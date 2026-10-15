TECNOLOGIA

Universo TOTVS 2026 debate como transformar inteligência artificial em resultados

Evento reúne especialistas e lideranças empresariais para discutir como integrar a inteligência artificial aos negócios, superar desafios de implementação e transformar a tecnologia em resultados concretos

Moyses Suzart

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11:43

Universo TOTVS 2026, em São Paulo Crédito: Moysés Suzart

Não é mais novidade: a inteligência artificial já escreve textos, analisa informações, automatiza tarefas e ajuda a tomar decisões. Mas, quando o assunto é colocar essa tecnologia para funcionar dentro das empresas, o desafio é bem menos futurista do que parece. Antes de imaginar máquinas fazendo tudo sozinhas, é preciso organizar dados, integrar sistemas, preparar equipes e, principalmente, descobrir se tanta inovação está trazendo algum resultado para o caixa. Esse foi um dos recados centrais do Universo TOTVS 2026, realizado nos dias 13 e 14 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento contou com cerca de 15 mil pessoas em cada dia de evento.

Com programação voltada a executivos, empreendedores e profissionais de diferentes áreas, o encontro colocou a inteligência artificial no centro das discussões sobre o futuro dos negócios. A agenda combinou palestras, painéis, atividades práticas, demonstrações de soluções tecnológicas e espaços dedicados a temas como desenvolvimento de software, marketing, recursos humanos, segurança da informação e gestão empresarial. A edição também contou com atrações que aproximaram tecnologia, comportamento e criatividade, mostrando que a transformação digital não se resume à compra de ferramentas ou à instalação de novos programas nos computadores.

A questão do encontro é especialmente relevante em um mercado no qual a adoção da IA avança em ritmo acelerado, mas os resultados nem sempre acompanham o entusiasmo. Um levantamento divulgado pela TOTVS, realizado pelo MIT Sloan Management Review Brasil, ajuda a dimensionar esse descompasso. Intitulado “Da adoção à escala: a maturidade da inteligência artificial nas empresas brasileiras”, o estudo ouviu 583 empresas e identificou que 93% ainda não incorporaram a tecnologia de maneira efetiva à estratégia dos negócios.

Universo TOTVS 2026, em São Paulo 1 de 20

O dado chama a atenção porque a experimentação já faz parte da rotina corporativa. Segundo a pesquisa, 80% das organizações consultadas testam ou utilizam inteligência artificial de alguma forma. O problema é fazer a tecnologia atravessar a fronteira entre a experiência individual e a operação da empresa como um todo. Em muitos casos, a IA aparece em iniciativas fragmentadas, sem integração entre departamentos, processos e sistemas de gestão.

O levantamento também aponta dificuldades para medir o retorno desses investimentos. Cerca de 86% das empresas não calculam o custo da inteligência artificial, enquanto 88% não mensuram o resultado financeiro obtido com seu uso. É como contratar uma equipe para melhorar o desempenho do negócio e não acompanhar se as vendas aumentaram, se as despesas diminuíram ou se o serviço ficou mais eficiente.

“A adoção da IA já não diferencia mais ninguém; o que separa empresas de alta performance daquelas que ainda patinam hoje é a capacidade de incorporá-la à operação real”, afirma Gustavo Bastos, vice-presidente de Plataformas e TI da TOTVS.

A avaliação ajuda a explicar o descompasso apontado pelo levantamento. Embora a inteligência artificial já faça parte da rotina de milhares de empresas, muitas ainda não conseguiram conectá-la aos processos essenciais do negócio nem medir o impacto financeiro das ferramentas. Para Bastos, o desafio é transformar a adoção desestruturada em “produtividade mensurável, governada e estratégia de ponta a ponta”.

O recado é direto: não basta disponibilizar uma ferramenta de IA para os funcionários e esperar que a transformação aconteça espontaneamente. Sem informações organizadas, dados confiáveis, processos estruturados e objetivos definidos, a tecnologia corre o risco de produzir respostas impressionantes sem necessariamente melhorar a vida de quem trabalha ou o desempenho de quem empreende.

Menos promessa, mais aplicação

Foi justamente a distância entre o potencial da inteligência artificial e sua aplicação prática que orientou parte da programação do Universo TOTVS 2026. Um dos destaques foi o Espaço LYNN, dedicado a demonstrações e debates sobre a utilização da IA no ambiente corporativo. A proposta incluiu aplicações de agentes inteligentes, capazes de automatizar rotinas, apoiar decisões e executar tarefas integradas a diferentes processos empresariais.

A agenda também abordou os custos de infraestrutura necessários para ampliar o uso da tecnologia, incluindo o papel das unidades de processamento gráfico, as GPUs, além de questões relacionadas à governança, à qualidade dos dados e à segurança. Em vez de tratar a inteligência artificial como uma solução universal, os debates colocaram em pauta as condições necessárias para que cada empresa encontre aplicações compatíveis com suas necessidades e sua capacidade de investimento.

A programação reuniu especialistas ligados à transformação digital e à estratégia empresarial. Entre os nomes previstos estiveram George Westerman, professor do MIT Sloan, e Rishad Tobaccowala, estrategista e autor que discute as mudanças no comportamento, nos negócios e nas relações entre pessoas e tecnologia. O fundador da TOTVS, Laércio Cosentino, também integrou a agenda, que contou ainda com a participação do DJ Alok em uma conversa sobre criatividade e o lugar do talento humano em um cenário de avanço da inteligência artificial.

O evento também dedicou atenção ao marketing e às vendas. Com a popularização dos assistentes de IA e a mudança na maneira como consumidores procuram informações, empresas precisam rever a forma de apresentar seus produtos, se relacionar com clientes e construir presença digital. Automação do atendimento, integração com aplicativos de mensagens, uso de dados e estratégias para ampliar a visibilidade das marcas em mecanismos de resposta baseados em inteligência artificial estiveram entre os assuntos da programação.

Universo TOTVS 2026, em São Paulo Crédito: Moysés Suzart

Preparo

Se os sistemas estão mudando, as equipes que trabalham com eles também precisam acompanhar a transformação. A capacitação dos funcionários e a preparação das lideranças apareceram como parte importante da discussão sobre maturidade tecnológica.

O próprio levantamento divulgado pela TOTVS comprova. Segundo o estudo, 43% dos colaboradores têm receio de cometer erros ao utilizar inteligência artificial, enquanto 37% afirmam não saber usar as ferramentas corretamente. Apesar disso, somente 7% das empresas oferecem capacitação estruturada sobre o tema para todos os funcionários.

A governança também merece atenção. Embora a liderança já participe de decisões sobre IA em 43% dos casos, apenas 14% das empresas brasileiras pesquisadas contam com uma política formal de governança aplicada a toda a organização. Para 46% delas, vazamentos ou uso indevido de dados estão entre os principais riscos associados à tecnologia. O problema é justamente em que programa o funcionário está utilizando a IA. Hoje, colaboradores já contam com o auxílio, por exemplo, do Chat GPT para sua rotina no trabalho, mas estão depositendo dados da empresa em plataforma externa, oferecendo riscos de vazamento de informação.

É nesse ponto que a discussão deixa de ser exclusivamente tecnológica. Implementar inteligência artificial envolve definir responsabilidades, preparar profissionais, estabelecer limites para o uso de informações e criar mecanismos para avaliar os resultados. A velocidade da inovação não elimina a necessidade de planejamento. Ao contrário, quanto maior a capacidade de automatizar tarefas e processar informações, maior a importância de saber quem controla os sistemas e como as decisões são tomadas.

O Universo TOTVS 2026 também funcionou como uma vitrine para soluções empresariais e como ambiente de troca entre profissionais, fornecedores e organizações interessadas em modernizar suas operações. Em um encontro desse porte, a oportunidade não está apenas em conhecer lançamentos, mas em comparar experiências, identificar problemas comuns e descobrir como outras empresas estão lidando com desafios semelhantes.