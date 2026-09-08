MOBILIZAÇÃO

5 praias da Bahia terão mutirões de limpeza em setembro; veja onde e quando participar

Em 2025, iniciativa da Rede Biomar retiraram 4,7 toneladas de resíduos do litoral brasileiro; um terço, era plástico

Mariana Rios

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 17:00

Mutirões de limpeza em praias da Bahia Crédito: Divulgação

Cinco praias da Bahia estão entre os locais que receberão, neste mês de setembro, mutirões de limpeza promovidos pela Rede de Conservação da Biodiversidade Marinha (Biomar) em apoio ao World Cleanup Day, o Dia Mundial da Limpeza. As ações serão realizadas em Prado, Porto Seguro e Mucuri, com participação de voluntários, escolas, comunidades, organizações locais e órgãos públicos.

Na Bahia, a programação começará no domingo (13), às 7h30, na Praia do Centro, em Prado. No dia 19, haverá ações na Praia de Taperapuan, em Porto Seguro, a partir das 8h, e na Praia de Araçaípe, em Arraial d'Ajuda, às 9h. Na mesma data, Cumuruxatiba, distrito de Prado, terá mutirão a partir das 7h. Já em Mucuri, a mobilização está marcada para 25 de setembro, às 7h.

Mutirões de limpeza em praias da Bahia 1 de 8

Os mutirões fazem parte de uma mobilização nacional articulada pelos projetos Albatroz, Baleia Jubarte, Coral Vivo, Golfinho Rotador e Meros do Brasil, que integram a Rede Biomar e são patrocinados pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Registro do lixo

Além da retirada do lixo, os materiais encontrados nas praias são separados, pesados e registrados. O levantamento serve para produzir dados sobre a poluição marinha e pode contribuir para pesquisas, campanhas educativas e políticas públicas voltadas à conservação dos oceanos.

Os números das ações anteriores mostram a dimensão do problema. Desde 2018, os mutirões integrados da Rede Biomar já reuniram mais de 4.400 voluntários e retiraram cerca de 17 toneladas de lixo do litoral brasileiro.

Somente em 2025, 1.813 pessoas participaram das ações realizadas em cinco estados. Ao todo, as equipes percorreram 28 quilômetros de litoral, encheram 557 sacos e retiraram 4,7 toneladas de resíduos. Foram registrados 32.013 itens, enquanto a triagem analisou o conteúdo de 194 sacos ao longo de 127 horas de trabalho.

Mar de plástico

O plástico foi o principal resíduo encontrado no ano passado. O material correspondeu a 36,6% do peso coletado, cerca de 1,7 tonelada, e a 51% dos itens registrados. Nas amostras submetidas a uma triagem mais detalhada, a participação do plástico chegou a 85%.

Entre os objetos encontrados em 2025 estavam itens pouco comuns, como dois fardos de borracha da Segunda Guerra Mundial, localizados em Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro, na Bahia, e em Barreiros, Pernambuco. Também foram recolhidas garrafas PET com rótulos em chinês em Prado (BA) e Barreiros (PE), além de um assento sanitário, um garrafão plástico com validade de 1997, um botijão de gás e bonecas danificadas.

Para a Rede Biomar, o registro dos resíduos permite ir além da limpeza pontual das praias. A identificação e a classificação dos materiais ajudam a mostrar como diferentes tipos de lixo chegam ao ambiente marinho e permanecem nele, além de transformar a participação dos voluntários em uma forma de ciência cidadã.

Onde serão os mutirões na Bahia

Prado — Praia do Centro

13 de setembro, às 7h30.

Porto Seguro — Praia de Taperapuan

19 de setembro, às 8h.

Em frente ao Quiosque Axé Moi, na Avenida Beira-Mar, 6500.

Arraial d'Ajuda — Praia de Araçaípe

19 de setembro, às 9h.

Em frente ao quiosque Canto d'Alvorada.

Cumuruxatiba — Prado

19 de setembro, às 7h.

Mucuri