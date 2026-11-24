ACIDENTE

Adolescente de 16 anos morre após ser atingida por caminhão-caçamba na Bahia

Acidente ocorreu na BA-120, em um trecho entre os municípios de Conceição do Coité e Riachão do Jacuípe

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 18:36

A vítima foi identificada como Isabella da Silva Pinto Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma adolescente de 16 anos morreu na manhã desta terça-feira (24), após um acidente de trânsito na BA-120, em um trecho entre os municípios de Conceição do Coité e Riachão do Jacuípe, na região sisaleira da Bahia, nas proximidades da localidade conhecida como Ladeira da Juliana. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor e está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Conceição do Coité.

A vítima foi identificada como Isabella da Silva Pinto. Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), responsável pelo atendimento de ocorrências na rodovia, a jovem estava em uma motocicleta quando ocorreu o acidente envolvendo um caminhão-caçamba. A dinâmica da colisão, no entanto, não foi detalhada pela polícia.

"Foi acionado o DPT [Departamento de Polícia Técnica] para realizar a perícia e remover o corpo. O fato foi registrado na delegacia, para apuração das circunstâncias do ocorrido", informou a PM.

A adolescente recebeu os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Quando foi encontrada por voluntários da brigada Águia Resgate, a vítima apresentava intensa hemorragia na região da boca e do nariz, mas ainda tinha sinais vitais.