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5 praias da Bahia terão mutirões de limpeza em setembro; veja onde e quando participar

Em 2025, iniciativa da Rede Biomar retiraram 4,7 toneladas de resíduos do litoral brasileiro; um terço, era plástico

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 17:00

Mutirões de limpeza em praias da Bahia
Mutirões de limpeza em praias da Bahia Crédito: Divulgação

Cinco praias da Bahia estão entre os locais que receberão, neste mês de setembro, mutirões de limpeza promovidos pela Rede de Conservação da Biodiversidade Marinha (Biomar) em apoio ao World Cleanup Day, o Dia Mundial da Limpeza. As ações serão realizadas em Prado, Porto Seguro e Mucuri, com participação de voluntários, escolas, comunidades, organizações locais e órgãos públicos.

Na Bahia, a programação começará no domingo (13), às 7h30, na Praia do Centro, em Prado. No dia 19, haverá ações na Praia de Taperapuan, em Porto Seguro, a partir das 8h, e na Praia de Araçaípe, em Arraial d'Ajuda, às 9h. Na mesma data, Cumuruxatiba, distrito de Prado, terá mutirão a partir das 7h. Já em Mucuri, a mobilização está marcada para 25 de setembro, às 7h.

Mutirões de limpeza em praias da Bahia

Recolhimento de lixo em praia de Cumuruxatiba, distrito de Prado: o plástico é o campeão dos mutirões: em 2025, representou 51% dos itens encontrados nas praias e 36,6% do peso total recolhido por Divulgação
Dois fardos de borracha da Segunda Guerra Mundial apareceram nas praias de Arraial d'Ajuda, na Bahia (foto), e Barreiros, em Pernambuco por Divulgação
Em 2025, os mutirões retiraram 4,7 toneladas de resíduos de 28 quilômetros de faixa litorânea em cinco estados brasileiros (na foto, Prado) por Divulgação
Nem todo lixo encontrado na praia é recente: entre os achados estão objetos que podem permanecer décadas no ambiente (na foto, Santa Cruz Cabrália) por Divulgação
O plástico aparece em diferentes formas e tamanhos, de garrafas e embalagens a fragmentos que podem ser difíceis de identificar durante a coleta (em Porto Seguro/BA) por Divulgação
Mais de 32 mil itens foram registrados nas ações de limpeza realizadas pela Rede Biomar em 2025, permitindo identificar os tipos de resíduos que chegam às praias por Divulgação
Garrafas PET com rótulos em chinês foram recolhidas nas praias de Prado, na Bahia, e Barreiros, em Pernambuco por Divulgação
O que parece apenas lixo na areia vira dado ambiental: os materiais recolhidos são separados, pesados e registrados para ajudar a monitorar a poluição do litoral por Divulgação
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Recolhimento de lixo em praia de Cumuruxatiba, distrito de Prado: o plástico é o campeão dos mutirões: em 2025, representou 51% dos itens encontrados nas praias e 36,6% do peso total recolhido por Divulgação

Os mutirões fazem parte de uma mobilização nacional articulada pelos projetos Albatroz, Baleia Jubarte, Coral Vivo, Golfinho Rotador e Meros do Brasil, que integram a Rede Biomar e são patrocinados pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Registro do lixo

Além da retirada do lixo, os materiais encontrados nas praias são separados, pesados e registrados. O levantamento serve para produzir dados sobre a poluição marinha e pode contribuir para pesquisas, campanhas educativas e políticas públicas voltadas à conservação dos oceanos.

Os números das ações anteriores mostram a dimensão do problema. Desde 2018, os mutirões integrados da Rede Biomar já reuniram mais de 4.400 voluntários e retiraram cerca de 17 toneladas de lixo do litoral brasileiro.

Somente em 2025, 1.813 pessoas participaram das ações realizadas em cinco estados. Ao todo, as equipes percorreram 28 quilômetros de litoral, encheram 557 sacos e retiraram 4,7 toneladas de resíduos. Foram registrados 32.013 itens, enquanto a triagem analisou o conteúdo de 194 sacos ao longo de 127 horas de trabalho.

Mar de plástico

O plástico foi o principal resíduo encontrado no ano passado. O material correspondeu a 36,6% do peso coletado, cerca de 1,7 tonelada, e a 51% dos itens registrados. Nas amostras submetidas a uma triagem mais detalhada, a participação do plástico chegou a 85%.

Entre os objetos encontrados em 2025 estavam itens pouco comuns, como dois fardos de borracha da Segunda Guerra Mundial, localizados em Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro, na Bahia, e em Barreiros, Pernambuco. Também foram recolhidas garrafas PET com rótulos em chinês em Prado (BA) e Barreiros (PE), além de um assento sanitário, um garrafão plástico com validade de 1997, um botijão de gás e bonecas danificadas.

Para a Rede Biomar, o registro dos resíduos permite ir além da limpeza pontual das praias. A identificação e a classificação dos materiais ajudam a mostrar como diferentes tipos de lixo chegam ao ambiente marinho e permanecem nele, além de transformar a participação dos voluntários em uma forma de ciência cidadã.

Onde serão os mutirões na Bahia

Prado — Praia do Centro

13 de setembro, às 7h30.

Porto Seguro — Praia de Taperapuan

19 de setembro, às 8h.

Em frente ao Quiosque Axé Moi, na Avenida Beira-Mar, 6500.

Arraial d'Ajuda — Praia de Araçaípe

19 de setembro, às 9h.

Em frente ao quiosque Canto d'Alvorada.

Cumuruxatiba — Prado

19 de setembro, às 7h.

Mucuri

25 de setembro, às 7h.

Tags:

Limpeza Praia Microplástico Lixo Mutirões

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