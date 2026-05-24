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14 apostas da Bahia faturam prêmios na Mega-Sena de 30 anos; veja locais

Prêmios somados passam dos R$ 313 mil

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:10

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Bahia registrou diversas apostas premiadas na faixa da quina no concurso 3.010 da Mega-Sena, neste domingo (24), com ganhadores espalhados por diferentes cidades e valores variando conforme o tipo de aposta realizada. Nessa edição especial de 30 anos da loteria, o prêmio não acumulava.

Os números sorteados foram 03, 30, 33, 35, 45 e 47.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Em Araci, uma aposta feita na Casa Lotérica Cerqueira,  acertou cinco dezenas em um jogo com sete números e garantiu R$ 27.780,04. Em Brumado, na Unidas Loterias, uma aposta simples de seis números levou R$ 13.890,02.

Em Feira de Santana, três registros distintos chamaram atenção: na Lotérica Esperança, um bolão com oito cotas rendeu R$ 13.890,00; na unidade Lotéricas em Canais Eletrônicos (SILCE), uma aposta com nove números garantiu R$ 55.560,08; e na Lotérica Feira VII, uma aposta simples de seis dezenas foi premiada com R$ 13.890,02.

Em Juazeiro, uma aposta realizada pelo Internet Banking Caixa, da Caixa Econômica Federal, também acertou cinco números e recebeu R$ 13.890,02. O mesmo valor foi pago em Laje, na Lotérica Boa Sorte, e em Paulo Afonso, na Lotérica Bom Sucesso, ambas com apostas simples de seis dezenas.

Em Pojuca e São Desidério, apostas feitas pelos canais eletrônicos da SILCE também foram contempladas com R$ 13.890,02 cada. Já em Salvador, duas apostas foram contempladas: uma realizada via Internet Banking Caixa, com prêmio de R$ 13.890,02, e outra na Lotérica da Lapinha, da Amoedo e Baptista Ltda, que acertou cinco dezenas com sete números jogados e levou R$ 27.780,04.

VEJA TODAS APOSTAS BAIANAS QUE ACERTARAM A QUINA

Araci — Casa Lotérica Cerqueira (Casa Lotérica Cerqueira Ltda): R$ 27.780,04

Brumado — Unidas Loterias (Unidas Loterias Ltda ME): R$ 13.890,02

Feira de Santana — Lotérica Esperança (bolão com 8 cotas): R$ 13.890,00

Feira de Santana — SILCE (Lotéricas em Canais Eletrônicos): R$ 55.560,08

Feira de Santana — Lotérica Feira VII: R$ 13.890,02

Juazeiro — Internet Banking Caixa (Caixa Econômica Federal): R$ 13.890,02

Laje — Lotérica Boa Sorte (Paulo Cezar Nascimento Lopes & Cia Ltda): R$ 13.890,02

Paulo Afonso — Lotérica Bom Sucesso (Loteria Bom Sucesso Ltda): R$ 13.890,02

Pojuca — SILCE (canais eletrônicos): R$ 13.890,02

Prado — Mãe de Sorte Loterias Ltda: R$ 27.780,04

Salvador — Internet Banking Caixa: R$ 13.890,02

Salvador — Lotérica da Lapinha (Amoedo e Baptista Ltda): R$ 27.780,04

São Desidério — SILCE (canais eletrônicos): R$ 13.890,02

São Gonçalo dos Campos — Rima Loterias (Rima Loterias e Serviços): R$ 55.560,00

Vitória da Conquista — Lotérica Candeias GBarbosa (Loterica Conquista Ltda): R$ 13.890,02

Prêmio principal sai para Fortaleza e Rio de Janeiro

Um dos bilhetes vencedores da Mega especial foi registrado em Fortaleza (CE), na Loteria Aldeota. A aposta foi feita em formato de bolão com 100 cotas, o que garantiu que o prêmio fosse dividido entre os participantes.

O outro bilhete premiado saiu no Rio de Janeiro (RJ), registrado na Patrícius Loteria. Neste caso, a aposta foi simples, com seis dezenas marcadas.

Cada uma das apostas vencedoras vai receber R$ 168.170.026,83.

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