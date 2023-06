2023 ainda tem três feriados que caem na quinta e podem ter ponto facultativo

O feriado de Corpus Christi já passou, mas o ano de 2023 ainda tem mais oito feriados previstos no segundo semestre. Três deles são passíveis de ponto facultativo no dia seguinte, pois caem em uma quinta-feira: Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados.



O Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia, em 8 de dezembro cairá numa sexta-feira.



A Proclamação da República cairá no meio da semana, em uma quarta. Enquanto Independência da Bahia, para a infelicidade dos amantes de feriados, será comemorada em um domingo.