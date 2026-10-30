BAHIA FORTE

Reforma tributária redesenha relações de trabalho

Mudanças nos impostos devem repercutir nas relações de trabalho ao longo da próxima década

Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06:00

Além dos impostos, reforma tributária pode transformar a gestão de pessoas nas empresas Crédito: Shutterstock

A reforma tributária brasileira foi concebida para simplificar a cobrança de impostos sobre o consumo, mas seus efeitos devem ultrapassar a esfera fiscal e alcançar diretamente o mercado de trabalho. Especialistas avaliam que a implantação gradual do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) tende a alterar decisões de contratação, estimular a revisão de políticas de benefícios corporativos, ampliar a demanda por consultoria tributária e até influenciar a organização de carreiras e modelos de prestação de serviços.

Embora a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) permaneça inalterada, a nova lógica tributária cria incentivos econômicos que podem modificar a forma como empresas estruturam suas equipes, principalmente em setores intensivos em mão de obra qualificada.

Para Altino Alves, presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA), o período de transição exigirá uma revisão ampla dos processos internos. Segundo ele, as organizações precisarão reavaliar não apenas aspectos financeiros e tributários, mas também a gestão de pessoas.

“A reforma tributária e as mudanças recentes no mundo do trabalho obrigarão as empresas a rever sua estrutura administrativa, financeira e de recursos humanos. As decisões passarão a depender de uma nova leitura da legislação e dos impactos econômicos que ela produzirá”, afirma.

Altino Alves, do Conselho Regional de Contabilidade, diz que o período de transição exigirá uma revisão ampla dos processos internos Crédito: Divulgação

Peso das contratação

O principal impacto indireto da reforma sobre o emprego está relacionado ao sistema de créditos tributários. No novo modelo, empresas podem descontar tributos pagos ao longo da cadeia produtiva, seguindo a lógica da não cumulatividade ampla.

O problema, segundo o advogado trabalhista Breno Novelli, é que salários pagos aos empregados não geram créditos de IBS e CBS, enquanto a contratação de empresas prestadoras de serviços pode gerar. Na prática, isso introduz um novo elemento econômico na comparação entre contratar profissionais pela CLT, terceirizar atividades ou recorrer a prestadores de serviço constituídos como pessoa jurídica.

“Se contratar um empregado não gera crédito, mas contratar uma empresa prestadora de serviços gera, o cálculo econômico da contratação se altera”, explica Novelli.

Esse fenômeno tende a ser mais perceptível nos segmentos em que a mão de obra representa a parcela predominante dos custos, como tecnologia, consultoria, auditoria, marketing, advocacia, engenharia e serviços especializados. Ainda assim, especialistas alertam que a vantagem tributária não elimina os riscos trabalhistas. A reforma não alterou os critérios legais de caracterização do vínculo empregatício. Continuam válidos requisitos como subordinação, habitualidade, pessoalidade e remuneração.

Pejotização ganha força

A chamada pejotização aparece como um dos temas centrais do novo cenário. Na avaliação de Altino Alves, os elevados custos associados à contratação formal continuarão levando empresas a analisar modelos alternativos de prestação de serviços, sobretudo porque a contratação de pessoas jurídicas permite o aproveitamento de créditos tributários.

O advogado Breno Novelli, entretanto, faz uma ressalva importante: mudar apenas o contrato sem alterar a realidade da prestação do serviço continua sendo uma prática arriscada. “Se um profissional contratado como PJ trabalha sob comando direto, cumpre horários determinados, integra equipes internas e exerce atividades idênticas às de empregados, a Justiça do Trabalho pode reconhecer o vínculo empregatício”, explica o advogado.

O advogado Breno Novelli alerta para que o ganho tributário não se transforme em passivo duplo: trabalhista e fiscal Crédito: Divulgação

Nesse caso, o passivo pode ser ainda maior do que hoje. Além das verbas trabalhistas acumuladas, a empresa corre o risco de perder os créditos tributários aproveitados sobre aquela contratação. “O ganho tributário pode se transformar em um passivo duplo: trabalhista e fiscal”, resume Novelli.

A tendência é que os debates sobre pejotização se intensifiquem nos próximos anos, especialmente enquanto o Supremo Tribunal Federal ainda consolida entendimentos sobre a matéria. Diante dos riscos da pejotização irregular, a terceirização tende a ganhar espaço como estratégia empresarial.

Como já possui respaldo consolidado na legislação e em decisões do Supremo Tribunal Federal, esse modelo oferece maior previsibilidade jurídica quando estruturado corretamente. Especialistas destacam, contudo, que a terceirização exige cuidados rigorosos. Empresas contratantes continuarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das terceirizadas e poderão responder subsidiariamente por eventuais irregularidades.

Em outras palavras, a reforma aumenta os incentivos econômicos para terceirizar, mas não reduz as responsabilidades jurídicas decorrentes dessa escolha.

Benefícios corporativos

Outra transformação relevante envolve os benefícios concedidos aos trabalhadores. Com a nova legislação, despesas relacionadas a vale-refeição, vale-alimentação e vale-transporte passam a permitir a geração de créditos tributários em determinadas condições. Isso tende a alterar a lógica tradicional da composição da remuneração.

Segundo Altino Alves, muitas empresas deverão revisar suas políticas de benefícios porque esses gastos podem contribuir para reduzir a carga tributária total.“O benefício deixa de ser apenas uma ferramenta de atração e retenção de talentos e passa a ter relevância fiscal”, avalia.

A consequência pode ser o fortalecimento dos chamados pacotes flexíveis de remuneração, nos quais parte da estratégia de valorização dos profissionais ocorre por meio de benefícios, e não exclusivamente por aumentos salariais.

Para Novelli, essa reorganização é legítima, desde que respeite os direitos trabalhistas já consolidados. A substituição de parcelas salariais por benefícios, especialmente para trabalhadores já contratados, encontra barreiras legais importantes e pode ser contestada judicialmente caso represente perda financeira para o empregado.

Negociação ganha protagonismo

Uma das novidades da reforma é a valorização das negociações coletivas. No caso dos planos de saúde, por exemplo, a possibilidade de aproveitamento dos créditos tributários depende de previsão expressa em acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Na prática, isso confere uma dimensão tributária às negociações entre empresas e sindicatos. Questões que antes eram debatidas apenas sob a ótica das condições de trabalho passam a influenciar diretamente o planejamento fiscal das organizações.

Especialistas acreditam que isso deverá fortalecer o papel das negociações coletivas e ampliar a participação dos departamentos jurídicos, fiscais e de recursos humanos nas discussões com entidades sindicais.

As mudanças também devem criar demanda por novas habilidades no mercado. Para Altino Alves, as áreas financeira, fiscal e trabalhista precisarão atuar de forma muito mais integrada. O profissional de contabilidade, por exemplo, deixará de exercer apenas funções operacionais para assumir papel consultivo e estratégico.

Durante a transição, que vai até 2033, empresas precisarão conviver simultaneamente com o sistema tributário atual e o novo modelo, aumentando a complexidade das análises e exigindo profissionais capazes de interpretar diferentes regimes. Nesse contexto, devem ganhar espaço especialistas em planejamento tributário, compliance, controladoria, gestão fiscal, tecnologia aplicada à contabilidade e consultoria trabalhista.

A expectativa é de crescimento da procura por cursos de atualização, especializações e serviços de assessoria voltados para adaptação ao novo sistema.

Boas estratégias

Médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, consultores e outros profissionais liberais também estarão diante de um novo ambiente de negócios. Algumas categorias contarão com reduções específicas de alíquotas, enquanto outras ficarão mais próximas da tributação padrão. Isso exigirá uma revisão do planejamento tributário e dos modelos de contratação adotados atualmente.

Ao mesmo tempo, a lógica dos créditos tributários poderá influenciar a própria escolha de fornecedores e prestadores de serviços pelas grandes empresas. O preço deixará de ser o único fator determinante. Passará a ser considerada também a capacidade do fornecedor de gerar créditos fiscais e sua conformidade tributária.Como consequência, profissionais autônomos e pequenos prestadores poderão enfrentar pressão para se formalizar ou migrar para estruturas empresariais mais robustas.

Apesar das incertezas que ainda cercam alguns aspectos da regulamentação, especialistas concordam que a reforma tributária inaugura uma nova fase para as relações de trabalho no Brasil. Se antes decisões sobre contratação, remuneração e benefícios eram tomadas majoritariamente sob a ótica trabalhista e previdenciária, agora passam a incorporar uma variável tributária de peso.

O resultado provável é um ambiente empresarial mais técnico, em que recursos humanos, jurídico, contabilidade e área fiscal atuarão de forma integrada. Ao mesmo tempo, cresce a necessidade de planejamento para evitar que uma economia tributária aparente se transforme, no futuro, em passivos trabalhistas e fiscais de grande porte.