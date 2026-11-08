EM OUTRA FREQUÊNCIA

Moradores de Imbassaí acreditam em uma 'janela cósmica' e dizem que ela explica por que tanta gente chega pela praia e acaba ficando

Entre regatas de jangadas, Carnaval de rua e a rotina à beira do rio, vila do Litoral Norte da Bahia cresce sem abandonar suas tradições e o jeito tranquilo de viver

Moyses Suzart

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 05:00

Imbassaí Crédito: Sora Maia

O sol se exibia no ponto mais alto do céu, prateando o rio e bronzeando os corpos na praia. Pessoas tomam drinques em um restaurante sofisticado, bem em frente a outras que se banham na água doce com o cooler atochado de cerveja e farofa. Debaixo de um pé de sombrião, homens jogam buraco. “Epa, lá ele, é biriba!”, grita Marione Oliveira, arrancando o riso dos jogadores, enquanto turistas de biquíni atravessam a ponte fotografando as jangadas. Talvez só um lugar na Bahia consiga misturar a rotina mansa de uma cidade do interior com o tempero caótico de uma cidade litorânea e turística: Imbassaí. Uma comunidade de Mata de São João que não cansa de crescer, mas sem perder sua essência. Segundo moradores e nativos, só tem uma explicação: é a tal da janela cósmica.

“Eu não posso falar cientificamente porque não sou expert no assunto, no máximo em ciências ocultas. Mas aqui você rompe a gravidade. Tem uns pontinhos em que a gravidade é menos tensa em lugares na Terra. Imbassaí tem isso, pois as coisas aqui são mais leves. Aqui é um lugar assim: se você chega cansado, estressado, aborrecido, veste seu calção, bota seu pé no chão, vai andar, vai ter uma lavagem. Você fica limpo. É como atravessar uma janela e se deparar com outra realidade. E tem mais. Quem não pega a frequência desta energia, não volta mais. Só fica quem tem isso”, explica Marione, que alega ter mais de 60 e menos de 80 anos.

A janela cósmica, na definição de Marione, não tem comprovação científica. E daí? Na Bahia, até o tempo é relativo. Com a gravidade não seria diferente. Basta chegar a Imbassaí para conferir a comprovação da teoria que confronta até a relatividade de Albert Einstein. Ele, no caso Marione, conta que conheceu Imbassaí há cerca de 45 anos, quando visitar o lugar era uma pequena aventura. Hoje, mora na comunidade há 21 anos, mas não se considera alguém que fincou definitivamente os pés em um só canto do mundo. Gosta de se definir como um “viajante do planeta Terra”. Imbassaí, porém, virou seu porto seguro.

Imbassai 1 de 19

“A minha frequência entrou em sintonia com a frequência daqui. Isso me ancorou”, resume. A explicação pode parecer mística, mas a relação de Marione com o lugar tem muito de concreto. Ao longo dos anos, ele se envolveu na criação de eventos que ajudaram a dar forma ao calendário cultural da comunidade, que ganhou uma programação própria. Entre eles está o Carnaval, que, segundo ele, praticamente não existia quando chegou.

Com um amigo chamado Paulinho, começou a organizar uma festa de um dia. A brincadeira cresceu, ganhou blocos e hoje chega a seis dias de programação, reunindo 17 grupos, todos da comunidade. Em vez de depender apenas dos grandes trios elétricos que costumam dominar a folia baiana, a festa aposta na escala da vila, com charangas, pequenos carros de som e blocos que circulam pelas ruas. A prefeitura entra com estrutura, enquanto comerciantes e empreendedores ajudam a viabilizar a programação.

A regata de jangadas também nasceu de uma conversa despretensiosa, dessa vez com a mulher, Jaque, em um bar. Antes de as travessias se tornarem mais simples, as embarcações serviam para transportar pessoas e mercadorias pelo rio, inclusive caixas de cerveja. A competição recuperou essa memória e ganhou outro propósito: reunir os moradores em torno de uma tradição que celebra a chegada da primavera. As jangadas são enfeitadas, e a disputa inclui a criatividade de quem participa. Este ano, o tema foi orixás e ganhou conotações que toda galeria de arte queria ter.

É nesse tipo de iniciativa que a Imbassaí de Marione se revela. O turismo está ali, mas não explica tudo. A comunidade não é apenas cenário para quem chega para veranear, pois também produz suas festas, inventa seus rituais e encontra maneiras de manter as pessoas próximas. A janela cósmica, nesse caso, talvez seja menos uma passagem para outra dimensão e mais uma forma de descrever o sentimento de pertencimento ao lugar. Ao contrário de destinos badalados, como a vizinha Praia do Forte, Imbassaí parece crescer sem perder suas características quase rurais, mas com um pezinho na areia. Dois lemas são cláusulas pétreas em Imbassaí: natureza e tranquilidade.

A tranquilidade, porém, não significa que a vila tenha ficado parada no tempo. Imbassaí cresceu, ganhou empreendimentos, restaurantes, pousadas e novos moradores. O desafio está em acomodar as mudanças sem apagar a convivência que fez o lugar ser reconhecido como diferente. É uma preocupação que aparece tanto na fala de quem nasceu ali quanto na de quem escolheu a comunidade para viver.

Jucilene Franco pertence ao primeiro grupo. Nascida na região de Mata de São João e descendente de uma família com raízes em Imbassaí, ela passou a infância no lugar e, depois de muitos anos fora, planejou o retorno. Esperou a filha conquistar independência financeira e emocional para realizar o desejo de abrir um negócio e viver com mais sossego. Hoje, é dona da Barraca Santorini. Lá, é possível se hospedar em um chalé ou apenas sentar à beira-mar para comer uma moqueca especial de camarão, com um toque diferenciado de limão. Claro, o segredo real ela não revela, mas dá a receita.

“O segredo não só da minha moqueca, como de tudo que eu faço na Santorini, é fazer como se estivesse fazendo para mim. Quando estou fazendo para minha filha, para minha casa, os produtos que compro, não pechincho. Assim é com meus clientes. Compro tudo do bom e do melhor, tudo fresco”, resume.

Imbassaí Crédito: sora maia

A família continua sendo uma ponte entre diferentes tempos da comunidade. A mãe de Jucilene tem 86 anos; uma tia materna chegou aos 91. São gerações que acompanharam mudanças na paisagem e nos costumes. Jucilene também conhece moradores antigos, pessoas que guardam histórias de uma época em que os nascimentos aconteciam em casa e a rede de relações entre vizinhos tinha outro peso. Ao mesmo tempo, circula entre os recém-chegados que escolheram Imbassaí para morar, trabalhar ou investir.

Essa capacidade de transitar entre mundos ajuda a explicar a mistura que se vê na vila. A mesma localidade que recebe visitantes em busca de praia e boa gastronomia mantém relações de vizinhança e memórias familiares que não cabem nos folhetos turísticos.

César Mendonça conhece Imbassaí há cerca de quatro décadas. Construiu sua primeira casa há aproximadamente 37 anos e mora na comunidade há dez. Quando decidiu investir no lugar, ouviu que estava louco. Na época, faltava estrutura e muita gente ainda não enxergava o potencial da região. A resposta que ele dá hoje resume a disposição de quem aposta em um lugar antes de ele se tornar conhecido: “Eu estou aqui. Então eu sou o meio”.

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A trajetória de César acompanha a transformação de Imbassaí, mas sua preocupação principal não é apenas o crescimento. Ele fala da necessidade de preservar a hospitalidade e aproximar pessoas que chegaram em épocas diferentes ou vivem em condomínios distintos. Com outros moradores, trabalhou para quebrar as chamadas “panelinhas” e estimular a convivência entre grupos. A brincadeira virou uma espécie de projeto comunitário, que ele chama de “condomínio dos condomínios”. E ele se intitula de fofoqueiro do bem.

César diz que a vila é multifacetada. Pequena no tamanho, mas capaz de reunir natureza, desenvolvimento e diferentes formas de viver. Para ele, o crescimento só faz sentido se não destruir a harmonia que atraiu os primeiros moradores e continua seduzindo quem chega. É uma ideia que aproxima o antigo frequentador dos novos residentes e o cotidiano dos nativos do movimento dos visitantes.