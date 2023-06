Adolescente é apreendida em Feira de Santana sob suspeita de matar avó a pedradas

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida durante a manhã desta segunda-feira (5), em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, sob suspeita de ter matado a pedradas sua avó, a idosa Celina Silva Santos, de 75 anos. O caso aconteceu na casa onde elas moravam, na 2ª Travessa Santo Antônio, no bairro do Tomba.



A adolescente foi levada à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) do município — onde também foi registrada a ocorrência — e será encaminhada à Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Juiz Mello Mattos.