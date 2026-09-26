TRAGÉDIA

Acidente com ônibus deixa sete mortos e pelo menos 13 feridos na região da Chapada Diamantina

Entre as vítimas fatais está um soldado da Polícia Militar; Corpo de Bombeiros atuou no resgate e Polícia Civil investiga as causas da colisão

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 08:51

Acidente com ônibus deixa sete mortos e pelo menos 13 feridos na região da Chapada Diamantina Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo um ônibus da empresa Real Maia deixou sete pessoas mortas e pelo menos 13 feridas no final da noite de sexta-feira (25), na BR-242, entre os municípios de Seabra e Iraquara, na Chapada Diamantina, na Bahia. Entre as vítimas fatais está o soldado da Polícia Militar Lucas José Jesus Santana. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que se solidarizou com familiares, amigos e colegas das vítimas.

Segundo a SSP-BA, o Corpo de Bombeiros Militar trabalhou no resgate dos passageiros e do motorista do ônibus da empresa Real Maia. A secretaria informou ainda que todas as medidas para investigar as causas do acidente estão sendo adotadas pela Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Técnica.