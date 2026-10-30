BAHIA FORTE

Saiba que as atividades vão ganhar e quais terão prejuízo com a Reforma Tributária

Mudanças impactam principais setores econômicos da Bahia

Donaldson Gomes

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 20:00

A atividade de mineração está entre os principais motores da economia Crédito: Divulgação

A Reforma Tributária deverá provocar mudanças importantes na economia baiana, com impactos que vão desde a competitividade das indústrias até os custos das empresas prestadoras de serviços. Embora a simplificação do sistema tributário seja uma das principais promessas das novas regras, os efeitos não serão uniformes. Atividades com cadeias produtivas mais longas, como a indústria de transformação, poderão se beneficiar da recuperação de créditos tributários, enquanto setores intensivos em mão de obra, como parte dos serviços, enfrentam o risco de aumento da carga de impostos.

Os serviços deverão concentrar boa parte dos impactos, considerando sua participação de 64,5% no valor adicionado da economia baiana em 2025, segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). O setor movimentou R$ 307,1 bilhões naquele ano, incluindo atividades como comércio, transportes, serviços empresariais, atividades imobiliárias e administração pública. A indústria respondeu por outros R$ 115,8 bilhões, equivalentes a 24,3%, enquanto a agropecuária representou 11,1%, com R$ 53 bilhões.

Entre as atividades com maior risco de elevação da carga tributária estão as empresas prestadoras de serviços que utilizam intensivamente mão de obra, como consultorias, publicidade, tecnologia, segurança e manutenção. Atualmente, essas operações estão sujeitas ao Imposto sobre Serviços (ISS), cuja alíquota máxima é de 5%, além dos tributos federais. Com a substituição pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), a tributação nominal poderá aumentar. Como os salários não geram créditos tributários, empresas com despesas concentradas na folha de pagamento terão menos oportunidades de compensar os impostos recolhidos.

Conheça os impactos da Reforma Tributária 1 de 12

O impacto efetivo, entretanto, dependerá do regime tributário adotado, das despesas que permitem creditamento e do perfil dos clientes atendidos.

O comércio, outra atividade de grande peso econômico, também passará por transformações. A adoção da tributação no destino, que direciona a arrecadação ao local onde ocorre o consumo, deverá alterar a lógica de distribuição de mercadorias e de localização dos centros logísticos. Empresas que atualmente organizam suas operações considerando diferenças de ICMS entre os estados poderão rever suas estratégias, dando maior importância à proximidade dos consumidores e aos custos de transporte.

Para a Bahia, que possui um mercado consumidor expressivo e polos comerciais importantes em cidades como Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista, a mudança poderá representar oportunidades de expansão logística, embora também exija adaptações nos sistemas de gestão, faturamento e formação de preços.

Na indústria, responsável por quase um quarto do valor adicionado estadual, os efeitos serão especialmente relevantes para segmentos como petroquímica, química, automobilística e transformação de alimentos. A extinção gradual dos incentivos de ICMS, utilizados historicamente pela Bahia para atrair empreendimentos, deverá reduzir uma das vantagens oferecidas pelo estado na disputa por investimentos. Por outro lado, o novo sistema permitirá o aproveitamento mais amplo de créditos tributários sobre insumos, equipamentos e serviços contratados, reduzindo a incidência de impostos em cascata.

Para Graça Patrícia, gerente de contabilidade da Intermarítima, mais do que mudar nomes de tributos, a Reforma altera rotinas de contratação, documentação fiscal, apuração e a gestão financeira das empresas. “Para a Intermarítima, a preparação antecipada, a capacitação das equipes e a integração entre processos são caminhos para atravessar a transição com responsabilidade e contribuir para o desenvolvimento econômico da Bahia”, destaca.

Segundo ela, no setor logístico, fatores como combustível, mão de obra, equipamentos, manutenção e serviços de terceiros continuarão determinantes. “A Intermarítima entende que o planejamento de cenários e a revisão responsável das premissas comerciais serão essenciais para preservar competitividade e equilíbrio financeiro”, aponta.

Em relação ao comércio exterior, ela lembra que as importações estarão sujeitas às regras de IBS e CBS, enquanto as exportações seguem desoneradas desses tributos, com mecanismos legais de manutenção e recuperação de créditos. “A efetividade desses mecanismos e a previsibilidade dos procedimentos serão determinantes para a competitividade do comércio exterior", avalia Graça Patrícia. Como participante da cadeia portuária e logística, a Intermarítima acompanha os possíveis reflexos nas operações de movimentação, armazenagem e transporte de mercadorias. "A eficiência logística precisa caminhar junto com a segurança tributária para fortalecer a posição da Bahia nos mercados nacional e internacional”, aponta.

O diretor financeiro da Jacobina Mineração - Pan American Silver, André Silva, conta que a empresa avalia a Reforma Tributária como uma mudança estrutural importante para a competitividade do país. “Substituir cinco tributos por um modelo mais simples, em que o imposto pago ao longo da cadeia gera crédito de forma ampla, tende a reduzir a complexidade, os litígios e o custo de conformidade, que hoje pesam sobre empresas intensivas em capital, como as mineradoras”, diz. Para ele, a expectativa é que o novo modelo entregue na prática o que está previsto no texto: crédito amplo, devolução ágil de saldos credores e regras estáveis ao longo da transição, que vai até 2033. “Em um setor de ciclo longo, em que investimentos são planejados com horizonte de décadas, previsibilidade é tão importante quanto o nível da carga tributária”, explica.

Segundo ele, um dos pontos de atenção da Jacobina Mineração está no processo de transição, que envolve adaptação de sistemas, revisão de processos, contratos e controles, preparação de fornecedores e avaliação de impactos sobre o fluxo de caixa.

O principal avanço para a mineradora, que é uma grande produtora de ouro, é a ampliação do direito ao crédito tributário. “Hoje, parte relevante dos tributos pagos na compra de insumos, serviços e materiais se transforma em custo. No novo modelo, a tendência é que a maior parte desses tributos seja recuperável”, ressalta, lembrando que existem pontos de atenção. Entre eles, estão a efetividade dos prazos de devolução de créditos, a utilização dos saldos acumulados no modelo atual, a regulamentação do Imposto Seletivo, que não alcança o ouro na lista atual, mas pode afetar, direta ou indiretamente, o custo de insumos do setor, e o próprio período de transição, em que as empresas vão operar dois sistemas em paralelo, com custo e complexidade adicionais.

Fundamental para a economia de Jacobina, no interior da Bahia, a mineração depende de competitividade e de investimentos de longo prazo em pesquisa mineral, extensão da vida útil das operações e modernização. “Um sistema tributário mais simples, neutro e previsível favorece exatamente esse tipo de decisão”, acredita André Silva.

O professor de Direito e cientista político Adwaldo Peixoto, da Afya Vitória da Conquista, explica que a extensão das cadeias produtivas passa a ser um fator importante no sistema tributário do país. “O Brasil está utilizando o modelo do IVA, imposto sobre valor agregado, então isso beneficia cadeias de produção mais longas e processos que utilizam mais insumos”, diz.

Cyntia Possídio, especialista em direito tributário, sócia do Castro Oliveira Advogados e presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB/BA, destaca os efeitos positivos para empresas que fazem uso intensivo da energia elétrica, que passa a ser vista sempre como um insumo e, portanto, passível da geração de créditos tributários. Isso favorecerá atividades como a indústria química e a siderurgia, entre outras que usam a energia elétrica diretamente como matéria-prima de transformação, mas também aquelas que fazem o uso menos intensivo do recurso. “No IBS e na CBS, tudo que se adquire gera crédito, inclusive energia”, afirma.

Uma boa notícia para o estado, que tem a produção com uma forte orientação exportadora, é que as mudanças na estrutura de tributação não deve altera a rotina dos exportadores. Cyntia esclarece que o princípio de “não exportar tributos” é mantido e aprimorado com o ressarcimento ou compensação dos créditos acumulados na cadeia. “A exportação não é tributada, para que o produto brasileiro não leve imposto embutido ao exterior. Os créditos das etapas anteriores ficam com o exportador que vai poder compensá-los ou pedir ressarcimento”, garante.