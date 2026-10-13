BAHIA

Acusado de matar ex-ator mirim da TV Globo João Rebello em Trancoso é absolvido pela Justiça

Com a decisão, a Justiça revogou a prisão preventiva de Felipe Souza Bruno, e determinou a expedição do alvará de soltura

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 20:47

João Rebello Crédito: Reprodução

O homem acusado de matar o ex-ator mirim da TV Globo João Rebello Fernandes, 45 anos, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, foi absolvido pela Justiça baiana. Felipe Souza Bruno, conhecido como "Zingue", foi julgado nesta terça-feira (13).

De acordo com a ata da sessão do Tribunal do Júri, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) pediu a absolvição do réu por falta de comprovação da autoria do crime. A defesa também solicitou a absolvição pelo mesmo motivo.

Segundo o documento, os assistentes de acusação, no entanto, pediram a condenação de Felipe por homicídio qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

João Rebello, ex-ator mirim da TV Globo 1 de 13

O pedido de absolvição foi acolhido, e Felipe Bruno foi absolvido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O acusado havia sido preso em fevereiro de 2025, no Espírito Santo. Com a decisão, a Justiça revogou a prisão preventiva e determinou a expedição do alvará de soltura.

Segundo a denúncia, João Rebello foi morto a tiros enquanto estava dentro de um carro na Praça da Independência, ao lado do Mercado Nogueira. Dois homens que estavam em uma moto se aproximaram e atiraram à queima-roupa. Ele morreu no local. O crime ocorreu em outubro de 2024.

Conforme o documento, o crime teria ocorrido por um erro de identificação, já que a vítima teria sido confundida com outra pessoa que estava sendo ameaçada devido à proximidade com forças policiais.

Outros dois homens são citados na denúncia. Anderson Nascimento Sena morreu em dezembro de 2024, enquanto Wallace Santos Oliveira não foi pronunciado pela Justiça.

Carreira artística

João Rebello era filho da atriz e diretora Maria Rebello, e também sobrinho do diretor de TV Jorge Fernando, que morreu em 2019. Um dos papéis mais marcantes na sua carreira foi na novela Bebê a Bordo (1988).