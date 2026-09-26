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Acidente com ônibus deixa sete mortos e pelo menos 13 feridos na região da Chapada Diamantina

Entre as vítimas fatais está um soldado da Polícia Militar; Corpo de Bombeiros atuou no resgate e Polícia Civil investiga as causas da colisão

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 08:51

Acidente com ônibus deixa sete mortos e pelo menos 13 feridos na região da Chapada Diamantina
Acidente com ônibus deixa sete mortos e pelo menos 13 feridos na região da Chapada Diamantina Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo um ônibus da empresa Real Maia deixou sete pessoas mortas e pelo menos 13 feridas no final da noite de sexta-feira (25), na BR-242, entre os municípios de Seabra e Iraquara, na Chapada Diamantina, na Bahia. Entre as vítimas fatais está o soldado da Polícia Militar Lucas José Jesus Santana. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que se solidarizou com familiares, amigos e colegas das vítimas.

Segundo a SSP-BA, o Corpo de Bombeiros Militar trabalhou no resgate dos passageiros e do motorista do ônibus da empresa Real Maia. A secretaria informou ainda que todas as medidas para investigar as causas do acidente estão sendo adotadas pela Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Técnica.

O CORREIO buscou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas ainda não obteve retorno. O Corpo de Bombeiros também foi procurado para dar informações sobre o resgate, para onde as vítimas foram socorridas, mas também não se pronunciou ainda. A reportagem também tentou contato pelos canais de comunicação da empresa de ônibus envolvida na tragédia, a Real Maia, mas também não obteve retorno.

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