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Adolescente de 17 anos desaparece após se afogar em praia de Lauro de Freitas

Bombeiros mantêm buscas nesta segunda-feira (17), com equipes em terra e na água

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 11:09

Buscas continuam
Buscas continuam Crédito: Reprodução

Um adolescente de 17 anos está desaparecido desde a tarde deste domingo (16), após se afogar na Praia de Buraco da Velha, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações preliminares, o jovem entrou no mar acompanhado de um amigo de 18 anos. Os dois se afogaram, mas o rapaz mais velho foi retirado da água e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As buscas pelo adolescente continuam nesta segunda-feira (17). Militares do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar) fazem varreduras terrestres e aquáticas, com apoio de embarcação. No domingo, também foram mobilizados policiais militares, salva-vidas e helicópteros do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer).

A área onde ocorre a operação está sinalizada com bandeira vermelha, indicando condições impróprias para banho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a sinalização foi adotada diante da instabilidade meteorológica, da agitação marítima e das alterações nas condições de navegabilidade.

O mar agitado pode aumentar a força das ondas e favorecer a formação de correntes de retorno, além de provocar mudanças repentinas na circulação da água. Por isso, os bombeiros monitoram as condições do ambiente e adaptam as estratégias de busca conforme a segurança para a atuação das equipes.

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