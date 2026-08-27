PESQUISA

84% das baianas percebem aumento da violência doméstica

Percentual na Bahia supera a média nacional de 79%; levantamento do Senado mostra ainda que 29% das brasileiras vivem situações de violência sem se reconhecer como vítimas

Mariana Rios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:22

Violência contra a mulher Crédito: Shutterstock

A percepção de que a violência doméstica aumentou faz parte da realidade de 84% das mulheres na Bahia, segundo a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, divulgada pelo Senado Federal. O índice coloca o estado acima da média brasileira, de 79%, entre as mulheres que afirmaram perceber crescimento dos casos nos 12 meses anteriores ao levantamento.

O dado integra a pesquisa realizada pelo DataSenado e pelo Observatório da Mulher contra a Violência (OMV), que entrevistou 21.641 mulheres em todo o país. O levantamento também revela uma dificuldade que pode esconder parte do tamanho do problema: 33% das brasileiras relataram ter passado por situações compatíveis com violência doméstica ou familiar, mas apenas 4% disseram espontaneamente que haviam sido vítimas. Isso significa que 29% vivenciaram situações de violência sem reconhecê-las ou identificá-las dessa forma.

Mulheres vítimas de violência - alguns casos terminaram em feminicídios 1 de 123

A pesquisa mostra que a violência pode estar presente em situações que nem sempre são imediatamente reconhecidas pelas próprias mulheres como agressões. Para especialistas ouvidos pelo Senado, identificar a violência é um passo importante para que a vítima consiga procurar proteção e acessar os serviços disponíveis.

No cenário nacional, 62% dos casos de violência doméstica ou familiar têm o marido ou companheiro como agressor. Além disso, 12% das mulheres brasileiras que relataram violência disseram que ainda vivem com o agressor.

Conhecimento sobre a Lei Maria da Penha

Outro ponto levantado pela pesquisa é o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. No Brasil, 78% das entrevistadas afirmaram conhecer pouco ou nada sobre a legislação — sendo 67% as que disseram conhecer pouco e 11% as que declararam não conhecer nada.

O levantamento também avaliou o conhecimento das mulheres sobre serviços que fazem parte da rede de proteção. As delegacias da mulher são conhecidas por 93% das entrevistadas; o Ligue 180, por 76%; a Defensoria Pública, por 87%; e serviços de assistência social, como CRAS e CREAS, por 81%.