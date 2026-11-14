OPINIÃO

Você ganha bem?

O que os maiores salários do Brasil revelam sobre o nosso atraso econômico

J Jorge Cajazeira

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 13:00

No Brasil, o caminho para o topo parece passar com frequência pela esritura, toga e gabinete Crédito: PxHere

Você ganha bem? Antes de responder, vale entender o que o salário representa. Ele é a remuneração que recebemos pelo trabalho, por colocar nosso tempo, conhecimento e habilidades a serviço de uma atividade. Para quem recebe, é o dinheiro que paga a feira, a moradia e a escola dos filhos. Para quem contrata, é parte do custo de produzir ou prestar serviços. Na economia, porém, seu papel vai além do contracheque: o salário conecta a produção ao consumo. Quem trabalha ajuda a produzir a riqueza e, ao gastar sua remuneração, sustenta a demanda pelo que outros produzem.

Essa engrenagem aparece no chamado fluxo circular da renda. Em sua versão mais simples, as famílias oferecem trabalho às empresas e recebem salários; as empresas oferecem bens e serviços às famílias e recebem o dinheiro das compras. O gasto de uns se transforma na receita de outros, permitindo que o circuito continue. Salários elevados, portanto, podem expressar uma economia produtiva e sustentar um mercado consumidor vigoroso. A questão decisiva é como esses rendimentos são gerados e distribuídos: se refletem maior capacidade de produzir bens e serviços ou vantagens concentradas em poucos grupos. Para entender o atraso brasileiro, precisamos olhar não apenas para quanto se ganha, mas também para quais atividades o país remunera melhor.

Mas, aqui se pergunte: quem ganha bem nos Estados Unidos? Os médicos de diversas especialidades ocupam o topo da remuneração, mas o retrato fica especialmente interessante quando olhamos para outras carreiras. Segundo o Bureau of Labor Statistics, órgão oficial de estatísticas do trabalho americano, em maio de 2025 a remuneração média anual de pilotos, copilotos e engenheiros de voo de companhias aéreas era de US$ 288.650; a dos principais executivos, US$ 269.630; e a dos gerentes de tecnologia da informação, US$ 192.160. Também se destacavam gerentes financeiros, com US$ 186.910; advogados, com US$ 185.840; e gerentes de arquitetura e engenharia, com US$ 181.540. Para comparação, a média do conjunto das ocupações era de US$ 69.770 anuais. São médias salariais, não rendimentos totais de empresários ou investidores.

Esse quadro permite uma leitura econômica: entre as atividades bem remuneradas estão aquelas que organizam empresas, desenvolvem e administram tecnologia, coordenam projetos, movimentam pessoas e direcionam recursos financeiros. São funções que ajudam a conectar conhecimento, investimento e produção. No fluxo circular da renda, as empresas remuneram o trabalho, as famílias usam essa renda para consumir e suas compras alimentam novas receitas empresariais. Quando a capacidade produtiva cresce, esse circuito pode sustentar salários maiores e ampliar o poder de compra.

E na China, modelo queridinho de parte da esquerda brasileira? A ironia é que, quando o assunto é contracheque, os números revelam uma valorização bastante familiar da tecnologia, das finanças e do conhecimento especializado. Segundo o Departamento Nacional de Estatísticas chinês, em 2025, nas unidades urbanas classificadas como não privadas, o setor de informação, software e tecnologia da informação pagava, em média, 248.752 yuans anuais (US$ 34.609). As finanças vinham em seguida, com 211.164 yuans (US$ 29.379), e a pesquisa científica e os serviços técnicos, com 182.064 yuans (US$ 25.331), diante de uma média geral de 129.441 yuans (US$ 18.009) nesse universo. Aqui, diferentemente dos dados americanos citados, estamos comparando setores, não profissões individuais.

Nas unidades privadas chinesas, o primeiro lugar era das finanças, seguidas pela tecnologia da informação e pela pesquisa científica e serviços técnicos. O capital, pelo visto, não passa constrangimento no contracheque do socialismo chinês. Minha leitura é que essa hierarquia salarial sinaliza recompensas importantes para atividades que financiam negócios, desenvolvem soluções e transformam conhecimento em produção. Esses salários também voltam à economia pelo consumo das famílias, alimentando o fluxo circular da renda. Os números não demonstram que toda diferença salarial seja justa ou produtiva, mas provocam uma reflexão: admirar o modelo chinês exige olhar também para o que ele remunera melhor.

Os salários oferecem, assim, pistas sobre o dinamismo das duas maiores economias do mundo. Nos Estados Unidos, sobressaem as especialidades médicas e, entre outras carreiras, a gestão de empresas e de tecnologia; na China, destacam-se os setores de tecnologia da informação, finanças e pesquisa científica. Embora as estatísticas tenham recortes diferentes, elas revelam recompensas expressivas para o conhecimento especializado. A interpretação econômica é que essas remunerações ajudam a atrair talentos para atividades capazes de desenvolver soluções, organizar investimentos e ampliar a capacidade produtiva. Inovação, tecnologia e saúde conectam qualificação profissional a necessidades concretas da sociedade. O contracheque, contudo, não é um certificado automático de produtividade: também reflete escassez de profissionais, regras de acesso e poder de negociação. Ainda assim, observar quem ganha mais ajuda a entender quais competências uma economia disputa e quais caminhos oferece aos seus talentos.

No Brasil, o retrato ganha outros protagonistas. Segundo levantamento da Receita Federal divulgado pela Agência Gov em julho de 2026, os titulares de cartórios lideravam os rendimentos médios declarados, com aproximadamente R$ 2,8 milhões anuais, seguidos por membros do Judiciário, com R$ 1,4 milhão, e do Ministério Público, com R$ 1,2 milhão. A média entre os declarantes era de R$ 163 mil por ano. São rendimentos declarados, que podem incluir outras fontes além da remuneração profissional, e não salários diretamente comparáveis aos números americanos. Feita a ressalva, a fotografia provoca: por aqui, o caminho para o topo parece passar com especial frequência pela escritura, pela toga e pelo gabinete. Nosso Vale do Silício tem firma reconhecida.

Há ainda os famosos penduricalhos, benefícios e pagamentos adicionais que engordam a remuneração de parcelas da elite do serviço público. Quando essas vantagens não têm justificativa consistente nem contrapartida social, seu custo reduz o espaço no orçamento para financiar pesquisa, inovação, educação e saúde. Aparentemente, nossa criatividade também encontra terreno fértil na engenharia do contracheque. O problema econômico é a escolha de prioridades: cada real destinado a um privilégio é um real que poderia apoiar um laboratório, melhorar uma escola ou ampliar o atendimento à população. Remunerar bem um serviço público competente é necessário; transformar o orçamento em mecanismo de proteção de vantagens corporativas aprofunda desigualdades e compromete a capacidade de construir prosperidade.

A engenharia é uma das chaves do avanço tecnológico porque transforma conhecimento científico em soluções que funcionam: máquinas, sistemas de energia, equipamentos médicos, infraestrutura e processos industriais mais eficientes. É por esse caminho que uma descoberta deixa o laboratório, chega à produção e aumenta a capacidade de gerar riqueza. Por isso, merece atenção o contraste brasileiro: enquanto Direito reunia quase 653 mil matrículas em 2024, o Confea apontava uma queda de aproximadamente 30% nas matrículas de Engenharia entre 2015 e 2024.

A questão econômica está nos incentivos. Quando a perspectiva de remuneração e estabilidade favorece carreiras jurídicas, enquanto a indústria oferece poucas oportunidades de desenvolvimento tecnológico, o país pode estimular seus talentos a disputar cargos em vez de desenvolver produtos e processos. Advogados e juízes são essenciais para proteger direitos e dar segurança aos investimentos. Mas uma economia virtuosa, como a americana e a chinesa, precisa oferecer perspectivas atraentes a quem projeta, pesquisa e produz tecnologia.

Enquanto o Brasil oferecer recompensas maiores à preservação de privilégios burocráticos do que à geração de inovação e tecnologia, continuaremos limitando nosso próprio desenvolvimento. Não nos falta inteligência; faltam condições e incentivos para transformar conhecimento em prosperidade. A pesquisa perde relevância quando se fecha no próprio umbigo, mais preocupada com disputas internas do que com os desafios da sociedade. Mas nem um prêmio Nobel substituiria o resultado que realmente importa: conhecimento capaz de melhorar a saúde, elevar a produtividade e ampliar o bem-estar da população. Um país avança quando torna promissor construir o futuro. Até lá, corremos o risco de continuar inovando mais nos penduricalhos do que nos laboratórios.

E você, afinal, ganha bem? Thomas Stanley e William Danko, autores de O Milionário Mora ao Lado, popularizaram uma conta simples para distinguir renda de riqueza: multiplicar a idade pela renda bruta anual da família e dividir o resultado por dez. Uma pessoa de 50 anos, com renda familiar de R$ 200 mil por ano, teria como referência um patrimônio líquido de R$ 1 milhão, somando bens e investimentos e descontando as dívidas. É uma regra aproximada, não uma obrigação nem uma medida universal de sucesso. Mas deixa uma provocação que também serve ao Brasil: tão importante quanto o dinheiro que circula é aquilo que conseguimos construir com ele. Na família, patrimônio; no país, conhecimento, capacidade produtiva e bem-estar. Um contracheque pode engordar sozinho. A prosperidade precisa alcançar a sociedade.