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Acusado de executar Mãe Bernadete é condenado a 28 anos de prisão

Pena será cumprida em regime fechado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 19:55

Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete
Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete Crédito: Reprodução

Josevan Dionísio dos Santos, um dos acusados de envolvimento no assassinato da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, conhecida como Mãe Bernadete, foi condenado a 28 anos de reclusão em regime inicial fechado. O julgamento ocorreu nesta terça-feira (13), no Fórum Ruy Barbosa, no bairro do Campo da Pólvora, em Salvador.

Acusado de efetuar os disparos que mataram a líder quilombola, Josevan foi considerado culpado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Os jurados acolheram a tese apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e reconheceram a prática do crime de homicídio qualificado, cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima.

O réu já estava preso preventivamente enquanto aguardava o julgamento. Após a condenação, a Justiça determinou a execução provisória da pena.

Caso Mãe Bernadete

Mãe Bernadete por Reprodução
Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças por Reprodução
Morte de Mãe Bernadete tem repercussão internacional por Arte sobre foto de Walisson Braga/Conaq
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Caso Mãe Bernadete: júri acontece no fórum Ruy Barbosa por Reprodução
BDM ameaça candidatos em quilombo baiano por Reprodução
Família e amigos pediram por justiça por Bruno Wendel/CORREIO
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
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Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: advogado da família da líder quilombola questiona adiamentoento do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: Movimentos sociais protestam contra o adiamento do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: advogado da família da líder quilombola questiona adiamento por Bruno Wendel/CORREIO
Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete por Reprodução
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Jurandyr Wellington, filho de Mãe Bernadete por Arisson Marinho/CORREIO
Família de Mãe Bernadete falou durante missa por Arisson Marinho/CORREIO
Corpo de Mãe Bernadete é sepultado na Quinta dos Lázaros por Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO
Filho de Mãe Bernadete durante velório por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Enterro de Mãe Bernadete aconteceu sob forte comoção por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Filho de Mãe Bernadete, Wellington Pacífico por Ana Albuquerque/CORREIO
Quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, onde Mãe Bernadete foi executada por Ana Albuquerque/CORREIO
Mãe Bernadete por Reprodução
Lula lamenta morte de Mãe Bernardete por Agência Brasil / Redes sociais
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Mãe Bernadete por Reprodução

A sessão foi presidida pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos, titular do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, e se estendeu ao longo de todo o dia. Familiares de Mãe Bernadete e estudantes de Direito acompanharam o julgamento.

Durante a sessão, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Josevan exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio e respondeu apenas às perguntas formuladas pela defesa.

Outros dois condenados

Josevan é o terceiro dos cinco acusados pelo assassinato de Mãe Bernadete a ser julgado. Outros dois réus, Arielson da Conceição dos Santos e Marílio dos Santos, já haviam sido condenados pelo Tribunal do Júri de Salvador, em sessões realizadas nos dias 13 e 14 de abril de 2026.

Arielson recebeu uma pena de 40 anos, cinco meses e 22 dias de reclusão, enquanto Marílio foi condenado a 29 anos e nove meses. Para ambos, foi estabelecido o regime inicial fechado. Marílio morreu dois dias após o julgamento.

O julgamento de Sérgio Ferreira de Jesus está marcado para o próximo dia 21 de outubro, também no Fórum Ruy Barbosa. Já o processo contra Ydney Carlos Santos de Jesus aguarda o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, etapa necessária para a realização do julgamento. Ainda não há data definida para a sessão.

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