POLÍCIA

Acusados de matar mulher que saiu para encontro são presos durante operação na Bahia

Segunda fase da Operação Paraguai cumpriu dois mandados de prisão preventiva e prendeu outros três suspeitos em flagrante

Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 11:18

Esterfanir foi morta no início do ano Crédito: Reprodução

Cinco homens foram presos durante a segunda fase da Operação Paraguai, deflagrada na manhã desta sexta-feira (4), em Itambé, no sudoeste da Bahia. Dois dos suspeitos foram presos por força de mandados de prisão preventiva e outros três acabaram detidos em flagrante. A ação também apreendeu três espingardas, porções de cocaína e maconha, mais de R$ 2 mil em dinheiro, celulares, balanças de precisão e câmeras de monitoramento.

Entre os presos preventivamente estão dois homens de 26 anos investigados pela morte de Estefanir de Oliveira Nascimento, 30 anos. O crime aconteceu em 31 de janeiro deste ano, em Itambé. Um dos suspeitos foi localizado durante o cumprimento das ordens judiciais, enquanto o outro teve o mandado cumprido dentro do Presídio de Itabuna, onde já estava custodiado.

Operação Paraguai acontece em Itambé 1 de 5

As investigações também apontam que os alvos da operação são ligados a integrantes e colaboradores de um grupo criminoso com atuação em outros estados. Os suspeitos são investigados por crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes contra a vida. Os levantamentos que deram origem à nova fase da operação foram realizados a partir de inquéritos instaurados entre 2025 e 2026.

Durante o cumprimento dos mandados, outros três homens, de 24, 33 e 77 anos, foram presos em flagrante por suspeita de posse de arma de fogo e tráfico de drogas. Com eles e nos imóveis vistoriados, os policiais encontraram três espingardas, cocaína, uma bucha de maconha e R$ 2.052 em espécie.

Também foram recolhidos 16 aparelhos celulares, duas balanças eletrônicas e duas câmeras de monitoramento. As ordens de prisão e de busca e apreensão foram cumpridas em endereços localizados nos bairros Felipe Achy, conhecido como “Paraguai”, José Gusmão de Brito e Valdomiro Santos.