Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acusado de matar ex-ator mirim da TV Globo João Rebello em Trancoso é absolvido pela Justiça

Com a decisão, a Justiça revogou a prisão preventiva de Felipe Souza Bruno, e determinou a expedição do alvará de soltura

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 20:47

João Rebello
João Rebello Crédito: Reprodução

O homem acusado de matar o ex-ator mirim da TV Globo João Rebello Fernandes, 45 anos, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, foi absolvido pela Justiça baiana. Felipe Souza Bruno, conhecido como "Zingue", foi julgado nesta terça-feira (13).

De acordo com a ata da sessão do Tribunal do Júri, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) pediu a absolvição do réu por falta de comprovação da autoria do crime. A defesa também solicitou a absolvição pelo mesmo motivo.

Segundo o documento, os assistentes de acusação, no entanto, pediram a condenação de Felipe por homicídio qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

João Rebello, ex-ator mirim da TV Globo

João Rebello em três momentos da carreira: nas novelas Bebê a Bordo, Vamp e Deus nos Acuda — Foto: Acervo/TV Globo por João Rebello
João Rebello. por Reprodução
Jorge Fernando, Maria Carol Rebello, Maria Rebello e João Rebello por Reprodução
João Rebello por Reprodução
Maria Rebello e João Rebello Fernandes por Reprodução
Detalhes da despedida a João Rebello Fernandes por Reprodução
João Rebello por Reprodução
Mãe de João Rebello comenta sobre a morte do filho em post nas redes sociais por Reprodução/Instagram
Maria Rebello e o filho João por Reprodução/Instagram
Ex-ator mirim, João Rebello atuava como DJ em Trancoso por Reprodução
João Rebello (em destaque na foto) com atores da novela Vamp por Reprodução
João Rebello ao lado de Glória Menezes, durante a novela Deus nos Acuda por Reprodução
Ex-ator mirim, João Rebello atuava como DJ em Trancoso por Reprodução/Instagram
1 de 13
João Rebello em três momentos da carreira: nas novelas Bebê a Bordo, Vamp e Deus nos Acuda — Foto: Acervo/TV Globo por João Rebello

O pedido de absolvição foi acolhido, e Felipe Bruno foi absolvido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O acusado havia sido preso em fevereiro de 2025, no Espírito Santo. Com a decisão, a Justiça revogou a prisão preventiva e determinou a expedição do alvará de soltura.

Segundo a denúncia, João Rebello foi morto a tiros enquanto estava dentro de um carro na Praça da Independência, ao lado do Mercado Nogueira. Dois homens que estavam em uma moto se aproximaram e atiraram à queima-roupa. Ele morreu no local. O crime ocorreu em outubro de 2024. 

Conforme o documento, o crime teria ocorrido por um erro de identificação, já que a vítima teria sido confundida com outra pessoa que estava sendo ameaçada devido à proximidade com forças policiais.

Leia mais

Imagem - Suspeito de envolvimento na morte de ex-ator mirim é morto em confronto policial

Suspeito de envolvimento na morte de ex-ator mirim é morto em confronto policial

Imagem - Suspeitos de envolvimento na morte de ex-ator mirim são identificados

Suspeitos de envolvimento na morte de ex-ator mirim são identificados

Imagem - Quem era João Rebello, ex-ator mirim da TV Globo assassinado em Trancoso

Quem era João Rebello, ex-ator mirim da TV Globo assassinado em Trancoso

Outros dois homens são citados na denúncia. Anderson Nascimento Sena morreu em dezembro de 2024, enquanto Wallace Santos Oliveira não foi pronunciado pela Justiça.

Carreira artística

João Rebello era filho da atriz e diretora Maria Rebello, e também sobrinho do diretor de TV Jorge Fernando, que morreu em 2019. Um dos papéis mais marcantes na sua carreira foi na novela Bebê a Bordo (1988).

Ele também se destacou em produções como Vamp (1991), Deus nos Acuda (1992) e Cambalacho (1986). Afastado da TV desde “Zazá”, em 1997, ele fez uma participação em 'Divertics' da Globo em 2013.

Mais recentes

Imagem - Acusado de executar Mãe Bernadete é condenado a 28 anos de prisão

Acusado de executar Mãe Bernadete é condenado a 28 anos de prisão
Imagem - Douglas Ruas quebra recorde e se torna o governador mais jovem do Rio desde 1959

Douglas Ruas quebra recorde e se torna o governador mais jovem do Rio desde 1959
Imagem - Flávio reitera que votará pelo fim da 6x1 e diz que maioria do PL deve seguir a opinião dele

Flávio reitera que votará pelo fim da 6x1 e diz que maioria do PL deve seguir a opinião dele