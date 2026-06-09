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Com 10 novas subestações e 15 ampliações, Coelba vai duplicar a capacidade energética do Oeste até 2030

Distribuidora do grupo Neoenergia vai investir R$ 25 bilhões na Bahia em novo ciclo de investimentos

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 9 de junho de 2026 às 14:25

Presidente da Neoenergia Coelba, Fabiana Lopes Crédito: Divulgação Neonergia Coelba

Em uma imersão pelo agronegócio no Oeste da Bahia, a presidente da Neoenergia Coelba, Fabiana Lopes, detalha os planos da concessionária para sustentar o crescimento acelerado da região. Nesta entrevista, a executiva revela que, após um ciclo de R$ 13 bilhões nos últimos anos, a companhia inicia uma nova etapa, com aportes de R$ 25 bilhões, até 2030. Os recursos viabilizarão a construção de 44 mil quilômetros de rede. O foco no Oeste é estratégico. Com a região crescendo a dois dígitos por muitos anos, a Coelba planeja dobrar a capacidade instalada local com 10 novas subestações e 15 ampliações.

Quem é

Fabiana Lopes é natural de Campinas (SP). Formada em Direito, possui MBA Executivo em Economia e Gestão de Energia pelo Instituto de Pós-Graduação em Administração (COPPEAD), da Universidade Federal do Rio de Janeiro; MBA em Inovação Estratégica pela HSM University; Executive Program pela Singularity University; Executive Programa pelo INSEAD e especialização em Economia Financeira e Modelos de Previsão pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A executiva possui experiência de mais de 20 anos no setor elétrico, tendo passado por diversas áreas como Planejamento Energético, Regulação, Marketing e Inteligência de Mercado. Atuou como conselheira e presidente do Conselho da Associação da Indústria de Cogeração de Energia (Cogen) por dois mandatos. Como diretora no Grupo Neoenergia, Fabiana Lopes foi responsável pelas áreas de Planejamento de Mercado e Contratação de Energia, Planejamento Energético e da Expansão da Rede de distribuição, além do planejamento estratégico das distribuidoras do grupo. Ocupa o cargo de diretora-presidente da Neoenergia Cosern desde janeiro de 2023.

Você está tendo a oportunidade de fazer uma verdadeira imersão aqui no agronegócio baiano. Quais são suas primeiras impressões?

Primeiro, é impressionante o que cresce o Oeste, o extremo Oeste aqui da Bahia, impulsionado pelo agro. Ter esse primeiro contato, conhecer a feira, entender as demandas do setor e dessa região me deixa muito animada com os desafios que temos e com tudo o que temos de possibilidade de construção em conjunto. Sabermos que a energia elétrica é um importante vetor para o desenvolvimento do agronegócio e da região. Estamos trabalhando muito nessa frente e anunciamos investimentos importantes, para a Bahia como um todo, mas também para esta região, investimentos que começaram há três anos. Anunciamos R$ 13 bilhões em investimentos e estamos realizando muita coisa – inclusive, amanhã inauguraremos uma subestação aqui em Luís Eduardo Magalhães.

Bahia Farm Show

Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
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Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação

Você já tem algumas entregas aqui na região. O que elas acrescentaram à infraestrutura da rede?

Foram muitas subestações construídas. Esta que inauguramos é a 40ª subestação nova ou ampliada deste ciclo de investimentos. De fato, não é uma promessa, é a concretização e a entrega de investimentos em linhas de distribuição de média e alta tensão também. Agora, neste novo ciclo que anunciamos, de R$ 25 bilhões, serão construídos 44.000 km de rede e mais 1.226 subestações. Só para o Oeste, serão 10 subestações novas e mais 15 ampliadas, o que vai dobrar a capacidade instalada na região Oeste. São entregas que já estão acontecendo e que, com a renovação da concessão e a consequente segurança jurídica, nos possibilitaram seguir com essa linha de investimentos. Seguimos buscando um planejamento meticuloso e técnico, envolvendo a indústria, o comércio, o turismo, o governo do estado, as prefeituras, o agronegócio e a sociedade para que o planejamento seja assertivo. Planejamento energético é de médio e longo prazo, e essa troca com os parceiros faz toda a diferença para que ele aconteça onde a demanda está surgindo. Temos um ponto importante especificamente no Oeste, que é a necessidade de ampliação de pontos de suprimento de rede básica. O setor elétrico é uma cadeia que começa na geração, passa pela transmissão e chega na distribuição, que é o negócio da Neoenergia Coelba. Temos alguns gargalos na rede básica que estão sendo discutidos em parceria com a AIBA (Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia), a ABAPA (Associação Baiana dos Produtores de Algodão), outros stakeholders e a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) para que os leilões de transmissão aconteçam. Não adianta construir a ramificação da distribuição se a rede básica de transmissão não chegar.

Apresentamos um estudo para a EPE há cerca de 15 ou 20 dias trazendo nossa visão, junto com as associações, de novos pontos de suprimento para abastecer a demanda crescente do Oeste.

Há algum tempo a Neoenergia apresentou um estudo mostrando que a demanda por energia aqui na região era muito acima da média do restante do estado. Como estão esses números hoje?

De fato, a região Oeste cresce a dois dígitos já há alguns anos e segue com essa perspectiva. O agro é muito pujante, ainda há espaço para ampliação da irrigação, mas além dele, há uma possibilidade de industrialização e verticalização aqui. Por isso, a perspectiva de crescimento segue forte em dois dígitos para os próximos anos. Para atender a isso, é necessário um planejamento associado de toda a cadeia. Às vezes o estado gera muita energia, mas ela precisa de linhas de transmissão para chegar onde é demandada, como aqui no Oeste.

Bahia Farm Show - coleta

Equipes técnicas realizarão coletas diárias e vistorias periódicas para garantir a eficiência do plano de gerenciamento por Divulgação
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Bahia Farm Show por Reprodução
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Caravanas Bahia Farm Show
Caravanas Bahia Farm Show por Caravanas Bahia Farm Show
1º Leilão Bahia Farm Show será no dia 11 de junho por Divulgação
Lançamento da Bahia Farm Show 2026 por Amanda Ercilia/GovBa
Cerimônia de abertura do Bahia Farm Show por divulgação
Cerimônia de abertura do Bahia Farm Show por divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por divulgação
Bahia Farm Show por divulgação
Bahia Farm Show por divulgação
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Equipes técnicas realizarão coletas diárias e vistorias periódicas para garantir a eficiência do plano de gerenciamento por Divulgação

Quais são as perspectivas, diante dessas conversas com a EPE e com o governo, de trazer essas linhas de transmissão no volume e na velocidade necessária?

Muito positivas. A reunião com a EPE no Rio de Janeiro foi muito boa e a disposição em fazer acontecer foi posta desde o primeiro momento pelo próprio Thiago (Prado), presidente da EPE. Eles firmaram o compromisso de nos devolver essa avaliação até outubro deste ano, para que os leilões possam acontecer e que tragamos a energia que a região demanda. Estamos unindo esforços para que toda a cadeia se movimente, permitindo atender à demanda, gerar empregos e promover o desenvolvimento econômico e social.

O projeto de cobertura do Bahia Farm Show 2026 é uma realização do jornal Correio, com patrocínio da AIBA.

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