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“Vai lavar louça”: mulheres gamers revelam machismo nos jogos online

Em jogos como Call of Duty, League of Legends e Valorant, mulheres enfrentam adversários virtuais e preconceitos reais, mostrando que habilidade não tem gênero

Moyses Suzart

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:00

Mulheres gamers Crédito: Divulgação

O gás já tomava conta do mapa e restavam poucos players vivos no Warzone casual. Os dois homens do quarteto já tinham morrido, apenas assistiam. Sobrava apenas elas tentando vencer o jogo. No chat, aberto por aproximação, um gamer rival começa as piadinhas machistas, quando souberam que eram duas mulheres restantes. Com a maior calma do mundo, Bella mostrou sua qualidade e matou o meliante, com requintes de crueldade e ironia. “Tome o seu, tem vergonha de morrer para um sexo frágil, não?”. Cenas como esta são comuns em jogos online, ambientes que muitos homens ainda consideram territórios exclusivos, embora estejam longe disso. O problema é que o machismo também marca presença no mundo gamer. A solução é que, para enfrentá-lo, existem mulheres como Bella.

“Sempre que eu jogo com o chat de voz passo por situações assim, xingamentos ou comentários machistas de graça. Cara, eu não me importo com essa paradas não, tanto que minha forma de lidar é xingando o dobro… Costumo xingar a mãe, [mandar] capinar um mato, qualquer coisa que for ofender. Sei que não é a maneira correta, mas é o que posso fazer”, conta Bella, exímia jogadora de Call Of Duty.

As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço no universo dos jogos eletrônicos, contrariando o estereótipo de que videogame é coisa de homem. Segundo a Pesquisa Game Brasil de 2022, elas representavam 51% do público brasileiro de jogos digitais, sendo o celular a principal plataforma utilizada por 60% das entrevistadas. Contudo, até então, parecia que lugar de mulher no mundo game era jogar The Sims, Candy Crush ou algo do tipo. Uma associação que não perde nada do estereótipo de que “lugar de mulher é na cozinha”.

“Eu entendo que o preconceito que ocorre é só um reflexo da nossa sociedade, mas diferente da nossa vida normal, na internet as pessoas se sentem à vontade para falar o que quiser, justamente por falta de monitoramento e acabam esquecendo que é só uma extensão da vida”, completa Bella.

O problema não é exclusividade de Call of Duty. Em League of Legends (LoL), Valorant e outros títulos competitivos, a presença feminina ainda desperta reações que vão de comentários depreciativos a ofensas explícitas. Para algumas jogadoras, basta abrir o microfone para que a partida deixe de ser apenas uma disputa casual e se transforme em mais um episódio de machismo. Maria Carolina, conhecida nos servidores como Tauriel, sabe bem disso. Jogadora desde os três anos, quando ganhou um Super Nintendo, ela mergulhou no universo dos jogos online durante a pandemia, depois de conhecer o Call of Duty Mobile.

Bella Crédito: Divulgação

A entrada no cenário competitivo veio acompanhada de uma experiência que mudaria sua trajetória. Integrante de uma equipe masculina, Maria e suas companheiras se revoltaram com o tratamento recebido e decidiram criar um espaço próprio. “O time que eu estava jogando era uma organização masculina que tratava as meninas de forma inferior. Nós tínhamos uma line e nos revoltamos com o tratamento que eles davam pra nós, dizendo que a gente era fraca. Eu, no meu espírito de líder nata que sempre fui, me revoltei com as meninas e saímos de lá do clã com uma só mentalidade: nós íamos criar um clã de meninas, feito por meninas e para meninas!”, recorda.

O preconceito, entretanto, continuou aparecendo nas partidas. Maria conta que já foi ofendida simplesmente por abrir o microfone, sem sequer precisar dizer uma palavra. Uma das situações mais marcantes aconteceu quando um garoto começou a insultá-la após ser derrotado. Ao questionar se os pais sabiam do comportamento da criança, descobriu algo ainda pior: o pai estava ao lado do menino e também passou a ofendê-la. “Eu fiquei em estado de choque na hora, porque em tantos anos de jogo eu nunca tinha passado por uma experiência assim, de uma criança com o aval do pai estar xingando uma mulher junto. Foi bem triste, viu”, relata.

A experiência ajudou a construir a postura que Tauriel mantém atualmente. Ela não esconde sua identidade atrás de apelidos masculinos, não evita os chats de voz e tampouco aceita que alguém determine quais jogos uma mulher deveria disputar. Mas reconhece que nem sempre foi fácil. Quando começou a jogar online, ainda aprendia as mecânicas dos jogos de tiro e precisou lidar com ataques que não tinham qualquer relação com seu desempenho.

“A questão de ter que provar habilidade só por ser mulher é muito real, tá. A misoginia e o machismo são muito fortes e não é sobre habilidade, é puramente sobre preconceito só por sermos mulheres num ambiente que, na visão deles, deveria haver apenas homens. E eu lido de forma muito tranquila hoje em dia. Lá em 2019 eu sofri bastante, pensa num cenário: eu era uma mulher que estava aprendendo a jogar um jogo de tiro num ambiente tomado pelo machismo. Eu sofri bastante, chorei um pouco escondido, mas levantei a cabeça”, relembra.

No universo de League of Legends, Tainá Almeida também conhece os obstáculos impostos às mulheres. Ela começou a jogar em 2020, incentivada pelo noivo, e encontrou no game uma forma de manter contato com os amigos depois de se mudar de Salvador para Camaçari. Mas nem sempre as partidas são amistosas. “Um exemplo muito comum é a ideia de que mulher deve jogar apenas como suporte, como se não tivesse habilidade suficiente para assumir outras posições, principalmente rotas como a mid lane, em que precisa jogar de forma mais independente. Existe muito essa visão de que mulheres não conseguem desempenhar bem determinadas funções dentro do jogo”, explica.

A lógica parece funcionar como uma armadilha. Se a mulher joga mal, o desempenho é utilizado para reforçar o estereótipo de que ela não deveria estar ali. Se joga bem, surgem suspeitas de que um homem esteja utilizando sua conta. O resultado é uma cobrança permanente que raramente recai sobre os jogadores masculinos da mesma maneira. “Acredito que as mulheres são julgadas de maneira diferente, sim. Enquanto o desempenho de um homem costuma ser avaliado individualmente, o de uma mulher muitas vezes é associado ao seu gênero. No fim, parece que precisamos provar o tempo inteiro que somos capazes de jogar tão bem quanto qualquer outra pessoa”, completa.

Tainá também enfrentou preconceito por ser nordestina. Durante uma partida de Valorant, tentou orientar a equipe pelo chat de voz e acabou recebendo ataques machistas e comentários ofensivos sobre seu sotaque. “Foi uma situação extremamente desagradável, porque eu estava apenas tentando contribuir com a equipe, como qualquer outro jogador faria. Infelizmente, o fato de eu ser mulher e nordestina foi usado para tentar me diminuir. É uma experiência que não gostaria de viver novamente, principalmente em um ambiente que deveria ser de diversão”, lamenta.

Tainá Crédito: Divulgação

O jogo precisa mudar

Para elas, a transformação desse cenário depende também das empresas responsáveis pelos jogos. Tainá defende punições mais rigorosas para comportamentos ofensivos, enquanto Maria cobra maior incentivo às equipes femininas. Bella acredita que a tecnologia já oferece ferramentas capazes de reduzir o problema, desde o monitoramento dos chats de voz até sistemas que reúnam jogadores de acordo com seu histórico de comportamento.

“Hoje existem diversas tecnologias de monitoramento de voz em tempo real que poderiam ser utilizadas para banir contas, mesmo que temporariamente, como punição, pois o medo de perder conta, o tempo e dinheiro investido poderia reduzir esse problema. Outra opção seria níveis de conduta que garantem que quem tem boa conduta caia em lobbys com pessoas de boa conduta. Tem jogos que já fazem isso e, de certa forma, funciona. Existem as ferramentas para uma melhora no cenário, só falta o interesse do próprio jogo em investir nisso”, afirma Bella.

Algumas dessas ferramentas já fazem parte da realidade. A Riot Games, responsável por Valorant e League of Legends, utiliza sistemas de identificação de comportamentos ofensivos e prevê penalidades que vão de restrições de comunicação a suspensões e banimentos. Em setembro de 2026, a empresa anunciou melhorias em sua tecnologia de avaliação de voz no Valorant, com maior capacidade de identificar comunicações abusivas em português, espanhol e coreano. Segundo a desenvolvedora, as melhorias ajudaram a dobrar a detecção e a punição de comunicações inadequadas em comparação com o ano anterior. A existência desses recursos, entretanto, não elimina as experiências relatadas pelas jogadoras e reforça a necessidade de avaliar sua eficácia no cotidiano das partidas.

Para Bella, há ainda uma questão que começa fora do ambiente digital. “Vale ressaltar que é importante que as meninas sejam incentivadas a jogar, assim como os homens desde cedo. Tantos anos se passaram e os gostos ainda permanecem sendo divididos entre os gêneros, isso traz consequências sociais negativas”, observa. A reflexão aponta para um problema mais amplo: enquanto brinquedos, atividades e interesses continuarem sendo classificados como masculinos ou femininos, os preconceitos terão terreno fértil para se reproduzir, inclusive nos videogames.

Enquanto as mudanças não chegam, as mulheres continuam ocupando os servidores, conquistando vitórias e mostrando que a habilidade não depende de gênero. Para Maria Carolina, o recado é especialmente importante para aquelas que ainda se sentem intimidadas pelo preconceito. “Eu queria deixar um recado para todas as meninas gamers, não só de FPS (jogos de tiro em primeira pessoa), mas também de todas que jogam e se sentem mal por serem mulheres, são julgadas. Eu queria dizer que o jogo não tem raça, não tem religião e não tem equidade. Ele foi criado com um único intuito: pessoas jogarem”.