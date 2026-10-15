Universo TOTVS 2026 debate como transformar inteligência artificial em resultados

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Moyses Suzart
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11:43
Não é mais novidade: a inteligência artificial já escreve textos, analisa informações, automatiza tarefas e ajuda a tomar decisões. Mas, quando o assunto é colocar essa tecnologia para funcionar dentro das empresas, o desafio é bem menos futurista do que parece. Antes de imaginar máquinas fazendo tudo sozinhas, é preciso organizar dados, integrar sistemas, preparar equipes e, principalmente, descobrir se tanta inovação está trazendo algum resultado para o caixa. Esse foi um dos recados centrais do Universo TOTVS 2026, realizado nos dias 13 e 14 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento contou com cerca de 15 mil pessoas em cada dia de evento.
Com programação voltada a executivos, empreendedores e profissionais de diferentes áreas, o encontro colocou a inteligência artificial no centro das discussões sobre o futuro dos negócios. A agenda combinou palestras, painéis, atividades práticas, demonstrações de soluções tecnológicas e espaços dedicados a temas como desenvolvimento de software, marketing, recursos humanos, segurança da informação e gestão empresarial. A edição também contou com atrações que aproximaram tecnologia, comportamento e criatividade, mostrando que a transformação digital não se resume à compra de ferramentas ou à instalação de novos programas nos computadores.
A questão do encontro é especialmente relevante em um mercado no qual a adoção da IA avança em ritmo acelerado, mas os resultados nem sempre acompanham o entusiasmo. Um levantamento divulgado pela TOTVS, realizado pelo MIT Sloan Management Review Brasil, ajuda a dimensionar esse descompasso. Intitulado “Da adoção à escala: a maturidade da inteligência artificial nas empresas brasileiras”, o estudo ouviu 583 empresas e identificou que 93% ainda não incorporaram a tecnologia de maneira efetiva à estratégia dos negócios.
Universo TOTVS 2026, em São Paulo
O dado chama a atenção porque a experimentação já faz parte da rotina corporativa. Segundo a pesquisa, 80% das organizações consultadas testam ou utilizam inteligência artificial de alguma forma. O problema é fazer a tecnologia atravessar a fronteira entre a experiência individual e a operação da empresa como um todo. Em muitos casos, a IA aparece em iniciativas fragmentadas, sem integração entre departamentos, processos e sistemas de gestão.
O levantamento também aponta dificuldades para medir o retorno desses investimentos. Cerca de 86% das empresas não calculam o custo da inteligência artificial, enquanto 88% não mensuram o resultado financeiro obtido com seu uso. É como contratar uma equipe para melhorar o desempenho do negócio e não acompanhar se as vendas aumentaram, se as despesas diminuíram ou se o serviço ficou mais eficiente.
“A adoção da IA já não diferencia mais ninguém; o que separa empresas de alta performance daquelas que ainda patinam hoje é a capacidade de incorporá-la à operação real”, afirma Gustavo Bastos, vice-presidente de Plataformas e TI da TOTVS.
A avaliação ajuda a explicar o descompasso apontado pelo levantamento. Embora a inteligência artificial já faça parte da rotina de milhares de empresas, muitas ainda não conseguiram conectá-la aos processos essenciais do negócio nem medir o impacto financeiro das ferramentas. Para Bastos, o desafio é transformar a adoção desestruturada em “produtividade mensurável, governada e estratégia de ponta a ponta”.
O recado é direto: não basta disponibilizar uma ferramenta de IA para os funcionários e esperar que a transformação aconteça espontaneamente. Sem informações organizadas, dados confiáveis, processos estruturados e objetivos definidos, a tecnologia corre o risco de produzir respostas impressionantes sem necessariamente melhorar a vida de quem trabalha ou o desempenho de quem empreende.
Menos promessa, mais aplicação
Foi justamente a distância entre o potencial da inteligência artificial e sua aplicação prática que orientou parte da programação do Universo TOTVS 2026. Um dos destaques foi o Espaço LYNN, dedicado a demonstrações e debates sobre a utilização da IA no ambiente corporativo. A proposta incluiu aplicações de agentes inteligentes, capazes de automatizar rotinas, apoiar decisões e executar tarefas integradas a diferentes processos empresariais.
A agenda também abordou os custos de infraestrutura necessários para ampliar o uso da tecnologia, incluindo o papel das unidades de processamento gráfico, as GPUs, além de questões relacionadas à governança, à qualidade dos dados e à segurança. Em vez de tratar a inteligência artificial como uma solução universal, os debates colocaram em pauta as condições necessárias para que cada empresa encontre aplicações compatíveis com suas necessidades e sua capacidade de investimento.
A programação reuniu especialistas ligados à transformação digital e à estratégia empresarial. Entre os nomes previstos estiveram George Westerman, professor do MIT Sloan, e Rishad Tobaccowala, estrategista e autor que discute as mudanças no comportamento, nos negócios e nas relações entre pessoas e tecnologia. O fundador da TOTVS, Laércio Cosentino, também integrou a agenda, que contou ainda com a participação do DJ Alok em uma conversa sobre criatividade e o lugar do talento humano em um cenário de avanço da inteligência artificial.
O evento também dedicou atenção ao marketing e às vendas. Com a popularização dos assistentes de IA e a mudança na maneira como consumidores procuram informações, empresas precisam rever a forma de apresentar seus produtos, se relacionar com clientes e construir presença digital. Automação do atendimento, integração com aplicativos de mensagens, uso de dados e estratégias para ampliar a visibilidade das marcas em mecanismos de resposta baseados em inteligência artificial estiveram entre os assuntos da programação.
Preparo
Se os sistemas estão mudando, as equipes que trabalham com eles também precisam acompanhar a transformação. A capacitação dos funcionários e a preparação das lideranças apareceram como parte importante da discussão sobre maturidade tecnológica.
O próprio levantamento divulgado pela TOTVS comprova. Segundo o estudo, 43% dos colaboradores têm receio de cometer erros ao utilizar inteligência artificial, enquanto 37% afirmam não saber usar as ferramentas corretamente. Apesar disso, somente 7% das empresas oferecem capacitação estruturada sobre o tema para todos os funcionários.
A governança também merece atenção. Embora a liderança já participe de decisões sobre IA em 43% dos casos, apenas 14% das empresas brasileiras pesquisadas contam com uma política formal de governança aplicada a toda a organização. Para 46% delas, vazamentos ou uso indevido de dados estão entre os principais riscos associados à tecnologia. O problema é justamente em que programa o funcionário está utilizando a IA. Hoje, colaboradores já contam com o auxílio, por exemplo, do Chat GPT para sua rotina no trabalho, mas estão depositendo dados da empresa em plataforma externa, oferecendo riscos de vazamento de informação.
É nesse ponto que a discussão deixa de ser exclusivamente tecnológica. Implementar inteligência artificial envolve definir responsabilidades, preparar profissionais, estabelecer limites para o uso de informações e criar mecanismos para avaliar os resultados. A velocidade da inovação não elimina a necessidade de planejamento. Ao contrário, quanto maior a capacidade de automatizar tarefas e processar informações, maior a importância de saber quem controla os sistemas e como as decisões são tomadas.
O Universo TOTVS 2026 também funcionou como uma vitrine para soluções empresariais e como ambiente de troca entre profissionais, fornecedores e organizações interessadas em modernizar suas operações. Em um encontro desse porte, a oportunidade não está apenas em conhecer lançamentos, mas em comparar experiências, identificar problemas comuns e descobrir como outras empresas estão lidando com desafios semelhantes.
A inteligência artificial pode até parecer coisa de outro mundo. Mas o resultado que ela promete precisa aparecer neste aqui, na rotina de quem trabalha, na experiência de quem consome e nos números de quem mantém um negócio funcionando.