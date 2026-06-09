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Acima de R$ 6 bilhões: saiba quais são as 10 gigantes do atacado que mais faturam na Bahia

Pesquisa foi divulgada pela Abad em parceria com a NielsenIQ

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de junho de 2026 às 14:00

Veja os faturamentos das empresas de atacado na Bahia em 2025
Veja os faturamentos das empresas de atacado na Bahia em 2025 Crédito: Reprodução

Dados sobre o faturamento do setor atacadista e distribuidor no Brasil em 2025 indicam que a Bahia respondeu por R$ 10,6 bilhões dos R$ 48,86 bilhões faturados pelas empresas do segmento na região Nordeste. O resultado representa um crescimento de 15% em relação ao ano anterior e foi impulsionado, principalmente, pelo desempenho do Atakadão Atakarejo, líder estadual com faturamento de R$ 6,3 bilhões.

Os dados integram o Ranking da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) divulgado em parceria com a NielsenIQ. Nacionalmente, o mercado atacadista distribuidor registrou faturamento de R$ 616,6 bilhões em 2025, o que representa aumento real de 11% em relação ao ano anterior, se levada em consideração a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

Setor atacadista no Brasil e na Bahia

Ranking maiores faturamentos de atacadistas em 2025 no Brasil por Divulgação
Empresas do setor que mais faturaram em 2025 no Nordeste por Reprodução
Empresas do setor que mais faturaram em 2025 na Bahia por Reprodução
Atakadão Atakarejo ocupa a sexta posição no levantamento, com faturamento de R$ 6,317 bilhões por Divulgação
A história do Atakarejo teve início no final da década de 1970, quando Teobaldo Costa, seu fundador, montou uma barraca de frutas e verduras por Divulgação
Em 2023, o Atakarejo anunciou sua associação com o fundo de investimentos Pátria.  por Divulgação
O Atakarejo mistura as características do atacado e do varejo, permitindo que tanto pessoas físicas quanto empresas menores comprem produtos por Divulgação
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Ranking maiores faturamentos de atacadistas em 2025 no Brasil por Divulgação

O Nordeste possui o maior número de participantes no estudo do Ranking, com 301 empresas, o que corresponde a 39,2% do total de 768 respondentes do estudo. Na Bahia, foram 29 participantes. O segmento, que às vezes pode parecer invisível ao consumidor final, é responsável por comprar produtos em grande volume direto da indústria, armazená-los e revendê-los fracionados para o varejo, como supermercados e pequenos negócios. Entre segunda (8) e quarta-feira (10), Abad realiza a sua 45º Convenção, em Atibaia, no estado de São Paulo. 

Bahia

Representando a Bahia, o Atakadão Atakarejo lidera o ranking estadual e ocupa a sexta posição no levantamento nacional das maiores distribuidoras e atacadistas do país. A trajetória da empresa começou no fim da década de 1970, quando o fundador Teobaldo Costa iniciou um pequeno negócio de frutas e verduras, que evoluiu para mercearia, padaria, supermercado e, posteriormente, para o primeiro Atakarejo, inaugurado em 1994.

Em 2023, a rede anunciou uma associação com o fundo de investimentos Pátria, em uma operação estimada pelo mercado entre R$ 700 milhões e R$ 850 milhões, reforçando sua estratégia de expansão.

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Na sequência do ranking baiano aparecem a Cabral & Sousa, de Vitória da Conquista, com faturamento de R$ 756,9 milhões, e a Dimacol, que possui sede em Caculé, que alcançou R$ 686,7 milhões em receitas em 2025.

Completando as cinco primeiras posições estão o Grupo Bergton, também de Vitória da Conquista, que registrou faturamento de R$ 315,7 milhões, e a Sost Comercial, de Lauro de Freitas, com R$ 270,1 milhões. Juntas, essas quatro empresas movimentaram cerca de R$ 2,03 bilhões no período. O valor equivale a pouco mais de 32% do faturamento obtido pelo líder Atakadão Atakarejo.

Apesar de contar com a líder absoluta do ranking nordestino, o Atakadão Atakarejo, a Bahia não é a principal referência regional quando se observa o conjunto das maiores distribuidoras e atacadistas. Entre as dez empresas com maior faturamento do Nordeste em 2025, apenas uma é baiana. Pernambuco emplaca três representantes no ranking, enquanto Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Piauí também aparecem com empresas entre as maiores da região.

A repórter viajou a Atibaia, em São Paulo, para a cobertura da Convenção ABAD 2026 a convite da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad).

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