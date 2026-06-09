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Bahia Farm Show implanta plano para destinar corretamente até 500 toneladas de resíduos sólidos

Feira agrícola adota Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, amplia ações ESG e mira se tornar um evento Resíduo Zero nos próximos anos

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 9 de junho de 2026 às 05:00

Bahia Farm Show
A expectativa é gerenciar a destinação de até 500 toneladas de resíduos sólidos nas três fases operacionais da feira Crédito: Divulgação

A Bahia Farm Show 2026 dará mais um passo em sua agenda de sustentabilidade com a implantação do primeiro Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da história do evento. A iniciativa será colocada em prática durante a 20ª edição da feira, que acontece entre os dias 8 e 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano.

Com caráter permanente, o plano prevê o gerenciamento da destinação de até 500 toneladas de resíduos gerados ao longo das etapas de montagem, realização e desmontagem da feira. A medida envolve expositores, montadoras, equipes operacionais e visitantes, com o objetivo de ampliar a eficiência ambiental do evento e fortalecer práticas alinhadas aos princípios ESG.

Bahia Farm Show - coleta

Equipes técnicas realizarão coletas diárias e vistorias periódicas para garantir a eficiência do plano de gerenciamento por Divulgação
Pontos de coleta identificados por cores garantem a separação correta de recicláveis, orgânicos e rejeitos por Divulgação
A expectativa é gerenciar a destinação de até 500 toneladas de resíduos sólidos nas três fases operacionais da feira por Divulgação
Bahia Farm Show por Reprodução
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Caravanas Bahia Farm Show
Caravanas Bahia Farm Show por Caravanas Bahia Farm Show
1º Leilão Bahia Farm Show será no dia 11 de junho por Divulgação
Lançamento da Bahia Farm Show 2026 por Amanda Ercilia/GovBa
Cerimônia de abertura do Bahia Farm Show por divulgação
Cerimônia de abertura do Bahia Farm Show por divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por divulgação
Bahia Farm Show por divulgação
Bahia Farm Show por divulgação
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Equipes técnicas realizarão coletas diárias e vistorias periódicas para garantir a eficiência do plano de gerenciamento por Divulgação

Entre as ações previstas está a coleta seletiva de materiais recicláveis, orgânicos, rejeitos, resíduos da construção civil e materiais classificados como perigosos. Garrafas PET e tampinhas plásticas recolhidas durante a realização da feira serão destinadas ao Instituto do Câncer do Oeste da Bahia (ICOB), contribuindo também para ações de impacto social.

Estratégia de longo prazo

Segundo o presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e da Bahia Farm Show, Moisés Schmidt, a iniciativa integra uma estratégia de longo prazo. “O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é um grande passo para a nossa meta de realizar, num futuro próximo, uma Bahia Farm Show Resíduo Zero”, afirmou.

O projeto foi elaborado pela DX Ambiental e estabelece regras para segregação dos resíduos na origem, identificação dos pontos de descarte por cores, armazenamento temporário em área exclusiva e rastreamento completo da destinação final dos materiais. Durante os dias da feira, equipes especializadas realizarão coletas diárias e vistorias periódicas para garantir o cumprimento das normas ambientais.

Ao final do evento, os dados de reciclagem, compostagem, reaproveitamento e destinação final serão consolidados no Relatório ESG da Bahia Farm Show 2026. O documento reunirá indicadores ambientais e permitirá acompanhar, de forma transparente, os resultados alcançados pela iniciativa.

Realizada pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), da Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba) e da Fundação Bahia, a Bahia Farm Show é considerada uma das maiores feiras de tecnologia agrícola e negócios do Brasil.

O projeto de cobertura do Bahia Farm Show 2026 é uma realização do jornal Correio, com patrocínio da AIBA.

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