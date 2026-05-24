LOTERIA

14 apostas da Bahia faturam prêmios na Mega-Sena de 30 anos; veja locais

Prêmios somados passam dos R$ 313 mil

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:10

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Bahia registrou diversas apostas premiadas na faixa da quina no concurso 3.010 da Mega-Sena, neste domingo (24), com ganhadores espalhados por diferentes cidades e valores variando conforme o tipo de aposta realizada. Nessa edição especial de 30 anos da loteria, o prêmio não acumulava.

Os números sorteados foram 03, 30, 33, 35, 45 e 47.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Em Araci, uma aposta feita na Casa Lotérica Cerqueira, acertou cinco dezenas em um jogo com sete números e garantiu R$ 27.780,04. Em Brumado, na Unidas Loterias, uma aposta simples de seis números levou R$ 13.890,02.

Em Feira de Santana, três registros distintos chamaram atenção: na Lotérica Esperança, um bolão com oito cotas rendeu R$ 13.890,00; na unidade Lotéricas em Canais Eletrônicos (SILCE), uma aposta com nove números garantiu R$ 55.560,08; e na Lotérica Feira VII, uma aposta simples de seis dezenas foi premiada com R$ 13.890,02.

Em Juazeiro, uma aposta realizada pelo Internet Banking Caixa, da Caixa Econômica Federal, também acertou cinco números e recebeu R$ 13.890,02. O mesmo valor foi pago em Laje, na Lotérica Boa Sorte, e em Paulo Afonso, na Lotérica Bom Sucesso, ambas com apostas simples de seis dezenas.

Em Pojuca e São Desidério, apostas feitas pelos canais eletrônicos da SILCE também foram contempladas com R$ 13.890,02 cada. Já em Salvador, duas apostas foram contempladas: uma realizada via Internet Banking Caixa, com prêmio de R$ 13.890,02, e outra na Lotérica da Lapinha, da Amoedo e Baptista Ltda, que acertou cinco dezenas com sete números jogados e levou R$ 27.780,04.

VEJA TODAS APOSTAS BAIANAS QUE ACERTARAM A QUINA

Araci — Casa Lotérica Cerqueira (Casa Lotérica Cerqueira Ltda): R$ 27.780,04

Brumado — Unidas Loterias (Unidas Loterias Ltda ME): R$ 13.890,02

Feira de Santana — Lotérica Esperança (bolão com 8 cotas): R$ 13.890,00

Feira de Santana — SILCE (Lotéricas em Canais Eletrônicos): R$ 55.560,08

Feira de Santana — Lotérica Feira VII: R$ 13.890,02

Juazeiro — Internet Banking Caixa (Caixa Econômica Federal): R$ 13.890,02

Laje — Lotérica Boa Sorte (Paulo Cezar Nascimento Lopes & Cia Ltda): R$ 13.890,02

Paulo Afonso — Lotérica Bom Sucesso (Loteria Bom Sucesso Ltda): R$ 13.890,02

Pojuca — SILCE (canais eletrônicos): R$ 13.890,02

Prado — Mãe de Sorte Loterias Ltda: R$ 27.780,04

Salvador — Internet Banking Caixa: R$ 13.890,02

Salvador — Lotérica da Lapinha (Amoedo e Baptista Ltda): R$ 27.780,04

São Desidério — SILCE (canais eletrônicos): R$ 13.890,02

São Gonçalo dos Campos — Rima Loterias (Rima Loterias e Serviços): R$ 55.560,00

Vitória da Conquista — Lotérica Candeias GBarbosa (Loterica Conquista Ltda): R$ 13.890,02

Prêmio principal sai para Fortaleza e Rio de Janeiro

Um dos bilhetes vencedores da Mega especial foi registrado em Fortaleza (CE), na Loteria Aldeota. A aposta foi feita em formato de bolão com 100 cotas, o que garantiu que o prêmio fosse dividido entre os participantes.

O outro bilhete premiado saiu no Rio de Janeiro (RJ), registrado na Patrícius Loteria. Neste caso, a aposta foi simples, com seis dezenas marcadas.