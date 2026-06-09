SUSTENTABILIDADE

Bahia Farm Show implanta plano para destinar corretamente até 500 toneladas de resíduos sólidos

Feira agrícola adota Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, amplia ações ESG e mira se tornar um evento Resíduo Zero nos próximos anos

Estúdio Correio

Publicado em 9 de junho de 2026 às 05:00

A expectativa é gerenciar a destinação de até 500 toneladas de resíduos sólidos nas três fases operacionais da feira Crédito: Divulgação

A Bahia Farm Show 2026 dará mais um passo em sua agenda de sustentabilidade com a implantação do primeiro Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da história do evento. A iniciativa será colocada em prática durante a 20ª edição da feira, que acontece entre os dias 8 e 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano.

Com caráter permanente, o plano prevê o gerenciamento da destinação de até 500 toneladas de resíduos gerados ao longo das etapas de montagem, realização e desmontagem da feira. A medida envolve expositores, montadoras, equipes operacionais e visitantes, com o objetivo de ampliar a eficiência ambiental do evento e fortalecer práticas alinhadas aos princípios ESG.

Bahia Farm Show - coleta 1 de 19

Entre as ações previstas está a coleta seletiva de materiais recicláveis, orgânicos, rejeitos, resíduos da construção civil e materiais classificados como perigosos. Garrafas PET e tampinhas plásticas recolhidas durante a realização da feira serão destinadas ao Instituto do Câncer do Oeste da Bahia (ICOB), contribuindo também para ações de impacto social.

Estratégia de longo prazo

Segundo o presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e da Bahia Farm Show, Moisés Schmidt, a iniciativa integra uma estratégia de longo prazo. “O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é um grande passo para a nossa meta de realizar, num futuro próximo, uma Bahia Farm Show Resíduo Zero”, afirmou.

O projeto foi elaborado pela DX Ambiental e estabelece regras para segregação dos resíduos na origem, identificação dos pontos de descarte por cores, armazenamento temporário em área exclusiva e rastreamento completo da destinação final dos materiais. Durante os dias da feira, equipes especializadas realizarão coletas diárias e vistorias periódicas para garantir o cumprimento das normas ambientais.

Ao final do evento, os dados de reciclagem, compostagem, reaproveitamento e destinação final serão consolidados no Relatório ESG da Bahia Farm Show 2026. O documento reunirá indicadores ambientais e permitirá acompanhar, de forma transparente, os resultados alcançados pela iniciativa.

Realizada pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), da Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba) e da Fundação Bahia, a Bahia Farm Show é considerada uma das maiores feiras de tecnologia agrícola e negócios do Brasil.