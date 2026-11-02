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Acidente entre van e carro na madrugada deixa um morto e oito feridos em estrada da Bahia

Motorista foi socorrido e levado ao Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiu aos ferimentos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 07:58

Carro bateu de frente com van na BR-330
Carro bateu de frente com van na BR-330 Crédito: Reprodução

Uma colisão frontal entre uma van e um carro de passeio deixou um morto e oito pessoas gravemente feridas na BR-330, em Jequié, no Sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu por volta das 0h35 desta segunda-feira (2), no km 810 da rodovia.

O motorista do carro, que seria morador de Jequié e ainda não teve a identidade divulgada, chegou a receber atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Ele foi encaminhado ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), mas não resistiu aos ferimentos.

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Além da vítima fatal, outras oito pessoas ficaram gravemente feridas na colisão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e aguardava a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

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Tags:

Bahia Acidente Morte Estrada

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