BAHIA FORTE

Comer vai ficar mais barato?

Entenda como a Reforça Tributária vai afetar o preço dos alimentos em 2027

Lucas Pereira

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 10:00

O custo dos alimentos, responsável por comprometer grande parte dos orçamentos familiares, poderá ser afetado a partir de 2027 pela Reforma Tributária. Além das mudanças na tributação, haverá alterações nas regras aplicáveis a produtos como arroz, feijão, carnes, bebidas alcoólicas e refrigerantes, com possíveis reflexos no bolso do cidadão.

A Reforma Tributária mudará a tributação de itens de consumo, com alíquota zero para os produtos da cesta básica nacional e redução de 60% nas alíquotas de IBS e CBS para determinados alimentos. Também haverá a criação do Imposto Seletivo (IS), conhecido como “Imposto do Pecado”, que incidirá sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, além de um sistema de devolução personalizada de tributos, conhecido como *cashback*, destinado a pessoas que atendam aos critérios legais, incluindo beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Conheça os impactos da Reforma Tributária 1 de 13

Cesta básica

Os produtos que compõem a cesta básica nacional terão alíquota zero de IBS e CBS, ou seja, não haverá cobrança desses tributos sobre os itens contemplados. Contudo, segundo o contador tributarista e gerente tributário Silvestre Costa, o impacto no preço final é incerto.

“Por mais que ele continue sendo um item essencial na mesa dos consumidores finais, mesmo ele sendo alíquota zero, não se garante uma redução equivalente no preço final por conta dos custos e fatores comerciais. Pode ser que fiquem mais baratos alguns produtos, mas dependem de outros fatores para fazer essa precificação”, diz.

Em Salvador, em setembro de 2026, o custo da cesta básica medido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) foi estimado em R$ 634,67. Entre setembro de 2025 e setembro de 2026, o valor acumulou elevação de 5,47%, com 12 dos 20 produtos apresentando alta: feijão carioca (35,94%), leite integral (15,77%), tomate (15,19%), carne bovina de primeira (13,44%) e pão francês (2,25%).

Considerando o salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, o trabalhador precisou comprometer, em setembro de 2026, 42,33% da renda para adquirir a cesta. Em tempo de trabalho, isso correspondeu a 86 horas e 8 minutos.

O levantamento considera 13 itens essenciais e utiliza os preços médios de varejo aferidos em feiras e supermercados. Ainda assim, segundo o economista e ex-presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon), Reinaldo Sampaio, o novo conjunto de regras deverá trazer benefícios.

“Nós, economistas, usamos a expressão *ceteris paribus*, ou seja, mantendo todas as demais condições inalteradas, esta trará um benefício. O problema é que a realidade não mantém todas as condições inalteradas, e são elas que podem alterar o benefício. Mas concordamos que a reforma traz inequívoca redução do custo dos alimentos pela desoneração tributária”, explica.

Outros produtos destinados à alimentação humana, mas que não integram a cesta básica nacional, terão redução de 60% nas alíquotas de IBS e CBS, o que significa que pagarão 40% das alíquotas-padrão desses tributos. Entre os itens contemplados estão determinados produtos de panificação, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos, mel natural, sucos e polpas de frutas sem adição de açúcar ou conservantes, além de óleos vegetais, farinhas, grãos e outros alimentos previstos na legislação.

Sampaio, no entanto, pondera que a desoneração de determinados produtos não representa, por si só, uma redução geral da carga tributária. “No geral, a carga tributária não se altera. Onde se criou o benefício de um lado, vai criar a oneração de outro, porque o pacto que foi firmado entre setor empresarial, classe política e o governo nem aumenta nem diminui a carga tributária”.