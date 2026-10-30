BAHIA FORTE

O Novo Mapa dos tributos no Brasil

Período de transição garante recursos para manter serviços públicos essenciais

Donaldson Gomes

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 22:00

Reforma Tributária entra em nova fase no ano de 2027 Crédito: Reprodução

As mudanças no sistema tributário brasileiro são uma tentativa de corrigir distorções históricas do sistema federativo brasileiro, simplificar o contencioso contábil e promover maior justiça fiscal e eficiência produtiva. Até o ano de 2032, o país deverá substituir cinco tributos diferentes, com alíquotas que variam a depender dos estados e municípios, por dois, com a mesma alíquota para todo o país.



No modelo tributário que ainda está em vigor, a estrutura federativa brasileira dividiu competências tributárias entre União, Estados e Municípios, explica o professor de Direito e cientista político Adwaldo Peixoto, da Afya Vitória da Conquista. No entanto, a incidência de tributos sobre o consumo — especificamente o ICMS (estadual) e o ISS (municipal) — gerou um ambiente de extrema insegurança jurídica, conflitos entre entes federativos e a chamada guerra fiscal entre os Estados.

Novo mapa dos tributos Crédito: Arte Thainá Dayube

O professor explica que o processo de transição é fundamental para garantir a manutenção dos serviços públicos essenciais. “Se os impostos antigos fossem extintos imediatamente e os novos apresentassem qualquer oscilação de implementação, os cofres públicos ficariam desprotegidos, inviabilizando o pagamento de servidores e o financiamento de serviços vitais, como o Sistema Único de Saúde (SUS)”, explica.

O processo começou com testes contábeis e de emissão de notas com alíquotas simbólicas. Ao longo dos anos, as alíquotas do IBS e da CBS subirão gradativamente, enquanto as alíquotas do ICMS e do ISS serão reduzidas proporcionalmente até o ponto de cruzamento e sua descontinuidade definitiva. O ano de 2032 será o último com a vigência dos impostos antigos, marcando 2033 como o início da consolidação plena do novo modelo tributário. “Esse intervalo dá tempo para que os entes federativos e o setor privado adaptem suas contabilidades e seus fluxos de caixa”, acredita.

“Esse regime de transição é importante. Imagina se você muda a tributação e o sistema não funciona de imediato, como é que os cofres públicos ficam? Como é que você paga servidor?”, questiona.

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Tiale Almeida, especialista em direito tributário, acredita que o final de 2026 e o início de 2027 será o período mais crítico para as empresas. “Nestes próximos meses, será necessário fazer planejamento tributário e provisão para alteração da carga efetiva, atualizar sistemas fiscais e corrigir erros de apuração e emissão de documentos”, enumera. Para ela, é muito importante contar o devido suporte contábil e jurídico para garantir uma transição suave nos anos seguintes.

“Para o consumidor, a reforma elimina a cumulatividade tributária e aumenta a clareza sobre o valor exato cobrado em cada item”, explica. Segundo ela, a reforma deve reduzir os preços de certos produtos, mas pode trazer um encarecimento para o setor de serviços.