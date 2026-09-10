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Desabamento de galpão deixa quatro mortos e dois feridos na Bahia

Feridos apresentam quadro de saúde estável

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15:16

Quatro pessoas morrem e duas ficam feridas após galpão de fertilizantes desabar na Bahia
Quatro pessoas morrem e duas ficam feridas após galpão de fertilizantes desabar na Bahia Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Ao menos quatro pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após o desabamento de um galpão na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (10), por volta das 10h.

As vítimas são funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Galvani Fertilizantes. O acidente ocorreu em um galpão que ainda estava em construção.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três vítimas tiveram o óbito constatado ainda no local. Elas estavam sob os escombros, e uma delas ficou presa pelo tornozelo na estrutura colapsada. As demais vítimas fatais estavam fora da estrutura e não precisaram da intervenção dos bombeiros do 17º Batalhão de Bombeiros Militar (17º BBM). Todos foram avaliados por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constataram as mortes.

Quatro pessoas morrem e duas ficam feridas após galpão de fertilizantes desabar na Bahia

Quatro pessoas morrem e duas ficam feridas após galpão de fertilizantes desabar na Bahia por Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Quatro pessoas morrem e duas ficam feridas após galpão de fertilizantes desabar na Bahia por Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Quatro pessoas morrem e duas ficam feridas após galpão de fertilizantes desabar na Bahia por Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Quatro pessoas morrem e duas ficam feridas após galpão de fertilizantes desabar na Bahia por Divulgação/ Corpo de Bombeiros
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Quatro pessoas morrem e duas ficam feridas após galpão de fertilizantes desabar na Bahia por Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Outras três pessoas feridas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para unidades hospitalares da região, mas uma delas não resistiu aos ferimentos. Os outros dois feridos apresentam quadro de saúde estável.

"A companhia está prestando toda a assistência necessária às famílias das vítimas e às demais pessoas envolvidas, além de colaborar com as autoridades locais na apuração das causas do acidente. Lamentamos profundamente o ocorrido e expressamos nossos sentimentos aos familiares e amigos das vítimas", informou a Galvani, por meio de nota.

Os corpos foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que vai elaborar os laudos necropsiais. As causas do desabamento serão apuradas pelos órgãos competentes.

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