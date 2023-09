Acordo judicial anula provas e elimina candidatos irregulares do concurso de professores da Uneb

O Ministério Público estadual firmou nesta quarta-feira (31), acordo judicial com a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) que prevê a aplicação de medidas contra fraudes identificadas no concurso para vagas de professores auxiliar nível A, realizado em junho de 2022 e suspenso pela Justiça a pedido do MP em agosto do ano passado. O acordo foi firmado dentro do processo da ação civil pública ajuizada pelo MP, no qual foi pedida a suspensão liminar do certame.