços em prol do desenvolvimento do Estado e de cada uma das suas regiões. Decidimos unir essas forças. Na região Oeste, por exemplo, que demanda muita energia e apresenta um crescimento expressivo, havia a necessidade de um planejamento que fosse além da distribuição de energia elétrica, abrangendo o setor como um todo. Unimos esforços com as associações e stakeholders da região, compreendemos a demanda futura em um trabalho a várias mãos e levamos tudo isso à Empresa de Pesquisa Energética (EPE), órgão responsável pelo planejamento do setor elétrico. Fomos em conjunto, porque é do interesse da Neoenergia Coelba ter cada vez mais clientes conectados e consumindo energia. Nosso papel é atender à demanda de todo o estado, sendo essa a única forma de a empresa crescer. Construímos soluções juntas para atender cada segmento da economia, oferecendo o melhor serviço e a conexão mais rápida. Além disso, estamos atuando junto ao governo do estado para buscar oportunidades de agilizar e tornar mais eficientes os processos de licenciamento. Muitas vezes, o nosso rito passa por órgãos que precisam conceder liberações ambientais ou fundiárias. Trabalhamos juntos para buscar alternativas que acelerem processos que são de interesse de toda a sociedade. Isso tem trazido frutos importantes e se tornado um grande diferencial no posicionamento da Neoenergia Coelba na Bahia.

Vocês sofrem um pouco porque é o CNPJ de vocês que aparece para o cliente no final das contas. Como lidam com isso, incomoda ou é algo que faz parte?

Com certeza incomoda. O que mais queremos é ter o cliente satisfeito e ver a empresa reconhecida como aliada do desenvolvimento — seja da indústria, do comércio, dos clientes residenciais ou daqueles que ainda não têm acesso à energia. Isso nos move a buscar alternativas que muitas vezes vão além das nossas atribuições diretas, pois entendemos que nosso papel é unir forças em prol do desenvolvimento e da qualidade de vida dos clientes. Para atingir nosso objetivo de conectar o maior número de clientes com energia de qualidade, precisamos de um planejamento assertivo em que todos os players assumam suas responsabilidades: governo do estado, prefeitos, sociedade, indústria, comércio e construção civil. Infraestrutura não se faz de um dia para o outro; demanda um rito longo com etapas e aprovações que precisam ser cumpridas. Quando realizamos esse processo em conjunto e com planejamento assertivo, todos ganham, especialmente a sociedade.

O mercado de distribuição no Brasil está mudando muito com a geração distribuída, sistemas de armazenamento e expansão do Mercado Livre. Esse mercado tradicional talvez precise se reinventar. Qual será o papel de empresas como a Coelba daqui a 10 anos?

Quando me recordo do início da minha carreira, a cadeia era bem definida: geração, transmissão, distribuição e cliente final. Hoje temos novas formas de conexão: o próprio cliente gerando energia via geração distribuída, clientes com baterias armazenando energia, a figura do comercializador e a liberalização do mercado, além da expectativa de ampliação da eletrificação global. O papel da distribuidora de energia é, sem dúvidas, garantir a resiliência da rede e o fornecimento de qualidade, superando as intempéries no caminho. Temos vivenciado desafios climáticos no mundo todo, com impactos intensos no dia a dia da população. Trabalhamos fundamentados em inteligência artificial e novas tecnologias para nos anteciparmos.

Falando em questões climáticas, estamos sob a influência de um El Niño severo e das mudanças climáticas. Qual o desafio que isto traz para a Coelba?

No caso da climatologia, buscamos prever eventos como o El Niño, frentes frias ou tempestades severas para mobilizar equipes e direcionar estrategicamente a logística da empresa, atendendo aos clientes o mais rápido possível. Isso traz grandes desafios, mas é o que torna o setor elétrico apaixonante: a energia é uma infraestrutura básica sem a qual não vivemos. O caminho para a Neoenergia é a inserção contínua de novas tecnologias, inteligência artificial e a qualificação constante dos nossos profissionais. De fato, esses eventos extremos acontecem, mas precisamos estar cada vez mais preparados. O novo contrato de concessão amplia as obrigações das distribuidoras, e é por isso que investimos fortemente em tecnologia e antecipação. Quando observamos o histórico dos indicadores da Coelba ao longo do tempo, a melhoria é impressionante. Às vezes nos acostumamos com o que é bom e acabamos focando na crítica. Nosso posicionamento é que a percepção do cliente é a nossa obrigação. Mesmo com indicadores em constante evolução e volumes expressivos de investimentos nos últimos anos, precisamos fazer mais e diferente: estar conectados ao cliente, entender sua percepção e agir. Essa responsabilidade é nossa.

Em que momento você entendeu que estava preparada para liderar? Houve algum episódio decisivo que mostrou que era a hora de dar esse salto?

Devido ao meu jeito de ser e a uma autocobrança muito grande, sinto que nunca estou 100% pronta, mas sempre precisando avançar mais. E que bom, pois ter gaps a preencher é o que me move a estudar e tentar me tornar uma profissional e uma pessoa melhor. Contudo, vivi um episódio marcante em outra empresa onde trabalhava. O nosso CEO me trouxe um grande desafio: implementar uma nova empresa do zero em um prazo curtíssimo. Pedi a ele dois dias para analisar se conseguiria entregar o resultado no prazo estipulado. Ele ficou surpreso, mas concordou. Reuni toda a minha diretoria e disse: “Temos um grande desafio que representa uma excelente oportunidade de crescimento para todos nós, criando novas posições se realizarmos essa entrega”. A reação do time foi incrível: todos tiraram os crachás, colocaram no centro do círculo onde estávamos sentados e disseram: “Fabi, nós vamos fazer porque acreditamos em você. Conte conosco”. Naquele momento, entendi que quem promove transformações é a liderança através das pessoas. Você só realiza pelas pessoas e através delas. Essa é a maior responsabilidade da liderança e o que me move diariamente ao pedir sabedoria a Deus para tomar as melhores decisões em prol da equipe e da sociedade baiana.

Qual foi o maior erro que você cometeu como gestora e como lidou com ele?

Entendi que nem todo mundo está preparado ou deseja assumir cargos de liderança, e essa avaliação é nossa responsabilidade. Às vezes, diante de um excelente especialista técnico, decidimos dar a oportunidade de um próximo passo e o promovemos à liderança, quando o caminho ideal seria a Carreira em Y. Tive um caso com um grande profissional técnico que não tinha perfil para liderar pessoas; a promoção não foi o melhor caminho nem para ele, nem para a empresa. Isso me fez refletir profundamente sobre respeitar a vocação de cada um e oferecer oportunidades onde o profissional possa realmente brilharem, seja na gestão ou no desenvolvimento especialista.

O que é indispensável no currículo de alguém para trabalhar na sua equipe e o que você não tolera?

O indispensável não está escrito no currículo. Muitas vezes encontramos profissionais com formações impecáveis, mas sem a vontade de fazer a diferença. O aspecto comportamental molda o futuro profissional. Prefiro alguém com garra, força de vontade e gana de vencer — para quem dedicarei meu tempo e energia para ajudar a voar longe — do que um profissional de faculdade renomada que não se engaja na hora de colocar a mão na massa. Isso se descobre no olho no olho, na conversa. Além disso, ter alinhamento de valores com a empresa e a equipe é inegociável; profissionais com valores distorcidos podem comprometer todo o clima de um time de alta performance.

O setor elétrico foi historicamente dominado por homens, principalmente nos cargos de comando. Você sente que precisou demonstrar mais competência do que um homem para chegar ao topo?

Sem dúvidas, a cobrança sobre a mulher é maior. Não sou engenheira — minha formação é jurídica —, o que também gerou momentos em que senti essa exigência técnica. Sempre estudei muito para suprir lacunas, embora a visão holística de gestão vá além da formação acadêmica. O setor elétrico é predominantemente masculino, mas o Grupo Neoenergia impulsiona ativamente a equidade de gênero, desde a base com as Escolas de Eletricistas até a alta liderança. Temos metas concretas e ações afirmativas para garantir oportunidades reais às mulheres. Divido o dia a dia com grandes executivas. Um desafio comum enfrentado pelas mulheres no ambiente corporativo é o duplo padrão de julgamento: se a mulher é firme, dizem que está estressada; se é mais amável, afirmam que não tem pulso. Encontrar o equilíbrio agridoce é um exercício diário. Contudo, encaro minha trajetória como um impulso para criar um ambiente melhor para as próximas gerações, para minha filha e para as mulheres que estão ingressando no mercado.

Você acredita no conceito de “liderança feminina”, ou acha uma distinção desnecessária?

Acredito plenamente no valor da diversidade em todos os sentidos. A liderança feminina traz um olhar complementar, nem melhor nem pior, e é a união de perspectivas diferentes que forma equipes de alta performance. Incentivo a diversidade de gênero, de gerações — reunindo jovens talentos e profissionais experientes que retornam da aposentadoria —, de origens e de áreas de conhecimento (de exatas a profissionais de marketing). Pessoas que pensam igual não tomam as melhores decisões.

Como você lida com a pressão do trabalho e o que faz para se desconectar no tempo livre?

Só podemos doar o que temos, por isso cuido da minha saúde em todos os pilares: alimentação, exercícios físicos, sono regulado, espiritualidade e saúde mental. Adoro estar entre amigos, viajar, conhecer novos lugares, provar diferentes sabores e estar em contato com a natureza. Morar na Bahia é um privilégio devido à sua riqueza cultural e natural. Gosto muito de ler, ir ao cinema e viajar para recarregar as energias.

Você lembra de algum livro que marcou a sua jornada?

Há um livro que todos deveriam ler na vida: O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Recomendo relê-lo na fase adulta; ao ler para minha filha, percebi nuances profundas que não havia captado na juventude. Tenho lido bastante sobre a convivência interpessoal e a integração de diferentes gerações no ambiente de trabalho. Na literatura corporativa e de psicologia, recomendo muito as obras de Brené Brown, especialmente sobre a coragem da vulnerabilidade — demonstrar vulnerabilidade na liderança não é fraqueza, mas uma grande fortaleza. Outro livro excelente é Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman, que aborda o funcionamento da nossa mente em um mundo acelerado.

Quando a sua gestão na presidência da Coelba terminar, qual marca ou legado você gostaria que os baianos reconhecessem?