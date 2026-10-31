BAHIA FORTE

Reforma pode favorecer investimentos, projeta Vinci

Concessionária do Aeroporto Internacional de Salvador se preparou com antecedência para mudança nas regras

Donaldson Gomes

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 06:00

Aeroporto Internacional de Salvador está preparado para as mudanças nas regras tributárias Crédito: Reprodução

A reforma tributária poderá criar condições mais favoráveis para novos investimentos no Aeroporto Internacional de Salvador, administrado pela Vinci Airports. A concessionária avalia que a ampliação das possibilidades de aproveitamento de créditos tributários tende a beneficiar empresas que investem continuamente em infraestrutura, tecnologia e manutenção. Embora ainda não seja possível dimensionar os ganhos, Julio Ribas, CEO da Vinci Airports no Brasil, considera que uma maior eficiência econômica poderá liberar recursos para melhorias operacionais e na experiência dos passageiros.

Julio Ribas também espera que a simplificação do sistema tributário aumente a previsibilidade necessária ao planejamento de investimentos de longo prazo. Por outro lado, reconhece que a transição para o novo modelo exigirá avaliações e possíveis ajustes na gestão econômico-financeira da concessão. Para ele, a clareza das regras e a segurança regulatória serão fundamentais para assegurar a continuidade dos investimentos em modernização e ampliação da infraestrutura aeroportuária.

“A ampliação do aproveitamento de créditos tende a ser um aspecto positivo para empresas que mantêm investimentos contínuos em infraestrutura, tecnologia, manutenção e eficiência operacional”, projeta.

Os efeitos da reforma, entretanto, não ficarão restritos à concessionária, uma vez que o aeroporto reúne uma ampla cadeia de atividades, envolvendo companhias aéreas, operadores logísticos, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. A expectativa é que a redução da complexidade tributária facilite as relações entre esses agentes e fortaleça o ambiente de negócios. O executivo ressalta, contudo, que os impactos concretos ainda dependerão da regulamentação e da implementação das novas regras.

Conheça os impactos da Reforma Tributária 1 de 13

“A reforma tributária representa uma mudança importante para toda a economia e, no caso do setor aeroportuário, ainda estamos avaliando seus impactos de forma detalhada. Em princípio, vemos com bons olhos iniciativas que contribuam para simplificar processos e aumentar a previsibilidade do ambiente de negócios”, destaca Julio Ribas.

Impacto nos serviços

O advogado tributarista Sérgio Couto, coordenador da Câmara de Assuntos Tributários da Fecomércio BA, lembra que o principal desafio para as empresas do setor de serviços está no modelo da reforma tributária, que privilegia a aquisição de insumos. “A mudança prejudica o setor de serviços, cujo principal custo é a mão de obra — elemento que não gera crédito fiscal no IBS/CBS. Sem créditos para abater, o custo tributário do setor sobe, resultando em repasse imediato de preços e pressão inflacionária”, projeta.

Para ele, as mudanças trazem como principal fator positivo o fim da cumulatividade de impostos. “A gente dá um passo positivo, dá uma modernizada na nossa relação tributária para tirar o chamado efeito cascata, que é um tributo incidir sobre um tributo”, explica.

O advogado lembra que estão previstas alíquotas reduzidas para determinados segmentos ou atividades dentro do terceiro setor, como os serviços de saúde, locação imobiliária e serviços jurídicos. Couto analisa que, do ponto de vista político, a medida atende pleitos setoriais, porém, na matemática fiscal, lembra, a concessão dessas deduções força o aumento da alíquota geral do IVA para cerca de 28%. “Se o governo optasse por um tratamento isonômico, seria possível uma alíquota estimada entre 18% e 20%”, projeta.

Ao contrário de grandes corporações dotadas de assessorias contábeis e jurídicas, pequenas farmácias, padarias e lojas de material de construção estão entre o grupo de empresas no setor de serviços que enfrentarão maiores dificuldades, acredita Sergio Couto. Ele aponta a falta de comunicação acessível do governo e destaca a pressão sofrida por optantes do Simples Nacional, que já recebem exigências de grandes contratantes sob risco de descredenciamento caso suas escolhas tributárias afetem o aproveitamento de créditos. "A nova reforma tributária exige uma profissionalização do empresário que a gente entende que ainda não há”, diz.