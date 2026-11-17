VIOLÊNCIA

Adolescente de 14 anos é sequestrado e torturado após sair de escola por disputa entre facções na Bahia

Jovem teria sido atacado por estudar em uma escola localizada em área associada a uma facção rival à que atua no bairro onde mora

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 21:49

Autoridades se reuniram na Escola Municipal Coriolano Carvalho para discutir medidas resolutivas para a violência no ambiente escolar Crédito: Reprodução

Um adolescente de 14 anos foi sequestrado após sair de uma instituição de ensino no bairro Baraúnas, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O jovem foi agredido e torturado por suspeitos em uma residência abandonada no mesmo bairro. As investigações apontam que o crime foi motivado por disputas entre organizações criminosas. O caso ocorreu na última sexta-feira (13), após a vítima deixar a Escola Municipal Coriolano Carvalho.

Segundo as investigações, o adolescente teria sido agredido por estudar em uma escola localizada em uma região associada a um grupo criminoso rival ao que atua no bairro onde mora. Dois dos envolvidos nas agressões também são estudantes da unidade de ensino.

Um homem de 20 anos, investigado por participação no crime, foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Em depoimento, ele afirmou ter filmado as agressões. Após representação da autoridade policial, a prisão foi convertida em preventiva, e o suspeito permanece custodiado à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos.

Na manhã desta terça-feira (17), a Prefeitura de Feira de Santana convocou representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Ronda Escolar, além de integrantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para discutir estratégias de enfrentamento à violência no ambiente escolar.