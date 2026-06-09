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Adolescente de 16 anos é vítima de descarga elétrica em garimpo e morre no norte da Bahia

Adnailton da Silva Santos foi atingido por descarga elétrica enquanto manuseava equipamento usado na extração mineral

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de junho de 2026 às 07:53

Adnailton da Silva Santos morreu após descarga elétrica
Adnailton da Silva Santos morreu após descarga elétrica Crédito: Reprodução

Um adolescente identificado como Adnailton da Silva Santos, 16 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica em uma área de garimpo localizada na zona rural de Cansanção, no norte da Bahia. O acidente aconteceu no último sábado (6), mas foi confirmado pela Polícia Militar nesta segunda-feira (8).

Segundo informações iniciais, o jovem foi atingido por uma descarga elétrica enquanto operava um moinho triturador, equipamento comumente utilizado na atividade de extração mineral.Após o acidente, familiares socorreram o adolescente e o encaminharam para uma unidade de saúde do município.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Ele apresentava queimaduras provocadas pelo choque elétrico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O caso vai ser analisado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que abrirá procedimento para apurar as condições em que o adolescente estava atuando no local.

O corpo de Adnailton foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Senhor do Bonfim, onde passou por exames periciais antes de ser liberado para a família. O sepultamento ocorreu nesta segunda-feira em Quijingue, município de origem do adolescente.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada inicialmente como morte acidental na Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim.

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