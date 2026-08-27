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84% das baianas percebem aumento da violência doméstica

Percentual na Bahia supera a média nacional de 79%; levantamento do Senado mostra ainda que 29% das brasileiras vivem situações de violência sem se reconhecer como vítimas

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:22

Violência contra a mulher
Violência contra a mulher Crédito: Shutterstock

A percepção de que a violência doméstica aumentou faz parte da realidade de 84% das mulheres na Bahia, segundo a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, divulgada pelo Senado Federal. O índice coloca o estado acima da média brasileira, de 79%, entre as mulheres que afirmaram perceber crescimento dos casos nos 12 meses anteriores ao levantamento.

O dado integra a pesquisa realizada pelo DataSenado e pelo Observatório da Mulher contra a Violência (OMV), que entrevistou 21.641 mulheres em todo o país. O levantamento também revela uma dificuldade que pode esconder parte do tamanho do problema: 33% das brasileiras relataram ter passado por situações compatíveis com violência doméstica ou familiar, mas apenas 4% disseram espontaneamente que haviam sido vítimas. Isso significa que 29% vivenciaram situações de violência sem reconhecê-las ou identificá-las dessa forma.

Mulheres vítimas de violência - alguns casos terminaram em feminicídios

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Leidimar foi morta por Flávio Jr. por Reprodução
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Manuela Vieira Matos Silva por Reprodução
Manuela Vieira Matos Silva por Reprodução/ Redes sociais
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Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
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Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
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Karielle e Nicolas foram mortos a facadas por Reprodução
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Leonardo Ceschini, empresário corinthiano acusado de matar a esposa palmeirense Érica Ceschini, será julgado pelo Tribunal do Júri por Reprodução
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Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
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Regiane Lacerda, 22 anos, foi vítima de feminicídio em Campo Alegre de Lourdes por Reprodução
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Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
Velório de Flávia Barros, vítima de feminicídio, em Paulo Afonso por Reprodução
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Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
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Vera Lúcia foi achada desacordada; suspeito seria ex por Reprodução

A pesquisa mostra que a violência pode estar presente em situações que nem sempre são imediatamente reconhecidas pelas próprias mulheres como agressões. Para especialistas ouvidos pelo Senado, identificar a violência é um passo importante para que a vítima consiga procurar proteção e acessar os serviços disponíveis.

No cenário nacional, 62% dos casos de violência doméstica ou familiar têm o marido ou companheiro como agressor. Além disso, 12% das mulheres brasileiras que relataram violência disseram que ainda vivem com o agressor.

Conhecimento sobre a Lei Maria da Penha

Outro ponto levantado pela pesquisa é o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. No Brasil, 78% das entrevistadas afirmaram conhecer pouco ou nada sobre a legislação — sendo 67% as que disseram conhecer pouco e 11% as que declararam não conhecer nada.

O levantamento também avaliou o conhecimento das mulheres sobre serviços que fazem parte da rede de proteção. As delegacias da mulher são conhecidas por 93% das entrevistadas; o Ligue 180, por 76%; a Defensoria Pública, por 87%; e serviços de assistência social, como CRAS e CREAS, por 81%.

A pesquisa é realizada pelo Senado há 20 anos e faz parte do Mapa Nacional da Violência de Gênero, plataforma que reúne dados sobre violência contra as mulheres nos estados brasileiros. A edição mais recente utiliza dados de 2025.

Tags:

Feminicído Violência Doméstica Senado Violência Contra A Mulher

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