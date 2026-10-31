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Mudança nas regras tributárias ameaça setores da indústria baiana

Fim dos incentivos e destino dos recursos de fundo para compensação preocupam setor

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 08:00

Impactos nas empresas de vestuário irá variar de acordo com o nível de organização da gestão Crédito: Divulgação

A indústria baiana estará entre os setores mais afetados pela reforma tributária, especialmente com o fim dos incentivos fiscais utilizados para atrair e manter investimentos produtivos. Segundo a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), mais de 95% das renúncias fiscais concedidas pelo estado estão concentradas em quatro programas, direcionados predominantemente à atividade industrial. A preocupação é que a substituição desses mecanismos pelos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) reduza a capacidade da Bahia de competir por empreendimentos.

De acordo com o superintendente da Fieb, Vladson Menezes, a renúncia fiscal do governo baiano alcançou R$ 7,36 bilhões em 2025, o equivalente a uma parcela expressiva da receita estadual. Em contrapartida, a estimativa apresentada pela entidade é que a Bahia receba aproximadamente R$ 5,19 bilhões anuais do FNDR quando o fundo atingir sua capacidade plena, em 2043, considerando valores de dezembro de 2024. O montante corresponderia a apenas 70,5% dos benefícios fiscais concedidos atualmente. Embora envolva valores de diferentes períodos, a comparação evidencia a preocupação com a redução dos recursos para estimular a atividade econômica.

O cenário é especialmente preocupante porque, mesmo com a concessão dos incentivos, a indústria baiana apresentou desempenho inferior às médias nacional e nordestina nos últimos 10 a 15 anos. “Se eu olhar nos últimos 10, 15 anos, a indústria baiana encolheu mesmo com esses incentivos”, observa Menezes. Na avaliação da Fieb, a perda desse instrumento de atração de investimentos exigirá que o estado encontre novas formas de compensar desvantagens competitivas relacionadas à infraestrutura, aos custos logísticos e às condições de produção.

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Gianfrancesco Angelino, sócio do Bella Napoli por Divulgação
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Atração de novos investimentos para o estado vai depender da oferta de vantagens competitivas por Divulgação

Um levantamento contratado pela federação junto a grandes empresas identificou os segmentos de óleos e gorduras vegetais, produtos químicos, calçados e determinadas atividades da indústria alimentícia entre os mais vulneráveis à retirada dos incentivos. Nestes segmentos, os benefícios tributários têm peso relevante nas decisões empresariais sobre a localização de fábricas e a continuidade das operações.

Para enfrentar esse cenário, a Fieb encaminhou ao governo da Bahia uma proposta de regulamentação estadual para a aplicação dos recursos do FNDR, organizada em três eixos: infraestrutura, fomento produtivo e inovação tecnológica. A entidade defende que os investimentos em infraestrutura priorizem projetos capazes de melhorar diretamente as condições de produção, como acessos a distritos industriais, conexões com portos e corredores logísticos. Também propõe que os recursos do fundo sejam adicionais aos investimentos já previstos no orçamento estadual, evitando que apenas substituam despesas que o governo realizaria de qualquer maneira.

No campo do fomento produtivo, a federação sugere a utilização dos recursos para apoiar empresas que ampliem ou modernizem suas instalações, preservem empregos, adquiram insumos produzidos na Bahia ou desenvolvam atividades com potencial de crescimento, como a indústria verde. Entre os instrumentos propostos estão subvenções para aquisição de equipamentos e insumos estratégicos, fundos de garantia e mecanismos de redução dos custos de financiamento. A concessão desses apoios, entretanto, estaria condicionada ao cumprimento de metas de investimento, geração de empregos e permanência das empresas no estado.

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A terceira frente envolve o financiamento de pesquisas aplicadas ao setor produtivo, desenvolvidas por instituições de ciência e tecnologia instaladas na Bahia. A prioridade seria estimular projetos de automação, digitalização, tecnologias limpas, descarbonização e bioeconomia, capazes de elevar a produtividade e a competitividade industrial. A Fieb também defende que a legislação estadual proíba expressamente a utilização dos recursos do fundo para amortização de dívidas públicas ou despesas sem relação direta com seus objetivos de desenvolvimento regional.

Prós e contras

Enquanto a simplificação do sistema tributário e a ampliação do aproveitamento de créditos podem beneficiar empresas mais estruturadas, a transição para o novo modelo preocupa os pequenos negócios da indústria de confecções baiana. Para Marco Vilas Boas, empresário e presidente do Sindicato da Indústria de Vestuário e Artefatos de Joalheria e Bijuteria do Estado da Bahia (Sindvest), a reforma é positiva para a Alfa Co, empresa de moda fitness masculina com sede em Salvador, fábrica em Caetité e cerca de 300 a 400 colaboradores.

Com uma estrutura fiscal organizada, a companhia espera reduzir a complexidade dos processos internos e aproveitar créditos tributários sobre compras de fornecedores que hoje não permitem esse benefício. “Com o cenário da Alfa, para mim a reforma tributária é positiva. Por que que ela é positiva? Porque eu já sou muito organizado tributariamente”, afirma.

Apesar da avaliação favorável, Vilas Boas reconhece que a empresa perderá benefícios fiscais estaduais vinculados ao ICMS, que contribuem para sua competitividade e para a decisão de manter operações na Bahia. A preocupação é ainda maior com outros negócios do segmento, de menor porte, que terão de se adaptar às novas exigências sem necessariamente contar com a mesma estrutura administrativa e contábil. “Eu tenho benefícios fiscais com o ICMS que me deram essa vantagem. Agora vamos falar de quem não está tão organizado quanto eu. Esse empreendedor vai sofrer muito”, avalia.

A indefinição sobre as alíquotas e os procedimentos que serão exigidos durante a implementação do novo sistema também alimenta a insegurança entre os empresários. Segundo o presidente do Sindvest, outro desafio está nas mudanças que afetarão a relação entre empresas de diferentes portes. Com as novas regras, a regularidade tributária de fornecedores e prestadores de serviços ganhará importância nas decisões comerciais, aumentando a preocupação com a capacidade dos pequenos negócios de cumprir suas obrigações. “Essa desorganização, cara, o cara já tem uma desorganização tributária. Ser exigido agora ser mais fiscalizado. Um fiscalizar o outro assusta”, diz.

Vilas Boas também aponta dificuldades relacionadas ao Simples Nacional, criado para simplificar a tributação de pequenos negócios. Na avaliação do empresário, o sistema vinha sendo utilizado de forma inadequada por empresas que dividiam artificialmente suas operações em vários CNPJs para obter vantagens tributárias. A adaptação ao novo modelo, argumenta, poderá tornar as decisões fiscais mais complexas justamente para quem dispõe de menos recursos para lidar com elas.

À frente de uma entidade que reúne cerca de 108 empresas associadas, Vilas Boas afirma que o Sindvest busca articular com a Fieb iniciativas para apoiar os pequenos fabricantes na transição. O objetivo é ajudar as empresas a organizar suas estruturas tributárias e compreender as novas exigências, reduzindo o risco de perda de competitividade em um setor marcado pela presença de negócios de diferentes portes.

O projeto Bahia Forte é uma realização do Jornal Correio, com patrocínio da Unipar e apoio da Intermarítima, Jacobina Mineração – Pan American Silver e Salvador Bahia Airport.

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