TENSÃO PRÉ-ELEITORAL

Eleições provocam esgotamento físico extremo na reta final

Perda de sono, picos de hormônios do estresse e brigas na família são o preço da polarização na rotina dos brasileiros

Flavia Azevedo

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 05:00

Ansiedade, insônia e discussões nas redes pesam no corpo e na cabeça de quem vive suspenso pelo futuro Crédito: Sora Maia

Início da tarde de uma quinta-feira e os corredores de um shopping center em Salvador estão movimentados. A consultora Rita Maria, de 48 anos, anda com passos rápidos, sem desviar os olhos da tela do celular. Esbarra em dois pedestres, pede desculpas e retoma a digitação frenética de mensagens. Nas últimas semanas, ela reorganizou a agenda para dedicar boa parte do tempo, de forma voluntária, à articulação política do candidato em que vai votar para presidente do Brasil.

“Acordo e já começo a olhar as mensagens antes mesmo de escovar os dentes. Minha família está preocupada porque durmo quatro a cinco horas por noite, quando sempre valorizei dormir oito ou nove. O corpo sente esse cansaço, mas o que me incomoda é uma angústia profunda ao olhar para pessoas próximas e perceber que elas relativizam valores que para mim são inegociáveis. Eu sei que, no dia seguinte à eleição, independentemente do resultado, estarei completamente acabada”, afirma.

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A cena vivida por Rita resume o clima psicológico instalado no país às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais. A expectativa pelo resultado das urnas se infiltrou em nossa fisiologia e na intimidade cotidiana. Para uma parcela significativa do eleitorado, o período deixou de ser um debate sobre propostas e virou um teste de resistência física e emocional.

O custo biológico

Levantamentos de comportamento e saúde mental — a exemplo de análises publicadas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) — indicam que fatias expressivas da população consideram o clima político uma fonte primária de estresse, refletindo diretamente nas relações familiares e no aumento de quadros clínicos de ansiedade e sobrecarga emocional.

Especialistas descrevem o fenômeno como ansiedade antecipatória — um estado psicológico desencadeado quando o cérebro antecipa cenários futuros percebidos como ameaçadores ou fora de controle. A Dra. Anna Lucia Spear King, fundadora do laboratório Delete, vinculado ao Instituto de Psiquiatria da UFRJ, destaca que a mente busca a certeza como mecanismo evolucionário de preservação. Quando a incerteza se prolonga, o cérebro passa a tratar a dúvida como perigo iminente e deflagra uma cascata neuro-hormonal. Especialistas em endocrinologia explicam que esse circuito de “luta ou fuga” eleva a circulação de cortisol e adrenalina, com efeitos sobre a frequência cardíaca, a tensão muscular e o sono.

A dinâmica apareceu com nitidez na rotina do motorista por aplicativo João Carlos, de 52 anos, morador de Salvador. Depois de tentar ficar à margem das disputas, acabou tragado pelo engajamento da esposa e dos dois filhos adolescentes. Hoje, além de debater o pleito com os passageiros durante as oito horas diárias ao volante, passa as madrugadas em claro no celular.

“Quando deito, não consigo desligar. Fico verificando análises de especialistas, dados de pesquisas e notícias até as três ou quatro horas da manhã. Quero muito que nosso candidato vença, mas a esta altura o que eu mais quero é conseguir descansar”, confessa.

No mesmo tom, a comerciante Lúcia Gonçalves, de 30 anos, descreve a rotina por esses dias. “Minha casa está uma bagunça, não limpo mais nada e estou recorrendo a comida pronta porque não consigo me concentrar nem pra fazer uma salada. É uma tensão constante porque vejo a vitória do outro lado como uma tragédia. Já briguei com parentes e amigos, e toda noite só rezo para o meu candidato ganhar e para que isso acabe logo”, desabafa.

O burnout cívico

Os relatos de Lúcia e João mostram como a disputa política passou a tensionar o tecido afetivo. Pesquisas sobre o tema — como a apuração nacional conduzida pelo Instituto Datafolha — indicam que praticamente metade da população brasileira (49%) passou a evitar conversas sobre política para prevenir brigas na família ou no ambiente de trabalho. Além disso, índices consideráveis de eleitores relatam ter sofrido situações de constrangimento por suas posições, além de episódios de hostilidade verbal ou física.

Investigações qualitativas recentes sobre o debate público brasileiro — com destaque para estudos acadêmicos sobre os efeitos emocionais da polarização publicados na plataforma SciELO Preprints — levaram à formulação do termo burnout cívico. Trata-se de um esgotamento relacional e de um afastamento consciente do debate público, adotado como estratégia de autopreservação emocional diante de um ambiente percebido como altamente tóxico. Nas entrevistas, eleitores de diferentes matizes ideológicas descreveram exaustão, agressões recebidas e frustração com a dificuldade de diálogo.

Nesse clima as redes sociais se tornaram palco também de intensa pressão para que figuras públicas e cidadãos comuns declarem seus votos. No programa TMC360, o filósofo Luiz Felipe Pondé fez duras críticas a esse comportamento, classificando a cobrança como um verdadeiro "assédio moral". Para ele, a tentativa de constranger e ridicularizar quem prefere o silêncio é uma atitude autoritária que fere a liberdade individual e ignora a função essencial do sigilo nas urnas.

A mecânica das emoções

A literatura contemporânea sobre comportamento político ajuda a entender a arquitetura mental por trás dessas reações. Segundo a Teoria da Inteligência Afetiva — desenvolvida pelos cientistas políticos norte-americanos George Marcus, Michael MacKuen e Russell Neuman —, a mente humana processa os acontecimentos públicos por meio de dois sistemas neurais distintos: o sistema de disposição e o sistema de vigilância.

O sistema de disposição, alimentado por emoções como orgulho e satisfação, cuida do hábito e da lealdade partidária e mantém o eleitor em piloto automático. O de vigilância é ativado pela ansiedade diante do incerto. A ansiedade moderada funciona como um alarme cognitivo: interrompe o hábito e convoca o raciocínio para a busca de informações substantivas e a reavaliação de premissas.

Já as pesquisas sobre emoções discretas — aprofundadas por autores como Ted Brader, Nicholas Valentino e Brian Weeks — mostram a diferença entre a ansiedade e a raiva, sentimento que também aparece nesses momentos. A ansiedade abre a cognição para a dúvida e a vigilância racional; a raiva é impulsionada pela certeza moral e pela aversão ao oponente. O eleitor tomado pela raiva mobiliza-se para ações de alto custo, mas, nos experimentos de Valentino e colegas, busca menos informação.

O intervalo e os laços

Num ambiente de alerta permanente, a busca por estratégias de regulação fisiológica passa a ser imperativa. A terapeuta integrativa Ana Azevêdo, especialista em Leitura Biológica e Fisiologia Humana Aplicada às Ciências da Saúde, lembra que o posicionamento cívico é legítimo e saudável, mas alerta para o custo biológico de manter o organismo sob estresse contínuo, sem janelas de recuperação.

“O ser humano possui mecanismos de ativação projetados para enfrentar desafios, mas permanecer em estado constante de alerta consome as reservas físicas e mentais”, analisa Ana, defendendo a inserção de pausas conscientes no cotidiano para que o sistema nervoso saia do circuito de hipervigilância e recupere a capacidade de autorregulação. “Descansar não significa desistir de suas convicções nem abandonar a cidadania. Significa cuidar de si para continuar em condições de agir com clareza, vitalidade e discernimento.”

Seja qual for o resultado das urnas, um desafio é certo para quando tudo isso passar: preservar a convivência comunitária, a saúde mental e o respeito mútuo. O pleito se encerra neste domingo (25), mas os laços familiares, as amizades e a rotina seguem na segunda-feira. Se a democracia depende da participação dos cidadãos, sua sobrevivência de longo prazo exige que esses mesmos cidadãos saibam atravessar o fogo cruzado das divergências sem abdicar da saúde e da humanidade.