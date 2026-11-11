VIOLÊNCIA

Adolescente agride avô idoso com pedaço de madeira e rouba R$ 12 mil na Bahia

Jovem de 17 anos foi apreendido na cidade de Ipecaetá

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 18:55

Delegacia de Ipecaetá Crédito: Reprodução

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta quarta-feira (11), na cidade de Ipecaetá, no centro-norte da Bahia, suspeito de cometer um ato infracional análogo ao crime de roubo contra o próprio avô, um idoso de 66 anos. A vítima foi agredida com pedaços de madeira e teve R$ 12 mil roubados pelo neto e por um homem de 20 anos, preso em outubro deste ano.

De acordo com as investigações, o idoso retornava para casa no dia 10 de setembro, quando foi surpreendido pelo neto e pelo comparsa. Durante a ação, a vítima foi agredida com pedaços de madeira e teve R$ 12 mil roubados. Após as agressões, o idoso foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar.

No dia 19 de outubro, o homem de 20 anos foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva e permanece à disposição da Justiça. Na ocasião, a autoridade policial também solicitou a apreensão do adolescente, medida autorizada pelo Poder Judiciário no dia seguinte.