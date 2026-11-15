BAHIA

ACM Neto manifesta solidariedade a cidades baianas atingidas por temporais e até chuva de granizo: 'Imagens preocupantes'

Ex-prefeito de Salvador compartilhou imagens dos estragos

Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 09:32

Chuva de granizo atinge cidades da Bahia e assusta moradores neste sábado Crédito: Reprodução

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto manifestou solidariedade aos municípios baianos atingidos pelas fortes chuvas registradas neste sábado (14). Em publicação nas redes sociais neste domingo (15), o político compartilhou um vídeo que mostra os estragos provocados por uma chuva de granizo em Santo Estêvão, no interior da Bahia, e demonstrou preocupação com a situação das cidades afetadas.

"Que Deus proteja as cidades baianas atingidas pelas fortes chuvas neste final de semana. Vi imagens preocupantes em Ruy Barbosa, Rafael Jambeiro, Ubaíra… Também me chamou bastante a atenção o cenário de destruição em Santo Estêvão, após a chuva de granizo", escreveu. Ele publicou também um vídeo mostrando estragos causados pelo temporal.

A manifestação ocorre após temporais atingirem diferentes municípios do estado. Conforme noticiado pelo CORREIO, moradores de Santo Estêvão e Cabaceiras do Paraguaçu registraram a ocorrência de granizo no fim da tarde de sábado. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a intensidade da precipitação e o susto provocado pela queda das pedras de gelo.

Em Santo Estêvão, o temporal deixou um cenário de destruição, com danos registrados em imóveis e veículos. A ocorrência também foi acompanhada de fortes ventos e alagamentos.

ACM Neto também prestou solidariedade às famílias afetadas e reconheceu o trabalho dos gestores municipais diante dos transtornos. O ex-prefeito destacou especialmente o prefeito de Santo Estêvão, Tiago Dias, pelo esforço para prestar assistência à população.

"Minha solidariedade a todas as pessoas que foram direta ou indiretamente afetadas. Deixo também meu reconhecimento e apoio a todos os prefeitos que estão enfrentando esse desafio e trabalhando para amparar suas populações, em especial ao prefeito de Santo Estêvão, @tiagoprefeito. Que Deus cuide de todos!", declarou.

Alerta de tempestade

Antes da ocorrência, órgãos de meteorologia já haviam emitido avisos para o risco de tempestades na Bahia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantinha um alerta amarelo para este sábado (14), indicando perigo potencial.