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Acusados de matar mulher que saiu para encontro são presos durante operação na Bahia

Segunda fase da Operação Paraguai cumpriu dois mandados de prisão preventiva e prendeu outros três suspeitos em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 11:18

Esterfanir foi morta no início do ano
Esterfanir foi morta no início do ano Crédito: Reprodução

Cinco homens foram presos durante a segunda fase da Operação Paraguai, deflagrada na manhã desta sexta-feira (4), em Itambé, no sudoeste da Bahia. Dois dos suspeitos foram presos por força de mandados de prisão preventiva e outros três acabaram detidos em flagrante. A ação também apreendeu três espingardas, porções de cocaína e maconha, mais de R$ 2 mil em dinheiro, celulares, balanças de precisão e câmeras de monitoramento.

Entre os presos preventivamente estão dois homens de 26 anos investigados pela morte de Estefanir de Oliveira Nascimento, 30 anos. O crime aconteceu em 31 de janeiro deste ano, em Itambé. Um dos suspeitos foi localizado durante o cumprimento das ordens judiciais, enquanto o outro teve o mandado cumprido dentro do Presídio de Itabuna, onde já estava custodiado.

Operação Paraguai acontece em Itambé

Operação Paraguai acontece em Itambé por Divulgação
Operação Paraguai acontece em Itambé por Divulgação
Operação Paraguai acontece em Itambé por Divulgação
Operação Paraguai acontece em Itambé por Divulgação
Operação Paraguai acontece em Itambé por Divulgação
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Operação Paraguai acontece em Itambé por Divulgação

As investigações também apontam que os alvos da operação são ligados a integrantes e colaboradores de um grupo criminoso com atuação em outros estados. Os suspeitos são investigados por crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes contra a vida. Os levantamentos que deram origem à nova fase da operação foram realizados a partir de inquéritos instaurados entre 2025 e 2026.

Durante o cumprimento dos mandados, outros três homens, de 24, 33 e 77 anos, foram presos em flagrante por suspeita de posse de arma de fogo e tráfico de drogas. Com eles e nos imóveis vistoriados, os policiais encontraram três espingardas, cocaína, uma bucha de maconha e R$ 2.052 em espécie.

Também foram recolhidos 16 aparelhos celulares, duas balanças eletrônicas e duas câmeras de monitoramento. As ordens de prisão e de busca e apreensão foram cumpridas em endereços localizados nos bairros Felipe Achy, conhecido como “Paraguai”, José Gusmão de Brito e Valdomiro Santos.

A segunda fase da Operação Paraguai foi realizada pela Delegacia Territorial de Itambé, vinculada à 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (21ª COORPIN/Itapetinga), com apoio de equipes da 10ª COORPIN/Vitória da Conquista e da Diretoria Regional de Polícia do Interior (DIRPIN/Sudoeste). Após as prisões, os cinco homens foram encaminhados à unidade policial e permanecem à disposição da Justiça.

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Itambé Operação Paraguai

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