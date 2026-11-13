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Abatedouro clandestino é descoberto na Bahia com mais de duas toneladas de carne e vísceras

Fiscalização encontrou animais abatidos e outros 13 à espera do abate

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 17:47

Mais de duas toneladas de carne e vísceras foram apreendidas
Mais de duas toneladas de carne e vísceras foram apreendidas Crédito: Reprodução/Ascom ADAB

Cerca de duas toneladas de carne e 440 quilos de vísceras de animais foram apreendidos pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) em Camamu, no sul da Bahia. A operação, realizada com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Ambiental, identificou um abatedouro clandestino no distrito de Travessão, onde os itens eram armazenados sem garantias de condições sanitárias adequadas para o consumo humano.

Durante a ação, os agentes encontraram quatro animais já abatidos, além de vestígios do abate de outros cinco, cuja carne havia sido comercializada antes da chegada das equipes de fiscalização.

Mais de duas toneladas de carne e vísceras foram apreendidas em Camamu

Mais de duas toneladas de carne e vísceras foram apreendidas por Reprodução/Ascom ADAB
Mais de duas toneladas de carne e vísceras foram apreendidas por Reprodução/Ascom ADAB
Mais de duas toneladas de carne e vísceras foram apreendidas por Reprodução/Ascom ADAB
Mais de duas toneladas de carne e vísceras foram apreendidas por Reprodução/Ascom ADAB
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Mais de duas toneladas de carne e vísceras foram apreendidas por Reprodução/Ascom ADAB

Outros 13 animais foram encontrados vivos em um curral, onde aguardavam o abate. Eles foram encaminhados ao Matadouro Regional de Itabuna, estabelecimento que opera sob inspeção sanitária oficial.

Ao todo, foram apreendidos duas toneladas de carne, 270 quilos de vísceras brancas e 170 quilos de vísceras vermelhas. Todo o material foi destruído devido à ausência de inspeção veterinária e de garantias sanitárias que assegurassem a qualidade dos produtos.

Segundo a Adab, o consumo de carne proveniente de abates clandestinos representa um risco à saúde pública, uma vez que os produtos não passam pelos procedimentos obrigatórios de fiscalização e controle sanitário.

A falta de inspeção pode favorecer a comercialização de alimentos contaminados e a transmissão de doenças, incluindo enfermidades que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos.

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