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Acima de R$ 6 bilhões: saiba quais são as 10 gigantes do atacado que mais faturam na Bahia

Pesquisa foi divulgada pela Abad em parceria com a NielsenIQ

Maysa Polcri

Publicado em 9 de junho de 2026 às 14:00

Veja os faturamentos das empresas de atacado na Bahia em 2025 Crédito: Reprodução

Dados sobre o faturamento do setor atacadista e distribuidor no Brasil em 2025 indicam que a Bahia respondeu por R$ 10,6 bilhões dos R$ 48,86 bilhões faturados pelas empresas do segmento na região Nordeste. O resultado representa um crescimento de 15% em relação ao ano anterior e foi impulsionado, principalmente, pelo desempenho do Atakadão Atakarejo, líder estadual com faturamento de R$ 6,3 bilhões.

Os dados integram o Ranking da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) divulgado em parceria com a NielsenIQ. Nacionalmente, o mercado atacadista distribuidor registrou faturamento de R$ 616,6 bilhões em 2025, o que representa aumento real de 11% em relação ao ano anterior, se levada em consideração a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Setor atacadista no Brasil e na Bahia 1 de 7

O Nordeste possui o maior número de participantes no estudo do Ranking, com 301 empresas, o que corresponde a 39,2% do total de 768 respondentes do estudo. Na Bahia, foram 29 participantes. O segmento, que às vezes pode parecer invisível ao consumidor final, é responsável por comprar produtos em grande volume direto da indústria, armazená-los e revendê-los fracionados para o varejo, como supermercados e pequenos negócios. Entre segunda (8) e quarta-feira (10), Abad realiza a sua 45º Convenção, em Atibaia, no estado de São Paulo.

Bahia

Representando a Bahia, o Atakadão Atakarejo lidera o ranking estadual e ocupa a sexta posição no levantamento nacional das maiores distribuidoras e atacadistas do país. A trajetória da empresa começou no fim da década de 1970, quando o fundador Teobaldo Costa iniciou um pequeno negócio de frutas e verduras, que evoluiu para mercearia, padaria, supermercado e, posteriormente, para o primeiro Atakarejo, inaugurado em 1994.

Em 2023, a rede anunciou uma associação com o fundo de investimentos Pátria, em uma operação estimada pelo mercado entre R$ 700 milhões e R$ 850 milhões, reforçando sua estratégia de expansão.



Na sequência do ranking baiano aparecem a Cabral & Sousa, de Vitória da Conquista, com faturamento de R$ 756,9 milhões, e a Dimacol, que possui sede em Caculé, que alcançou R$ 686,7 milhões em receitas em 2025.

Completando as cinco primeiras posições estão o Grupo Bergton, também de Vitória da Conquista, que registrou faturamento de R$ 315,7 milhões, e a Sost Comercial, de Lauro de Freitas, com R$ 270,1 milhões. Juntas, essas quatro empresas movimentaram cerca de R$ 2,03 bilhões no período. O valor equivale a pouco mais de 32% do faturamento obtido pelo líder Atakadão Atakarejo.

Apesar de contar com a líder absoluta do ranking nordestino, o Atakadão Atakarejo, a Bahia não é a principal referência regional quando se observa o conjunto das maiores distribuidoras e atacadistas. Entre as dez empresas com maior faturamento do Nordeste em 2025, apenas uma é baiana. Pernambuco emplaca três representantes no ranking, enquanto Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Piauí também aparecem com empresas entre as maiores da região.