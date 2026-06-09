Adolescente de 16 anos é vítima de descarga elétrica em garimpo e morre no norte da Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 9 de junho de 2026 às 07:53
Um adolescente identificado como Adnailton da Silva Santos, 16 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica em uma área de garimpo localizada na zona rural de Cansanção, no norte da Bahia. O acidente aconteceu no último sábado (6), mas foi confirmado pela Polícia Militar nesta segunda-feira (8).
Segundo informações iniciais, o jovem foi atingido por uma descarga elétrica enquanto operava um moinho triturador, equipamento comumente utilizado na atividade de extração mineral.Após o acidente, familiares socorreram o adolescente e o encaminharam para uma unidade de saúde do município.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Ele apresentava queimaduras provocadas pelo choque elétrico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O caso vai ser analisado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que abrirá procedimento para apurar as condições em que o adolescente estava atuando no local.
O corpo de Adnailton foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Senhor do Bonfim, onde passou por exames periciais antes de ser liberado para a família. O sepultamento ocorreu nesta segunda-feira em Quijingue, município de origem do adolescente.
Em nota, a prefeitura lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada inicialmente como morte acidental na Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim.