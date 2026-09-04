Acusados de matar mulher que saiu para encontro são presos durante operação na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 11:18
Cinco homens foram presos durante a segunda fase da Operação Paraguai, deflagrada na manhã desta sexta-feira (4), em Itambé, no sudoeste da Bahia. Dois dos suspeitos foram presos por força de mandados de prisão preventiva e outros três acabaram detidos em flagrante. A ação também apreendeu três espingardas, porções de cocaína e maconha, mais de R$ 2 mil em dinheiro, celulares, balanças de precisão e câmeras de monitoramento.
Entre os presos preventivamente estão dois homens de 26 anos investigados pela morte de Estefanir de Oliveira Nascimento, 30 anos. O crime aconteceu em 31 de janeiro deste ano, em Itambé. Um dos suspeitos foi localizado durante o cumprimento das ordens judiciais, enquanto o outro teve o mandado cumprido dentro do Presídio de Itabuna, onde já estava custodiado.
Operação Paraguai acontece em Itambé
As investigações também apontam que os alvos da operação são ligados a integrantes e colaboradores de um grupo criminoso com atuação em outros estados. Os suspeitos são investigados por crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes contra a vida. Os levantamentos que deram origem à nova fase da operação foram realizados a partir de inquéritos instaurados entre 2025 e 2026.
Durante o cumprimento dos mandados, outros três homens, de 24, 33 e 77 anos, foram presos em flagrante por suspeita de posse de arma de fogo e tráfico de drogas. Com eles e nos imóveis vistoriados, os policiais encontraram três espingardas, cocaína, uma bucha de maconha e R$ 2.052 em espécie.
Também foram recolhidos 16 aparelhos celulares, duas balanças eletrônicas e duas câmeras de monitoramento. As ordens de prisão e de busca e apreensão foram cumpridas em endereços localizados nos bairros Felipe Achy, conhecido como “Paraguai”, José Gusmão de Brito e Valdomiro Santos.
A segunda fase da Operação Paraguai foi realizada pela Delegacia Territorial de Itambé, vinculada à 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (21ª COORPIN/Itapetinga), com apoio de equipes da 10ª COORPIN/Vitória da Conquista e da Diretoria Regional de Polícia do Interior (DIRPIN/Sudoeste). Após as prisões, os cinco homens foram encaminhados à unidade policial e permanecem à disposição da Justiça.