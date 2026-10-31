Reforma pode favorecer investimentos, projeta Vinci

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Donaldson Gomes
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 06:00
A reforma tributária poderá criar condições mais favoráveis para novos investimentos no Aeroporto Internacional de Salvador, administrado pela Vinci Airports. A concessionária avalia que a ampliação das possibilidades de aproveitamento de créditos tributários tende a beneficiar empresas que investem continuamente em infraestrutura, tecnologia e manutenção. Embora ainda não seja possível dimensionar os ganhos, Julio Ribas, CEO da Vinci Airports no Brasil, considera que uma maior eficiência econômica poderá liberar recursos para melhorias operacionais e na experiência dos passageiros.
Julio Ribas também espera que a simplificação do sistema tributário aumente a previsibilidade necessária ao planejamento de investimentos de longo prazo. Por outro lado, reconhece que a transição para o novo modelo exigirá avaliações e possíveis ajustes na gestão econômico-financeira da concessão. Para ele, a clareza das regras e a segurança regulatória serão fundamentais para assegurar a continuidade dos investimentos em modernização e ampliação da infraestrutura aeroportuária.
“A ampliação do aproveitamento de créditos tende a ser um aspecto positivo para empresas que mantêm investimentos contínuos em infraestrutura, tecnologia, manutenção e eficiência operacional”, projeta.
Os efeitos da reforma, entretanto, não ficarão restritos à concessionária, uma vez que o aeroporto reúne uma ampla cadeia de atividades, envolvendo companhias aéreas, operadores logísticos, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. A expectativa é que a redução da complexidade tributária facilite as relações entre esses agentes e fortaleça o ambiente de negócios. O executivo ressalta, contudo, que os impactos concretos ainda dependerão da regulamentação e da implementação das novas regras.
Conheça os impactos da Reforma Tributária
“A reforma tributária representa uma mudança importante para toda a economia e, no caso do setor aeroportuário, ainda estamos avaliando seus impactos de forma detalhada. Em princípio, vemos com bons olhos iniciativas que contribuam para simplificar processos e aumentar a previsibilidade do ambiente de negócios”, destaca Julio Ribas.
Impacto nos serviços
O advogado tributarista Sérgio Couto, coordenador da Câmara de Assuntos Tributários da Fecomércio BA, lembra que o principal desafio para as empresas do setor de serviços está no modelo da reforma tributária, que privilegia a aquisição de insumos. “A mudança prejudica o setor de serviços, cujo principal custo é a mão de obra — elemento que não gera crédito fiscal no IBS/CBS. Sem créditos para abater, o custo tributário do setor sobe, resultando em repasse imediato de preços e pressão inflacionária”, projeta.
Para ele, as mudanças trazem como principal fator positivo o fim da cumulatividade de impostos. “A gente dá um passo positivo, dá uma modernizada na nossa relação tributária para tirar o chamado efeito cascata, que é um tributo incidir sobre um tributo”, explica.
O advogado lembra que estão previstas alíquotas reduzidas para determinados segmentos ou atividades dentro do terceiro setor, como os serviços de saúde, locação imobiliária e serviços jurídicos. Couto analisa que, do ponto de vista político, a medida atende pleitos setoriais, porém, na matemática fiscal, lembra, a concessão dessas deduções força o aumento da alíquota geral do IVA para cerca de 28%. “Se o governo optasse por um tratamento isonômico, seria possível uma alíquota estimada entre 18% e 20%”, projeta.
Ao contrário de grandes corporações dotadas de assessorias contábeis e jurídicas, pequenas farmácias, padarias e lojas de material de construção estão entre o grupo de empresas no setor de serviços que enfrentarão maiores dificuldades, acredita Sergio Couto. Ele aponta a falta de comunicação acessível do governo e destaca a pressão sofrida por optantes do Simples Nacional, que já recebem exigências de grandes contratantes sob risco de descredenciamento caso suas escolhas tributárias afetem o aproveitamento de créditos. "A nova reforma tributária exige uma profissionalização do empresário que a gente entende que ainda não há”, diz.
O projeto Bahia Forte é uma realização do Jornal Correio, com patrocínio da Unipar e apoio da Intermarítima, Jacobina Mineração – Pan American Silver e Salvador Bahia Airport.