Adolescente acusado de matar ex-companheira no Recôncavo é apreendido em Salvador

Um adolescente suspeito de assassinar Sabrina Luiza Souza Bonfim em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, foi preso nesta segunda-feira (12), por equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). Ele foi localizado na casa de parentes em Salvador e, depois de detido, foi encaminhado para uma Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case).



Logo depois do crime, que aconteceu no último dia 5, a Polícia Civil pediu a busca e apreensão e internação provisória do suspeito. A Justiça aceitou o pedido e os policiais já foram às ruas para localizar o adolescente, que fugiu de Santo Antônio depois de assassinar Sabrina.